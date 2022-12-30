Путін із чинних лідерів Європи привітав із Новим роком лише главу Сербії Вучича та прем’єра Угорщини Орбана
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Президент РФ Володимир Путін із чинних європейських лідерів направив привітання з Новим роком лише президенту Сербії Олександру Вучичу та прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Про те, чи президент РФ вітатиме з Новим роком, зокрема, президентів США та Франції, а також канцлера ФРН, журналісти запитали прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
"Ні, не буде. Ці наші візаві самі не надсилають жодних привітань. Ми зараз фактично не маємо з ними контактів. І з огляду на ті недружні дії, які ними робляться на постійній основі, президент не вітатиме їх", - пояснив Пєсков.
Серед інших адресатів Путіна - прем'єр Індії Наренда Моді, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Сирії Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Ердоган, а також деякі колишні глави держав, зокрема Сільвіо Берлусконі, Нурсултан Назарбаєв та Герхард Шредер.
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цікаво а ПУТЛЕРА привітають коли він не хоче нікого привітати
Якщо привітають це буде означати приниження для ЄС
будинкикраїни не запрошують, нормальні лідери з хворим на голову дідом не розмовляють.