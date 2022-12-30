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Суровікін налагодив командування, але армія РФ все ще воює масою, а це не спрацює, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суровікін

Командувач війною Росії проти України Сергій Суровікін упорядкував управління окупаційними військами, але противник все ще воює масами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

За його словами, Суровікін відійшов від практики розриву військових частин на дрібніші підрозділи, а тому зараз загарбники намагаються воювати злагодженіше - йому вдалося налагодити командування.

Він зазначив, що російський генерал змінив керівництво в армії РФ на своїх людей, чим викликав невдоволення начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу.

Також Суровікін дав олігарху Євгену Пригожину та його терористам із ПВК Вагнера важке озброєння, бронетехніку та бойову авіацію.

Також читайте: Шанси на успіх зимового контрнаступу ЗСУ зменшилися, хоча аналітики розглядають прорив можливим, - Financial Times

"Йому частково вдається стабілізувати ситуацію, але не йдеться про якісь наступи, зараз вони ведуть оборонну операцію", - сказав Буданов.

Розвідник наголосив, що в інших підходах армія Росії не змінилася, вона продовжує воювати масою людей - глава ГУР упевнений, що з цього нічого не вийде, оскільки методи Другої світової війни не спрацьовують сьогодні.

Читайте: Суровікін глобально не відрізняється від інших генералів РФ, - Денисенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Этот клоун буданов где работает? В ГУР или в квартале 95? Или обслуживает своего сожителя гогилашвили ?
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30.12.2022 16:00
+12
Точно подмечено. Вообще, в военное время, абсолютно не дело, высоким должностям, болтать подобные интервью. Они должны доказывать свою компетентность результатами работы, а не языком для разных СМИ.
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30.12.2022 16:04
+10
якщо "зелена контрозвідка ,разом із "зеленим" оп не будуть сувати свого носа в справи ЗСУ,то Залужний із зброєю західних друзів України і українськими захисниками теж "відрихтує" рашистське командування,але на український лад
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30.12.2022 16:04
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Этот клоун буданов где работает? В ГУР или в квартале 95? Или обслуживает своего сожителя гогилашвили ?
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30.12.2022 16:00 Відповісти
Смірнофф, (як скрєпно) - так всі боти оркостану пишуть під інтерв'ю - ))))
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30.12.2022 16:03 Відповісти
Неужели фамилия Смирнов, виновна в болтовне Буданова? Или он забыл что уже не в шапито-95, а занимает должность в разведке.
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30.12.2022 16:06 Відповісти
та тут головне не про Буданова, тут про те, що українець не поставть фф в кінці прізвища (Петрофф, Орлофф, и т.д., як і не буде використовувати Ъ, тощо. А агресивна відповідь з ярликами та образами теж лише підтверджує сумніви.
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30.12.2022 16:36 Відповісти
Ви мали на увазіі Буданофф? Чи Данилофф? Резнікофф? Татарофф? NfФедорофф? Портнофф! Я їх не дуже агресивно образила?
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30.12.2022 21:06 Відповісти
я написала те, що бачу в прізвищі даного коментатора ff. всі ff бачать)) добре, що не Ъ. мова саме про це)
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30.12.2022 23:49 Відповісти
а також, повторюсь - українець не поставить в кінці свого прізвища ff або фф. Рука не підніметься.
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30.12.2022 23:55 Відповісти
Українські прізвища відрізняє не -суфікс, а корінь. Наприклад, Будан має тюркське походження, у кацапів це "Будун". Але українці здавна мурували "будин-ки". А будан був щось на кшталт кацапського шалашу. Швидше за все якийсь Буданов жив у такому халаші (халупі). Федоров, Петров, Данилов - варіантів більше двох. А от Резнік це єврейський забійник. "Татар" монгольське племя, звідти і занесло. Портной - знову єврей, Орлов - кацап, ще й колишній раб. До речі, давньоруський Смирний - був би українець, а от Смірнов на 97% з московитів.
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31.12.2022 23:14 Відповісти
Пропоную питання закрити. Як сприймати додаткові ff в кінці звичайного прізвища на "ов" кожен вирішує сам.
Всі дорослі люди і всі розуміють, що хоче сказати людина, коли вибирає собі той чи інший нестандартний варіант написання імені, прізвища або навіть просто псевдонім.
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01.01.2023 03:30 Відповісти
Новак ты ДЕБИЛ или ЗЕБИЛ? Хотя это одинаково! А справка от психиатра у тебя есть, сранный ХЕРОЙ?
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30.12.2022 16:06 Відповісти
Узнаю кацапа..Мат-перемат и дым чеснока с ментолом
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30.12.2022 16:30 Відповісти
Скажіть, а "зебіл" - це був мат, чи дим часника?
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30.12.2022 21:09 Відповісти
Не сваріться, будь-ласка
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30.12.2022 19:08 Відповісти
Точно подмечено. Вообще, в военное время, абсолютно не дело, высоким должностям, болтать подобные интервью. Они должны доказывать свою компетентность результатами работы, а не языком для разных СМИ.
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30.12.2022 16:04 Відповісти
Щоб суровікін попутав свої наміри
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30.12.2022 16:00 Відповісти
У нас на ринку був "рубщік мяса" по хвамілії Крюков з такою ж тупою пикою.
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30.12.2022 16:02 Відповісти
якщо "зелена контрозвідка ,разом із "зеленим" оп не будуть сувати свого носа в справи ЗСУ,то Залужний із зброєю західних друзів України і українськими захисниками теж "відрихтує" рашистське командування,але на український лад
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30.12.2022 16:04 Відповісти
Кацапи завжди воюють кількістю дебіл.
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30.12.2022 16:06 Відповісти
у цього медіа-клоуна, іншої роботи немає ?
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30.12.2022 16:07 Відповісти
а кому навіщо втикнув? для саліднасті умазаключєнія?
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30.12.2022 16:33 Відповісти
Он подсказывает им правильные ответы, или мне показалось?
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30.12.2022 16:09 Відповісти
Правильні відповіді розписані в купі совкових підручників з управління військами, настановах, в статутах тощо. ВСІ офіцери від підполковника - це особи з ВИЩОЮ СПЕЦІАЛЬНОЮ військовою освітою, а більшість офіцерів від лейтенантів до майорів - з ВИЩОЮ військовою освітою.

Наприклад, ЗСУ і зараз організована практично за радянськими правилами та статутами.

Тобто, "правильні відповіді" - всі на цій війні знають. Просто в засрашкінців тупо не виходить слідувати цим "правилам ведення війни", а ЗСУ - доволі успішно і радянські правила застосовують, і західні підходи опановують.
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30.12.2022 16:54 Відповісти
Цей женоподібний чорт тільки і робить що кожен день дає комусь коментарі .... в ішний час мабуть пиє каву та чеше дупу за державні кошти
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30.12.2022 16:10 Відповісти
Нормально сказал, ни чего лишнего. Но тут кухонные революционеры и диванные генералы все поддали критике. Я даже не спорю, что в ютубе и у компов сидят лучшие военные стратеги и политологи. Особенно нравится, когда они друг с другом сленгом подворотней общаются.... Так держать.
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30.12.2022 16:15 Відповісти
Об этом можно говорить после победы. А сейчас этим баранам кацапским подсказывать не надо. И так уже наподсказывались в весенние месяцы, что кацапы подкорректировали свою тактику, теперь их истреблять тяжелее
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30.12.2022 16:20 Відповісти
Для подібних заяв існує прес секретар. Голова розвідки дає інтерв'ю як якийсь блогєр. Ця посада вимагає обмежен публічність.
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30.12.2022 17:11 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялись. Кацапи в Енгельсі збили свій літак.

Был замечен неопознанный объект. Учитывая опыт предыдущих двух "прилетов", решили сбить. Оказалось, наш Су-27. Пилот, который управлял Су-27, погиб.
https://korrespondent.net/world/4548647-rossyiane-sbyly-v-enhelse-sobstvennyi-su-27-smy
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30.12.2022 16:16 Відповісти
https://youtu.be/J6dZfbIZwCA...

Мавзолейное стадо баранов готовиться к войне с Казахстаном, каже Денис Казанский...
Уроды конченные..👹👹🦍🦍🦍
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30.12.2022 16:23 Відповісти
Касетні ********** гарні ліки від великої кількості чмобілізованого м'яса.
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30.12.2022 16:34 Відповісти
Заборонені міжнародними конвенціями. До яких приєдналася і Україна.

Тому - просто ракетами M30A2 з "альтернативною боєголовкою", в кожній з яких споряджено 180'000 (СТО ВІСІМДЕСЯТ ТИСЯЧ) кульок з карбіду вольфраму.
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30.12.2022 16:59 Відповісти
"Відмовилися підписувати Конвенцію найбільші виробники та власники запасів такого типу *********** - США, Росія, Китай, Індія і Бразилія. Україна також не приєдналася до цієї Конвенції" Так що можна...
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30.12.2022 17:56 Відповісти
Пане Буданов коли ви займаєтеся своїми службовими обов'язками???
А то складається враження, що ви тільки інтерв'ю даєте🤦🤦🤦
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30.12.2022 16:39 Відповісти
It doesn't matter how talented the military commander is. What ultimately matters is that all invaders experienced an ultimate and crushing defeat. According to the history and not crooked politicians.
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30.12.2022 16:46 Відповісти
Може ему открыть свой ютуб-канал?
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30.12.2022 16:56 Відповісти
Трандун знахідка для ворога.
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30.12.2022 16:58 Відповісти
Не голова розвідки, а патякало якесь публічне. Дайте йому хтось пакети гігієнічні.
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30.12.2022 17:08 Відповісти
России надо менять название страны.Если уже ее генералы по ТВ говорят"Кончим с Украиной и начнем бомбить нефтяную инфрастр. Одэрбэйджана".Хорошо бы им вспомнить морозы до 54 гр.на .1\3территории страны,которые появились после "Искуственного" землятресения в Баку силой 7 балов"(20ноябр.22ч.04мин.2020г.) Глава Калантарян при двойнике- президенте.Страна Масония арабохайская.
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30.12.2022 17:18 Відповісти
тре заліпити пиз*ак тому Буданову, бо ллється з нього якась маячня постійно. чи то до Гогілашвілі треба звернутись, щоб "підопічного" трохи стримував?? )
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30.12.2022 17:19 Відповісти
https://youtu.be/mqQlQ_YQh3Y...

Китай вызвал путлера в Пекин по поводу вчерашнего налета на инфраструктуры Украины...
Педофила буде мешать..Видос вверху 🖕
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30.12.2022 17:20 Відповісти
Это он прогнулся перед каZапом или подсказал направление работы? €баное зе-шобло, как же их будут *******, возможно ногами!
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30.12.2022 17:21 Відповісти
Idiot troll
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30.12.2022 17:29 Відповісти
Злые языки кажуть шо товаристч Си... очень злой на обезьяну Пу 🦍
Завтра будем знать что сказали Хмырю в Пекине...
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30.12.2022 17:24 Відповісти
Налагодив командування? Так може з цим треба щось зробити? Ну там вбити системно важливих людей щоб все розлагодилось.
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30.12.2022 17:56 Відповісти
Повідомлення про російську армію, а сварять чомусь керівника української розвідки. Як це розуміти?
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30.12.2022 19:10 Відповісти
У нас и так экспертов по действиям рашармии зашкаливает. Главный разведчик обязан быть скрытен,непубличен,мало болтать и много делать.. Но одному из самых молодых генералов очень хочеться быть на людях с раздачей налево-направо интервью СМИ..,
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30.12.2022 20:34 Відповісти
 
 