Сі Цзіньпін сказав Путіну, що шлях до мирних переговорів з Україною буде нелегким, - Reuters
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Китайський лідер Сі Цзіньпін провів перемовини із російським диктатором Путіним та заявив йому, що шлях до мирних переговорів щодо України не буде легким і що Китай продовжуватиме відстоювати свою "об’єктивну та справедливу позицію" щодо цього питання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Китайська сторона зазначила, що російська сторона заявила, що ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, і висловила свою вдячність за це", - цитує Сі Цзіньпіна китайська державна телерадіомовна компанія CCTV.
У коментарях російському телебаченню в п'ятницю Путін сказав, що він прагне зміцнити військову співпрацю з Китаєм, але в репортажі CCTV про військову співпрацю не згадувалося.
Будь ласка, зачекайте...
Продають менше ,за більші кошти,населення як зарплати і пенсії получали,так і получають
Ціни на харчі злетіли?Так то у всьому світі зараз продовольство злетіло (мабуть з фінансового глобалістського центру вказівки до продуктових корпорацій дійшли).
Ну не куплять того фольсквагену з Європи,то куплять туж Джетту чи гольфа з Китаю.
Немає станків з Європи та Тайваню?
То можете глянути на виставку в Москві по обладнанню-Китай майже все може замінити по оброблювальним центрам і обладнанню з ЧПУ.
І так далі!
То що ж реально то за санкції?Дурилка для західного населення та нас.
За более 1500 летнюю историю Киева его бомбили два нелюдя Гитлер и путлер..видео вверху🖕
Перед цим був в Китаї "дімон-повний стакан" та запрошення на весну лідера Сі в Москву...ось останнє і активізувало Китай - по якому питанню лідеру Сі їхати в Москву, якщо війна триває "по плану" - 11 міс?
Ще тонкість перед 21.09.22 - зміни якості війни еРФії проти України...
САМАРКАНД, Узбекистан, 15 вересня (Рейтер) - Президент Росії Володимир Путін у четвер заявив, що розуміє, що Сі Цзіньпін має питання і побоювання з приводу ситуації в Україні... на цю дату "сипався" фронт в Україні у путіна.
Цитана із Рейтер сьогодні із посиланням на 15.09- Але після того, як Росія почала вторгнення в Україну в лютому, Китай публічно підкреслив, що він аж ніяк не є стороною конфлікту, а у вересні, після того, як російська армія зазнала кількох невдач на полі бою, Путін публічно визнав, що Сі !!!питання та побоювання про війну!!!
Ще тонкість перед 21.09.22 - зміни якості війни еРФії проти України...це після "консультацій" з Китаем і візита патрушева під саму дату.
Ці тонкості явно свідчать, що Китай не тільки "стурбований" - "література"->питання та побоювання про війну
Ще характерно, що з 21.09.22 до війни "помічниками" виступають Іран та півн. корея...остання явно "проксі", що Китай не світився в "літературі"...