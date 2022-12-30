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5 років в’язниці дали громадянину РФ з Харкова, який закликав донатити на армію РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

Суд призначив жителю Харкова покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі за заклики до збору коштів на потреби російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в телеграмі.

Так, у суді прокурори довели, що громадянин Російської Федерації, який має посвідку на постійне проживання на території України та понад десять років живе в Харкові, підтримував ворожу армію.

Зокрема, у березні чоловік відправляв своїм знайомим повідомлення з російських телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було переказувати кошти для загарбників. У тексті містилося виправдовування російської збройної агресії проти України.

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 27 (пособництво вчиненню злочину), ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російсько

Автор: Анастасія Потіха
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як 5 років ??? на гіляку кацапа !!!
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30.12.2022 17:23 Відповісти
Треба надонатити йому повну дупу і ще й шваброю проштовхнути.
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30.12.2022 17:23 Відповісти
То вже буде неофіційно
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30.12.2022 17:37 Відповісти
посвідку анулювати. громадянина рф пустити по мінному полю в напрямку його родіни десь під Бахмутом.
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30.12.2022 17:56 Відповісти
От гидота,кацапи пів Харкова,де воно й вегетувало,в руїни перетворили,а воно бере ще просить своїми діями!!!
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30.12.2022 18:24 Відповісти
просил донатить на картку яку? кацапскую? а потом переводил эти деньги куда?
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30.12.2022 18:42 Відповісти
На ютюбі повно таких -донатозалежних.випускають ролики ніби то за Україну і за рашку ,при цьому ховаючи свої обличчя і змінюючи закадровий голос .
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30.12.2022 20:37 Відповісти
Заслали в Україну ще за Януковоча, скільки їх в Україні це буде домашня робота для СБУ
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31.12.2022 01:03 Відповісти
 
 