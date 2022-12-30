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Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зазначається, що від початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше ніж 20.
Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше ніж 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.
Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.
Топ коментарі
+14 Migel Blanco
показати весь коментар30.12.2022 16:53
+13 Тау Кита
показати весь коментар30.12.2022 16:38
+10 Niromonus Niromonus
показати весь коментар30.12.2022 16:40
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Немає друга більше коротше кажучи
Йди за кораблем кацап під американським проксі!
2 процента спд налог, совсем идиоты. Где вы такие налоги видели?
Понятно что многие так помогают, но это не правильная система
То чом не одпустить за кордон, при умові виплати, припустимо, хай до 30 відсотків заробітку на армію?
Ми будуємо Европейську державу чи філію Північної Кореї???
Злий ти дядько, переживеш 50, подивимось, як тобі сладко буде житися.
А те кто не знает Конституцию, думают что этот "закон", который даже не прописан, вполне нормальный. Но нет. Вы ошибаетесь.