УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18471 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 493 10
війна (56511) Росія (47229) Резніков (1386)

Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна використовуватиме всі доступні засоби для захисту країни.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми збивали, збиваємо і збиватимемо російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в нашому небі. Ми будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних систем "Патріот". Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У 2022 році Україна де-факто увійшла в НАТО і стала східним щитом Європи, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3390334

А "ПЛАН" ВАМ КАЦАПИ В СТАМБУЛІ СКИНУЛИ, Зе БЗДЮКИ
показати весь коментар
30.12.2022 14:18
+2
План в Омані ще був розписаний.
показати весь коментар
30.12.2022 14:37
+2
А над теріторією росії, коли вони ще тільки на підльоті, збивати не треба ?
показати весь коментар
30.12.2022 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3390334

А "ПЛАН" ВАМ КАЦАПИ В СТАМБУЛІ СКИНУЛИ, Зе БЗДЮКИ
показати весь коментар
30.12.2022 14:18 Відповісти
План в Омані ще був розписаний.
показати весь коментар
30.12.2022 14:37 Відповісти
Думаю в Омані план був оптимістичніший для росні - здача всього підня до самої Одеси, Харкова, Суми, Чернігів і заход військ у Київ, скоріш за все по плану кацапів зеленського
після ганебного дійства відречення від президентської посади на камери рос гєбєльс ТБ відпустили би у Європу, воцаривши Януковоща, Захід України заливши в спокої. Тому був наказ до 21 лютого відвести 92 Бригаду від Харкова (Роман Дудін СБУ)
показати весь коментар
30.12.2022 14:47 Відповісти
Здача всієї України , кріз Західних областей.
показати весь коментар
30.12.2022 16:10 Відповісти
А над теріторією росії, коли вони ще тільки на підльоті, збивати не треба ?
показати весь коментар
30.12.2022 14:38 Відповісти
Шоб вони нас не потушили треба збивати -- отака Америка .
показати весь коментар
30.12.2022 14:54 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2022 15:00 Відповісти
Снова друг Хренина несет хреновину.
показати весь коментар
30.12.2022 15:01 Відповісти
Ми збивали, збиваємо і збиватимемо російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в нашому небі. Джерело: https://censor.net/ua/n3390334 А наше небо закінчується десь за Уралом.😉
показати весь коментар
30.12.2022 15:03 Відповісти
Треба бити так щоб вони і не залітали на нашу територію!
показати весь коментар
30.12.2022 17:08 Відповісти
 
 