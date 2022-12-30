УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18611 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 011 52
війна (56511) Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) чоловіки (92) мобілізація (1458)

Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

держприкордонслужба

Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше ніж 20.

Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше ніж 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У горах - до 40 см снігу, прикордонники закликають ухилянтів не наражатися на небезпеку: уже зафіксовано 11 випадків загибелі чоловіків

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Я приехал в обратном направлении,хотя мог спокойно жить на берегу океана,в тепле.Но считаю,что запрет на выезд-это рабство в чистом виде.
показати весь коментар
30.12.2022 16:53
+13
Наведені факти - безперечно, соромлять і викликають огиду до таких "чоловіків". Проте закон має бути однаковий для всіх. Якого *** під час воєнного стану здоровий бугай чоловічої статі призовного віку, синуля ******** Портнова, з'їбався в Польщу з фальшивим паспортом, з документами "волонтера", виданими Львівською ОДА. Це, що таке? У Держприкордонслужби очі позаліплювало, що не побачили підроблені документи? Чого ж ви, уйобки, не стріляли на ураження по "золотому хлопчику" при його спробі незаконного перетину кордону?
показати весь коментар
30.12.2022 16:38
+10
Один з так званих начальників- топ менеджерів (знайомий) втік з дружиною і дитиною в Австрію тепер сидить там на удальонці і керує с..ка розказує що потрібно було б домовлятися з москалями а взагалом не їде обратно бо дружина боїться вибухів. Погранці як цей м..к зміг виїхати я то знаю що ви берете хабарі і зеленомуу керівництву по..р бо вони такі ж самі.
показати весь коментар
30.12.2022 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«герої «
показати весь коментар
30.12.2022 16:24 Відповісти
на фронт бігом
показати весь коментар
31.12.2022 00:24 Відповісти
12 тисяч "чоловіків"
показати весь коментар
30.12.2022 16:27 Відповісти
і один чудом врятувався від смерті, зробивши собі й своїй бойовій подружці патріотичні тату.
показати весь коментар
30.12.2022 16:33 Відповісти
ще й від снайперів ледве ухилився. Гідний власник свого ордену
показати весь коментар
30.12.2022 17:42 Відповісти
Це 12000 спіймали. А намагалися і вдалося - тисяч 50-100 думаю. Дружина в Канаді каже - весь час приїзжають біженці з 1-2 дітьми, іноді і без дітей, зате з чоловіками, які хничуть в пабліках про допомогу, речі і т.п.
показати весь коментар
30.12.2022 16:34 Відповісти
Був в мене такий друг. Всю війну катався бозна-де аж поки не опинився в Канаді. Дзвонив мені в госпіталь жалівся як там складно жити в Канаді.
Немає друга більше коротше кажучи
показати весь коментар
30.12.2022 16:40 Відповісти
А з іншого боку, от дружина з дитиною мої в Канаді, а я тут сижу на жопі у себе в квартирі і податки плачу та доначу. Кому гірше було б від того, якби я так само сидів на жопі, але в Канаді з сім'єю, і так само платив би податки тут та донати? Тому я, насправді, не особливо і зневажаю їх. Це вибір кожного. Особливо знаючи про те, як військовим чиновникам насрати на те, ти висококваліфікований спеціаліст, на освіту якого держава витратила купу грошей і який зараз державі приносить десятки/сотні тисяч на місяць у вигляді прямих/непрямих податків або корисною працею, чи безробітний з 3 класами освіти - треба піхота - ****** в піхоту. Ще й може спеціаліста будуть і торбити більше, бо він може хабаря нормального дати.
показати весь коментар
30.12.2022 16:41 Відповісти
Я не зневажаю, мені байдужі ці люди. Вони свій вибір зробили, і це їм з ним жити.
показати весь коментар
30.12.2022 16:46 Відповісти
В Канаде вы бы платили налоги канадскому правительству. Но то таке. А почему не выпускают людей, видимо потому, что этой войне не видно ни конца ни края, и военное командование должно иметь в своем распоряжении мобилизационный резерв.
показати весь коментар
30.12.2022 23:55 Відповісти
Ну, перші 6 місяців я би точно в Україні платив податки. А там би прийшлося справді щось думати.
показати весь коментар
31.12.2022 00:00 Відповісти
Скільки разів я тебе вже в спам кидав, провокатор! Тебе деактивують, але ти все одно реєструєшся тут з різними варіаціями слова "шмель". Але я не втомлюся!
Йди за кораблем кацап під американським проксі!
показати весь коментар
30.12.2022 17:40 Відповісти
ти вже визначився, від кого твоя "вєлікая расєя" потерпати буде: кавказців чи китайців?
показати весь коментар
30.12.2022 17:54 Відповісти
В Канаді десь 60% "біженців" - це вчорашні гастербайтери з польщ-чехій-кацапії.
показати весь коментар
30.12.2022 18:20 Відповісти
Наведені факти - безперечно, соромлять і викликають огиду до таких "чоловіків". Проте закон має бути однаковий для всіх. Якого *** під час воєнного стану здоровий бугай чоловічої статі призовного віку, синуля ******** Портнова, з'їбався в Польщу з фальшивим паспортом, з документами "волонтера", виданими Львівською ОДА. Це, що таке? У Держприкордонслужби очі позаліплювало, що не побачили підроблені документи? Чого ж ви, уйобки, не стріляли на ураження по "золотому хлопчику" при його спробі незаконного перетину кордону?
показати весь коментар
30.12.2022 16:38 Відповісти
Один з так званих начальників- топ менеджерів (знайомий) втік з дружиною і дитиною в Австрію тепер сидить там на удальонці і керує с..ка розказує що потрібно було б домовлятися з москалями а взагалом не їде обратно бо дружина боїться вибухів. Погранці як цей м..к зміг виїхати я то знаю що ви берете хабарі і зеленомуу керівництву по..р бо вони такі ж самі.
показати весь коментар
30.12.2022 16:40 Відповісти
А скільки випустили за хабар?
показати весь коментар
30.12.2022 16:44 Відповісти
Ну як "скільки"? Цілий батальйон " Манако"
показати весь коментар
30.12.2022 16:51 Відповісти
Много! очень много!!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
31.12.2022 07:36 Відповісти
Я приехал в обратном направлении,хотя мог спокойно жить на берегу океана,в тепле.Но считаю,что запрет на выезд-это рабство в чистом виде.
показати весь коментар
30.12.2022 16:53 Відповісти
Мда... Так себе новости, особенно жалко погибших. Вроде бы и сами виноваты, а вроде и нет. Ну а про 12 тысяч... Согласен с написанным выше - значит минимум 50-100 тысяч свалило. Не знаю я в чем смысл всех этих ограничений. Из 12 тысяч уклонистами (и это еще не доказано) оказались более 20! 20 человек, Карл!!! Из 12 тысяч))) 20 человеков всего. Орали про ухилянтов и насобирали более 20 человек. Браво-брависсимо)
показати весь коментар
30.12.2022 16:58 Відповісти
Концлагерь Джугашвили...
показати весь коментар
30.12.2022 17:01 Відповісти
Так,головне що ця заборона на виїзд-безглузда.
показати весь коментар
30.12.2022 17:04 Відповісти
Зе это сделал специально...
показати весь коментар
30.12.2022 17:08 Відповісти
Хто хоче-хай їде ,бо таким людям, яких палкою загонятимуть довірятися не можна-не прикриє,чи пораненим кине...
показати весь коментар
30.12.2022 17:01 Відповісти
да не всіх же в армію беруть, божечкі, хтось у тилу працює, платить податки, допомагає армії чим може..., якщо всі підуть до армії, хто її буде утримувати, це не дешеве "задоволення"...
показати весь коментар
30.12.2022 17:46 Відповісти
Цілком з вами згоден-кожен повинен займатися своєю справою,яку він обрав.
показати весь коментар
30.12.2022 18:19 Відповісти
Во время войны в Испании генерал Франко наоборот. Открыл границу... ехали даже мавзолейные Обезьяны Сралина 1936-39 гг...57 шакалов Сралина стали хероямт дохлого Сссра
показати весь коментар
30.12.2022 17:04 Відповісти
Немного сбрехал..не 57 а 59 хероев дохлого Совка..
показати весь коментар
30.12.2022 17:15 Відповісти
Не законно.. вас уйобків спитатися забули! Не країна, а гестапо сране!
показати весь коментар
30.12.2022 17:19 Відповісти
давайте про тарифы. устроили бизнес, сейчас патриотов из себя лепят.
2 процента спд налог, совсем идиоты. Где вы такие налоги видели?
Понятно что многие так помогают, но это не правильная система
показати весь коментар
30.12.2022 17:25 Відповісти
Воюет армия созданная Порошенко летом 2014 года...а дЕрмаки и путлер аидосами балуются.. кто круче в ящике туфту прогонит...и запишет с телесуфлера видосик ...а потом поедет в Херсон освобожденный типа генерал Залужный....🤣
показати весь коментар
30.12.2022 17:32 Відповісти
12 000 невдалих спроб, а скільки вдалих..., гадаю, що у 2-3 рази більше..., сподіваюсь, що їм там буде не краще, ніж тут...
показати весь коментар
30.12.2022 17:43 Відповісти
Переселенців-чоловіків 50+ віком без військового фаху НЕ БЕРУТЬ НІ В АРМІЮ, НІ В ТРО, НІ НА РОБОТУ!!!!!
То чом не одпустить за кордон, при умові виплати, припустимо, хай до 30 відсотків заробітку на армію?
Ми будуємо Европейську державу чи філію Північної Кореї???
показати весь коментар
30.12.2022 17:58 Відповісти
За що тоді 30%? За те, що не потрібні власній державі та неспроможні знайти роботу на батьківщині? Нагадує совковий податок "на яйця" - на бездітність.
Злий ти дядько, переживеш 50, подивимось, як тобі сладко буде житися.
показати весь коментар
30.12.2022 18:32 Відповісти
И без трусов справятся ЗСУ.
показати весь коментар
30.12.2022 18:08 Відповісти
В ЗСУ всі в трусах. Не наговарівай.
показати весь коментар
30.12.2022 19:03 Відповісти
Таких побегов будет и будет до тех пор пока не прекратят нарушать наши конституционные права и Конституцию Украины. А именно статью 24 пункт 2 и статью 64 пункт 2. По этим статьям мы имеем такое же право на выезд из страны как и девушки. + Эти статьи не имеют права нарушаться даже во время войны! Но сами знаете кому пох.
А те кто не знает Конституцию, думают что этот "закон", который даже не прописан, вполне нормальный. Но нет. Вы ошибаетесь.
показати весь коментар
30.12.2022 18:10 Відповісти
Бачили чй байден зеля тріпав? як свою болонку. І хто його сюди посадив здогадуєтесь? За ширмою "війни" тепер кояться страшні речі
показати весь коментар
30.12.2022 18:36 Відповісти
а немає ніякої війни,є воєн стан у звязку з військ навчаннями бо роїся вчиняє не дружні дії
показати весь коментар
31.12.2022 00:31 Відповісти
Законно залишити країну раніше коштувало $5000. Уявіть скільки десятків тисяч скористалися щасливим квитком
показати весь коментар
30.12.2022 18:16 Відповісти
Кому надо,и у кого есть бабки,уже давно уехали!
показати весь коментар
31.12.2022 07:42 Відповісти
Концлагерь устроили из страны,вот люди и бегут.
показати весь коментар
30.12.2022 18:27 Відповісти
это ж какая армия "добровольцев" сапёров!!!!!
показати весь коментар
30.12.2022 18:41 Відповісти
І цю армію міг би ти очолити особисто. Однак щось пішло не так у прикордонників, які тебе не затримали
показати весь коментар
30.12.2022 18:48 Відповісти
30 лет назад ...видимо дыра была большая на кордоне))))
показати весь коментар
01.01.2023 19:12 Відповісти
Чому таке негативне ставлення до людей, які не хочуть воювати? Не всі народились забіяками. Є й інакші люди. Примушувати до військової роботи - таке ж дурне неподобство, як і примушувати до будь-якої іншої роботи. Добре виходить те, що робиться із задоволенням.
показати весь коментар
30.12.2022 19:05 Відповісти
Головним чином таке ставлення у тих,хто знає що воювати він не піде,саме така категорія диванних патріотів ваєвателей-захищателей і тискає тут такі негативні коменти.
показати весь коментар
30.12.2022 19:51 Відповісти
Скільки сволоти засвітились.
показати весь коментар
30.12.2022 20:37 Відповісти
 
 