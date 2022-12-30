Суровікін налагодив командування, але армія РФ все ще воює масою, а це не спрацює, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командувач війною Росії проти України Сергій Суровікін упорядкував управління окупаційними військами, але противник все ще воює масами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.
За його словами, Суровікін відійшов від практики розриву військових частин на дрібніші підрозділи, а тому зараз загарбники намагаються воювати злагодженіше - йому вдалося налагодити командування.
Він зазначив, що російський генерал змінив керівництво в армії РФ на своїх людей, чим викликав невдоволення начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу.
Також Суровікін дав олігарху Євгену Пригожину та його терористам із ПВК Вагнера важке озброєння, бронетехніку та бойову авіацію.
"Йому частково вдається стабілізувати ситуацію, але не йдеться про якісь наступи, зараз вони ведуть оборонну операцію", - сказав Буданов.
Розвідник наголосив, що в інших підходах армія Росії не змінилася, вона продовжує воювати масою людей - глава ГУР упевнений, що з цього нічого не вийде, оскільки методи Другої світової війни не спрацьовують сьогодні.
Будь ласка, зачекайте...
Всі дорослі люди і всі розуміють, що хоче сказати людина, коли вибирає собі той чи інший нестандартний варіант написання імені, прізвища або навіть просто псевдонім.
Наприклад, ЗСУ і зараз організована практично за радянськими правилами та статутами.
Тобто, "правильні відповіді" - всі на цій війні знають. Просто в засрашкінців тупо не виходить слідувати цим "правилам ведення війни", а ЗСУ - доволі успішно і радянські правила застосовують, і західні підходи опановують.
Был замечен неопознанный объект. Учитывая опыт предыдущих двух "прилетов", решили сбить. Оказалось, наш Су-27. Пилот, который управлял Су-27, погиб.
https://korrespondent.net/world/4548647-rossyiane-sbyly-v-enhelse-sobstvennyi-su-27-smy
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Уроды конченные..👹👹🦍🦍🦍
Тому - просто ракетами M30A2 з "альтернативною боєголовкою", в кожній з яких споряджено 180'000 (СТО ВІСІМДЕСЯТ ТИСЯЧ) кульок з карбіду вольфраму.
А то складається враження, що ви тільки інтерв'ю даєте🤦🤦🤦
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Педофила буде мешать..Видос вверху 🖕
Завтра будем знать что сказали Хмырю в Пекине...