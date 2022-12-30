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Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна використовуватиме всі доступні засоби для захисту країни.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми збивали, збиваємо і збиватимемо російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в нашому небі. Ми будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних систем "Патріот". Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Garry Dron 6973c752
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