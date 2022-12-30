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війна (56511) Міноборони (5286) Бронежилет (120) Маляр Ганна (518)

Резерв бронежилетів становить 200 тис., шоломів - 120 тис., зимової форми - сотні тисяч комплектів, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

форма,зсу,однострій

Для потреб Збройних сили України сформовано значний резерв бронежилетів, шоломів та зимової форми.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У наступний рік ми входимо з резервом у близько 200 тис. бронежилетів і понад 120 тис. шоломів. По основним позиціям речового забезпечення Міністерство оборони не просто закрило усі потреби, які нам формулював Генштаб. Але й створило значні резерви. Зокрема, по зимовій формі це сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. І постачання продовжується", - повідомила чиновниця Міноборони.

Крім того, як зазначила Маляр, "восени почали формуватися резерви літньої форми. Зараз якраз відбуватиметься зміна пріоритетів: після створення запасу міцності по зимовій формі, зростатимуть поставки літньої".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах, - Резніков

Заступниця міністра оборони навела дані щодо співвідношення різних джерел постачання. "Для орієнтиру, пропорція по загальному об’єму вже переданих до війська зимових курток:

  • 88,9% становлять придбані за контрактами Міноборони;
  • 7,9% - матеріально-технічна допомога від партнерів;
  • 3,1% - благодійна допомога

"Тобто контрактами Міноборони ми закрили левову частку потреби. Постачання є стабільним. Зараз основне завдання – це забезпечення логістики всередині Збройних сил, щоб наші воїни вчасно отримували все те, що накопичено на складах", - наголосила Маляр.

Читайте: Левову частку потреб ЗСУ у зимовій формі закрито, - Міноборони

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
Там еще Маляр в кузове сидела в костюме снегурочки.
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30.12.2022 17:58
+12
Сам бачив як Тимошенко на Шевроле розвозив форму на передову разом Трухиним
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30.12.2022 17:56
+11
И поэтому вы до сих пор не выдали весь положенный комплект формы? Как уже задрали со своим враньём. Почему же тогда в сетях идет постоянный сбор на форму для воинов?
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30.12.2022 17:53
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Підтверджую на всі 100 %. Швагро №2 подзвонив і попросив купити йому комплект зимової форми 48 розміру.
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30.12.2022 17:48 Відповісти
И поэтому вы до сих пор не выдали весь положенный комплект формы? Как уже задрали со своим враньём. Почему же тогда в сетях идет постоянный сбор на форму для воинов?
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30.12.2022 17:53 Відповісти
Сам бачив як Тимошенко на Шевроле розвозив форму на передову разом Трухиним
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30.12.2022 17:56 Відповісти
Там еще Маляр в кузове сидела в костюме снегурочки.
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30.12.2022 17:58 Відповісти
Це вони порахували приблизну кількість воєнторгів по країні та скільки в них шоломів, броніків та вивели середнє по палаті.
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30.12.2022 18:13 Відповісти
А я то думаю - кому з друзів не подзвоню на фронт- у всіх проблема #1 це зимова форма.
А вона уся в 'резерві' виявляється
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30.12.2022 18:16 Відповісти
Форма и спальники, которые быстро набирают влагу и грязь по такой погоде.
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30.12.2022 18:18 Відповісти
теперь я понял почему военкоматом уже неделю в моем городе идет тотальный отлов мужиков и вручение повесток. просто надо кому то форму раздать
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30.12.2022 19:13 Відповісти
В Миколаєві сьогодні з поліцією руки ламали і в воєнкомат відразу відвозили.
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30.12.2022 20:10 Відповісти
А що Міноборони тільки цим займається і все ? А ось цим, що пише волонтер Наталя Юсупова ? https://censor.net/ua/blogs/3390116/zahisnikam_bahmuta_potrbna_dopomoga " Захисникам Бахмута потрібна допомога Джерело: https://censor.net/ua/b3390116
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30.12.2022 20:07 Відповісти
Як що вірити ОП і ТБ зомбомарафону, то Україна живе в раю.
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30.12.2022 20:43 Відповісти
Хлопці одягнулись за свої і за рахунок волонтерської допомоги, обмундирування надане для ЗСУ країнами від Фінляндії до Канади засунули на склади ( те що не продалось ) і цей резерв проплатили з бюджету через фірми прокладки. Ну як вам, народ, далеко від реальності я зайшов?
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30.12.2022 21:33 Відповісти
Тоді де бушлати чи теплі куртки ?
Видали тільки утеплені штани .
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30.12.2022 22:07 Відповісти
 
 