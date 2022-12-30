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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили удосконалення ППО, відновлення енергосистеми та забезпечення ЗСУ на найгарячіших ділянках фронту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі. Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Також читайте: Зеленський та Байден не обговорювали моделі завершення війни, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Балакали-балакали, посідали, та й заплакали!
"Ставка", блін! "Верховний гівнокомандувач", блін!
Зелена мерзота грає у войнушку, поки професіонали роблять свою справу!
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30.12.2022 14:43
+13
Не пускайте цих клоунів в московських агентів в штаб, зрозуміло же що буде...
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30.12.2022 14:22
+13
Голімі зе-понти,а позвіздеть...
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30.12.2022 14:31
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30.12.2022 14:15 Відповісти
Балакали-балакали, посідали, та й заплакали!
"Ставка", блін! "Верховний гівнокомандувач", блін!
Зелена мерзота грає у войнушку, поки професіонали роблять свою справу!
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30.12.2022 14:43 Відповісти
Добре коли верховний головнокомандувач призначає професіоналів, котрі роблять свою роботу професійно. А то був би зараз Гелетей
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30.12.2022 16:38 Відповісти
А Ермак професіонал? В якому напрямку, в який сфері?
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30.12.2022 16:55 Відповісти
Розріджує гівно у дупі та могзах лідора вЗесвіту... не меше..
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30.12.2022 22:39 Відповісти
Авжеж, Єрмак професіонал. Почтай його телеграм канал/ Він робіть дуже багато, навіть опозіція наша так звана писала статтю де казали що він лізе в усі сфери., і переговори про зброю і санкції і багато чого/ Ну ти сам знаєш, навіщо питати
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08.01.2023 14:52 Відповісти
Ну если Вы считаете,что назначение посла ( креатура Ерамака) в Болгарию , сексолога без малейшего дипломатического опыта профессиональным решением, нам не о чем говорить. Что это вообще за должность глава ОП? Назовите мне без ГУГЛА глав ОП США и рашки? А у нас он везде

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08.01.2023 17:50 Відповісти
Гелетей би тебе виїбав і висушив, чмо зєлёное Ти мало знаєш за його операції в 2014 році на Донбасі.
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31.12.2022 00:55 Відповісти
Галетей чи не Гелетей , але козломорді з Криму не вийшли і далі даунецька з лугандоном не пролізли ! А цей вехоговнокомандувач зробив все , шо хотів куйло !!! Він зробив новососію ! Чи вам усім позасліпило!? І прогресує амнезія ?!!!
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31.12.2022 08:20 Відповісти
Не кажи дурниць вони зупинялись після підпісання мінськів одразу після недолугих поразок всу в іловайську а потім дебальцево. Так і зараз можна зупинити легко, тобі підходіть? Bеликого розуму не треба
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08.01.2023 14:58 Відповісти
Не пускайте цих клоунів в московських агентів в штаб, зрозуміло же що буде...
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30.12.2022 14:22 Відповісти
Може ти і є агент, що намагається забити клин у суспільство чи то розколоти пряму вертикаль президента, яка прописана у Конституції. Чи ти думаєшь "клоун" би призначив професіонала?
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30.12.2022 16:43 Відповісти
Клоуна американцы заставили поставить военного профессионала Залужного, обычно клоун любит назначать профессиональных жополизов но тогда не получил бы помощь от союзников
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30.12.2022 16:48 Відповісти
А вона йому так треба та помощ от союзніков.
Багато він літаків зустрів з помощью союзніков? Чи може погодився на спрощену формулу контролю за переданим озброєнням щоб не бюрократизувати процес довготривалими нікому непотрібними формальностями та затягувати з наступними поставками? Чи можливо не позакривав власне виробництво озброєння щоб не було потреби у помощі союзнікав?
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30.12.2022 20:56 Відповісти
Ми думаем что ты мил человек зелёный пидарок
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31.12.2022 00:56 Відповісти
так, вгадав. я за залужного, кулебу і зеленського який їх призначив і за Україну шоб армія дороги інфраструктура робилася не на папері як лікарня майбутнього і дороги до 2019, а в реальності робилося
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08.01.2023 14:45 Відповісти
Голімі зе-понти,а позвіздеть...
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30.12.2022 14:31 Відповісти
Рейган-Черчіль-Сталін.
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30.12.2022 14:35 Відповісти
Недо-Рейган, недо-Черчиль, недо-сралін!
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30.12.2022 14:46 Відповісти
Нахріна Україні РНБО? У Буби, як у сраліна, своя цяця.
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30.12.2022 14:39 Відповісти
Все как сериале с Головородько
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30.12.2022 14:43 Відповісти
Не совсем всё! Расплата будет другой!
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30.12.2022 14:48 Відповісти
Туфта всегда правда..., даже установили генераторы в...асфальт...так надёжнее...
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30.12.2022 15:02 Відповісти
Я теж провiв ставку. Вирішив завтра жарити шашлики.
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30.12.2022 15:02 Відповісти
Розмінуй та заасфальтуй підступи... та обріж пісюн... сарказм в підтримку,ти ж не зебіл , котрі ржуть.
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30.12.2022 22:47 Відповісти
ні, тільки шашлики. Різати пісюна це визнати Бога невдосконалим творцем-невдахою.
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04.01.2023 08:28 Відповісти
https://youtu.be/ompAEufvFjM..

Нова техніка для ЗСУ...
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30.12.2022 15:05 Відповісти
керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, -кротовник в сборке
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30.12.2022 15:11 Відповісти
Залужного пропустили
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30.12.2022 21:00 Відповісти
как раз нет -он там ЯВНО лишний
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30.12.2022 21:14 Відповісти
Але ж він там брав участь, як і закликав підвищити кримінальну відповідальність для рядових військових, натомість для офіцерського командного складу діє повний імунітет від "втрати" всього особового складу
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30.12.2022 22:12 Відповісти
він там був але ж вів не фсбешная криса і єдиний на кого надія у цій суч-владі
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30.12.2022 22:33 Відповісти
Наче та стара казочка про муху на волові.

Як вона ввечері розказувала "ми з волом цілий день орали".
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30.12.2022 15:48 Відповісти
Спеціаліст у всьому... ставку він провів. Не лізь краще у військові справи. Пиши відосіки. А то вже наїлись шашликів.
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30.12.2022 16:35 Відповісти
Йому не відосіки писати, а поки не пізно ! За власним бажанням !!! Тоді й Абрамси прийдуть і Ф - 16 прилетять !!!
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30.12.2022 19:36 Відповісти
Залужный и Сырский , люди которые куют нашу победу ( прошу прощенья за пафос) идут в этом списке после Дерьмака, функции и сфера деятельности которого непонятна . В США эту должность занимает Рон Клейн . Кто-нибудь слышал это имя ? У нас же он как тень Зеленского.
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30.12.2022 16:52 Відповісти
Бо в нормальних країнах Офісу Президента - це структура, прописана в Конституції, а його глава - це по суті секретутка, яка вирішує, о котрій годині Президент може сходити пообідати, домовляється про пресконференції, організовує робочі візити по регіонах. У нас же шавка дЄрьмак - особа з невизначеною Законом посадою в умовно законній структурі ОПа, що ходить на зустрічі, де обговорюється Державна таємниця, не саючи на це допуску, в ручному режимі усуває мерів міст з посади, призначає своїх суддів і прокурорів.
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30.12.2022 17:01 Відповісти
Кто из тень - это еще тот вопрос
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30.12.2022 17:02 Відповісти
Тінь чи прутень від котрого повертає .нус зезебіла?
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30.12.2022 22:51 Відповісти
Hellis_13

·

3h

Офис президента активно распространяет ложь о том, что "закон о медиа" получил хорошую оценку Евросоюза, а те, кто против него - агенты России, потому что там Захарова что то сказала. И толпа же впитает и даже не проверит, что ЕС категорически против узурпаторского закона
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30.12.2022 17:01 Відповісти
Шашлычки, шашлычки не забыли обсудить? Надо же готовиться к майским. Или сначала в Карпаты на лыжах кататься? Это ж надо сначала вертолет у МЧС отобрать как-то, это будет нелегко. Нужно хорошо спланировать операцию.
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30.12.2022 18:54 Відповісти
Зєлєнскій і вдосконалення ППО...
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30.12.2022 19:37 Відповісти
На серці було значно спокійніше коли Оманський Осел сидів в бункері та їв недоварену мівіну, а військові в цей час спокійно робили свою справу.
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30.12.2022 21:53 Відповісти
4 жди уклоніст,Верховна Ставка,завхоз,довбой...б,ветеринар,Ворюга и т.п.Якийсь сюр.потрібно писати сходняк довбо..бів,3.14дорів,кротів під керівництвом найвеличнішого чурчхіля.
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31.12.2022 00:54 Відповісти
вы не упомянули корабельные сосны мо, мзс и во всех ОПа-структурах)
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31.12.2022 07:52 Відповісти
 
 