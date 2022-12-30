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Сі Цзіньпін сказав Путіну, що шлях до мирних переговорів з Україною буде нелегким, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,сі,цзіньпін

Китайський лідер Сі Цзіньпін провів перемовини із російським диктатором Путіним та заявив йому, що шлях до мирних переговорів щодо України не буде легким і що Китай продовжуватиме відстоювати свою "об’єктивну та справедливу позицію" щодо цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Китайська сторона зазначила, що російська сторона заявила, що ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, і висловила свою вдячність за це", - цитує Сі Цзіньпіна китайська державна телерадіомовна компанія CCTV.

У коментарях російському телебаченню в п'ятницю Путін сказав, що він прагне зміцнити військову співпрацю з Китаєм, але в репортажі CCTV про військову співпрацю не згадувалося.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
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30.12.2022 17:07
+15
****** кляті китаці! А те, що війну почала росія, цього вони не помічають.
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30.12.2022 17:09
+15
це Сі натякає ху йлу про капітуляцію. так, капітуляція для каців стане дуже нелегкою, багато скрєпів лопне.
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30.12.2022 17:11
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30.12.2022 17:07 Відповісти
****** кляті китаці! А те, що війну почала росія, цього вони не помічають.
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30.12.2022 17:09 Відповісти
Саме час вже всю сибір забрати китайським товаришам...
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30.12.2022 17:09 Відповісти
The slant-eyed motherfucker is as slick as a possum shit.
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30.12.2022 17:10 Відповісти
Китай уже раделил пирог и ждет свою часть. По Урал.
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30.12.2022 17:11 Відповісти
Чем длиннее будет "нелегкий путь к миру", тем дольше Китай сможет наслаждаться бросовыми ценами на российские углеводороды, лес и другое сырье. Продолжение конвенциональной войны РФ против Украины Китаю экономически выгодно. Китай точно выступает против войны с применением ядерного оружия. Эту свою позицию Китай заявил ясно и недвусмысленно. Для Украины хорошо то, что Китай против применения РФ ядерного оружия, но плохо то, что мощная экономика Китая становится опорой слабеющей экономики РФ, снижая эффективность санкций США и НАТО, позволяя рашистам продолжить войну с Украиной на истощение.
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30.12.2022 17:46 Відповісти
Нема там ніякого реального падіння економіки РФ.
Продають менше ,за більші кошти,населення як зарплати і пенсії получали,так і получають

Ціни на харчі злетіли?Так то у всьому світі зараз продовольство злетіло (мабуть з фінансового глобалістського центру вказівки до продуктових корпорацій дійшли).
Ну не куплять того фольсквагену з Європи,то куплять туж Джетту чи гольфа з Китаю.
Немає станків з Європи та Тайваню?
То можете глянути на виставку в Москві по обладнанню-Китай майже все може замінити по оброблювальним центрам і обладнанню з ЧПУ.
І так далі!
То що ж реально то за санкції?Дурилка для західного населення та нас.
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30.12.2022 18:14 Відповісти
Шапочку із фольги не забув надіти, чи може забув її купити в фінансово глобалістському центрі?
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22.03.2023 07:27 Відповісти
це Сі натякає ху йлу про капітуляцію. так, капітуляція для каців стане дуже нелегкою, багато скрєпів лопне.
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30.12.2022 17:11 Відповісти
путін напав на нас шоб переговорами вирішити конфлікт ? .
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30.12.2022 17:12 Відповісти
вимагаємо скальп *****
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30.12.2022 17:13 Відповісти
Мирні переговори з ПУТЛЕРОМ можливі? Мабуть вже ні в кого немає сумнівів що з Росією домовлятися неможливо
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30.12.2022 17:13 Відповісти
Сі Цзіньпін сказав Путіну, що шлях до мирних переговорів з Україною буде нелегким. На глубокій китайській це може бути добрий знак для світу...
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30.12.2022 17:17 Відповісти
Сцы Бздынь Пынь, иди Н.А.Х.У.Й обезьяна красножопая. Ты такое же ублюдок как и *****.
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30.12.2022 17:19 Відповісти
Сі вже не натякає, а відкритим текстом говорить про перемовини.Путлєру варто дослухатися до слів свого майбутнього господаря.
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30.12.2022 17:21 Відповісти
https://youtube.com/shorts/UzIBW69FBjg?feature=share...

За более 1500 летнюю историю Киева его бомбили два нелюдя Гитлер и путлер..видео вверху🖕
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30.12.2022 17:45 Відповісти
Косоглазый , а давай ты пример покажешь и отдашь русне Порт Артур и Дальний? А потом и за мирные переговоры поговорим. Нищеброды , ставшие благодаря жадности Запада продвинутой экономикой .
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30.12.2022 18:06 Відповісти
Через повешание.
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30.12.2022 18:22 Відповісти
Можно и через четвертование. Мы не против
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30.12.2022 18:41 Відповісти
Теперь биндеровцы без снятых скрепных скальпов не успокоятся и не остановятся после того что сотворили эти животные в Украине....
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30.12.2022 18:50 Відповісти
Хм, яка дивна активність, якщо в обох все за планом...тільки в одного в лапках, а в іншого без. Показова дата 30.12.22. Для Китаю, це передноворічні турботи, Китайський новий рік не зараз. А путіну би в баню по традиції. Ця тонкість вказує, хто ініціатор розмови - Китай. Для чого?

Перед цим був в Китаї "дімон-повний стакан" та запрошення на весну лідера Сі в Москву...ось останнє і активізувало Китай - по якому питанню лідеру Сі їхати в Москву, якщо війна триває "по плану" - 11 міс?

Ще тонкість перед 21.09.22 - зміни якості війни еРФії проти України...

САМАРКАНД, Узбекистан, 15 вересня (Рейтер) - Президент Росії Володимир Путін у четвер заявив, що розуміє, що Сі Цзіньпін має питання і побоювання з приводу ситуації в Україні... на цю дату "сипався" фронт в Україні у путіна.

Цитана із Рейтер сьогодні із посиланням на 15.09- Але після того, як Росія почала вторгнення в Україну в лютому, Китай публічно підкреслив, що він аж ніяк не є стороною конфлікту, а у вересні, після того, як російська армія зазнала кількох невдач на полі бою, Путін публічно визнав, що Сі !!!питання та побоювання про війну!!!

Ще тонкість перед 21.09.22 - зміни якості війни еРФії проти України...це після "консультацій" з Китаем і візита патрушева під саму дату.

Ці тонкості явно свідчать, що Китай не тільки "стурбований" - "література"->питання та побоювання про війну
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30.12.2022 19:11 Відповісти
Показова дата 30.12.22. Для Китаю, це НЕ передноворічні турботи, Китайський новий рік не зараз.
Ще характерно, що з 21.09.22 до війни "помічниками" виступають Іран та півн. корея...остання явно "проксі", що Китай не світився в "літературі"...
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30.12.2022 19:15 Відповісти
Пусть отстаивают что хотят, но никакого бизнеса китайского после войны не должно быть в Украине, это должен быть закон!
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30.12.2022 19:46 Відповісти
Если бы жёлтый комуняка не дал добро то ватофюрер ни когда бы и не напал. Си соучастник преступления.
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30.12.2022 21:24 Відповісти
 
 