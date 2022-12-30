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Новини За кордоном
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Новий рік (422) Путін (21440) Віктор Орбан (270) Вучич (53)

Путін із чинних лідерів Європи привітав із Новим роком лише главу Сербії Вучича та прем’єра Угорщини Орбана

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,вучич

Президент РФ Володимир Путін із чинних європейських лідерів направив привітання з Новим роком лише президенту Сербії Олександру Вучичу та прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Про те, чи президент РФ вітатиме з Новим роком, зокрема, президентів США та Франції, а також канцлера ФРН, журналісти запитали прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Ні, не буде. Ці наші візаві самі не надсилають жодних привітань. Ми зараз фактично не маємо з ними контактів. І з огляду на ті недружні дії, які ними робляться на постійній основі, президент не вітатиме їх", - пояснив Пєсков.

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Серед інших адресатів Путіна - прем'єр Індії Наренда Моді, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Сирії Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Ердоган, а також деякі колишні глави держав, зокрема Сільвіо Берлусконі, Нурсултан Назарбаєв та Герхард Шредер.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Двух пидаров поздравил главпетух анального улуса.
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30.12.2022 16:53
+20
Орбан з Вучичем,мають бути задоволеними,бо їх привітав маньяк- вбивця,тисяч людей!
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30.12.2022 16:55
+17
три кончених чмиря почоломкались))
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30.12.2022 16:53
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Двух пидаров поздравил главпетух анального улуса.
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30.12.2022 16:53 Відповісти
А кому потрібне привітання від ПУТЛЕРА? Мабуть настільки ПУТЛЕР ненавидить ЄС Та США що відкрито показує свою ненависть але тут нічого дивного немає
цікаво а ПУТЛЕРА привітають коли він не хоче нікого привітати
Якщо привітають це буде означати приниження для ЄС
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30.12.2022 16:53 Відповісти
три кончених чмиря почоломкались))
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30.12.2022 16:53 Відповісти
Ху...ло в порядні будинки країни не запрошують, нормальні лідери з хворим на голову дідом не розмовляють.
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30.12.2022 16:53 Відповісти
Орбан з Вучичем,мають бути задоволеними,бо їх привітав маньяк- вбивця,тисяч людей!
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30.12.2022 16:55 Відповісти
***** обиделось
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30.12.2022 16:55 Відповісти
уйобок)
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30.12.2022 16:57 Відповісти
Останній раз привітав
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30.12.2022 16:57 Відповісти
А як же ахріканськи канібали???
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30.12.2022 16:58 Відповісти
Це яким же потрібно бути підаром кончєним,щоб тебе поздоровило саме *****?
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30.12.2022 17:00 Відповісти
Порядним людям буде непристойно приймати вітання від цього закомплексованого чмиря
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30.12.2022 17:01 Відповісти
Дружнодіюче *уйло , бажаю тобі і твоїй недокраїні із істотами які її населяють в новому році піти за своїм крейсером!!!
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30.12.2022 17:01 Відповісти
Вучич чинний європейський лідер? А він про це знає?
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30.12.2022 17:02 Відповісти
Привітав тих хто допомагає уникати санкцій ,що б це було останє привітання бункерного щура.
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30.12.2022 17:02 Відповісти
Цікаво, а хтось з європпейців та іншої частини цивілізованого світу привітав путлєра з Новим роком? )
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30.12.2022 17:04 Відповісти
Спалил двух полезных идиотов.
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30.12.2022 17:05 Відповісти
Орбана від гордості шо иого привітав путя чуть не розірвало .
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30.12.2022 17:07 Відповісти
щодо ядерної загрози.схоже,що з Білорусі нанесе ядерний удар путін.нутро падлюки.можливо,що і білорус це зробить.потрібно ,щоб лукашенко почав вимагати публічно виведення військ рф з Білорусі.думаю,що США і ЄС попрацюють з лукашенком.
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30.12.2022 17:07 Відповісти
Небуде ніякого ядерного удару! Інакше кінець ***** ще швидше настане якщо застосування ЯЗ, гадаю він це знає.
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30.12.2022 17:12 Відповісти
десь плакав макрон у шольца на колінах...
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30.12.2022 17:09 Відповісти
можливо це його останній новий рік, і з такими поважними хлопцями погуляє...
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30.12.2022 17:09 Відповісти
Спалив ***** двох своїх агентів.... зовсім бункерний сцикливий старікашка заслаб на голову.
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30.12.2022 17:13 Відповісти
підерас підераса бачить здалеку
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30.12.2022 17:15 Відповісти
Кожному по путьовкє в Анадир та 3 літри щей
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30.12.2022 17:15 Відповісти
Кіма забув
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30.12.2022 17:15 Відповісти
Той поки не в Європі і Новий Рік в них хітросдєланий
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30.12.2022 17:16 Відповісти
Будем теперь знать, кто в Европе законтаченый, зашквареный. петухи йорбан и ввучичь.
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30.12.2022 17:22 Відповісти
..скоріше б вже Кобзона привітав та Жиріка око в око))
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30.12.2022 17:26 Відповісти
ЄС і НАТО вже знають кого потрібно позбутися в наступному році - філіалів пуйловської смердючки-мадяр і сербів.
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30.12.2022 17:26 Відповісти
Нажаль, це не так. Незабаром серби будуть і там, і там. Ще скоріше за нас.
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30.12.2022 17:28 Відповісти
Привітав своїх шльондр. А Сі Піня побоявся привітати. Тому що сам шльондра у жовтопикого.)
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30.12.2022 19:14 Відповісти
Только своих шестёрок 😂😂😂
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30.12.2022 19:47 Відповісти
Биба и Боба два дол*****
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30.12.2022 20:01 Відповісти
 
 