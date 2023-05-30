У Києві з 24 лютого загинули 120 цивільних, зокрема 5 дітей. На столицю здійснили 52 повітряні атаки, - КМВА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Києві загинули 120 осіб, а поранення дістали 495 жителів. Зокрема через російські ракетні атаки загинули 5 дітей.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"В період від 24.02.2022 до 30.12.2022, через війну загинуло 120 киян. Серед яких російські ракети вбили 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 були діти.
З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах!" - йдеться в повідомленні.
За словами Попка, станом на сьогодні окупанти здійснили 52 повітряні атаки на столицю. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва.
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