Путін із чинних лідерів Європи привітав із Новим роком лише главу Сербії Вучича та прем’єра Угорщини Орбана

Президент РФ Володимир Путін із чинних європейських лідерів направив привітання з Новим роком лише президенту Сербії Олександру Вучичу та прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Про те, чи президент РФ вітатиме з Новим роком, зокрема, президентів США та Франції, а також канцлера ФРН, журналісти запитали прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Ні, не буде. Ці наші візаві самі не надсилають жодних привітань. Ми зараз фактично не маємо з ними контактів. І з огляду на ті недружні дії, які ними робляться на постійній основі, президент не вітатиме їх", - пояснив Пєсков.

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Серед інших адресатів Путіна - прем'єр Індії Наренда Моді, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Сирії Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Ердоган, а також деякі колишні глави держав, зокрема Сільвіо Берлусконі, Нурсултан Назарбаєв та Герхард Шредер.