Росіяни двічі обстріляли Куп’янський район, загинув чоловік, 1 особу поранено, - ОВА

Російські загарбники двічі за сьогодні обстріляли Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік.



Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни завдали удару по Катеринівці на Харківщині, 2 людини загинули, ще 2 - зазнали поранень