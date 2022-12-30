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Новини Війна в Україні
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З лютого по грудень 2022 року ЗСУ деокупували 1 884 населені пункти, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

деокупація

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, у статистиці враховувалися населені пункти, які українські військові деокупували з лютого до кінця грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав у своєму телеграм-каналі.

"2022 рік показав, наскільки ми сильні. З лютого до сьогодні деокуповано 1 884 населені пункти", - написав Тимошенко.

Він додав, що відразу за ЗСУ туди прийшла українська влада. Наразі у звільнених від російських окупантів селах, селищах та містах триває відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання. Людям надається гуманітарна допомога та грошові виплати.

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"З перших днів війни ми відновлюємо все, що росіяни зруйнували — житло, лікарні, школи, інфраструктуру, енергетику", - сказав Тимошенко.

За його словами, інфраструктура - це один з основних пріоритетів влади на сьогодні. В Україні вже відновлено 15 199 об'єктів.

Нагадаємо, у грудні генерал США спрогнозував, що ЗСУ можуть визволити Крим до кінця літа 2023 року. Російських окупантів, за словами екскомандувача армією США в Європі Бена Годжеса, можна вигнати з Криму, завдаючи ударів по Керченському мосту та сухопутному коридорі, що проходить через Мелітополь.

Автор: Анастасія Потіха
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30.12.2022 17:51 Відповісти
А скільки гуманітарної допомоги було "окуповано" зеленою пліснявою? Та власно Кірюшей...
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30.12.2022 17:57 Відповісти
= ""З перших днів війни ми відновлюємо все, що росіяни зруйнували - житло, лікарні, школи, інфраструктуру, енергетику", - сказав Тимошенко" =

"Ми відновлюємо" - цим займається уряд та місцева влада, а це опудало їздить та знімає відоси про те - який він молодець.
Не варто піарити тут Тимошенка та його Телеграмканал.
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30.12.2022 17:58 Відповісти
Ти глянь, цей гнидюк вже микає - 'ми звільнили". Воно ж крім придбання новенького Порша, та присвоєння волонтерських тачок нічим не відзначились але в новинах микає...
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30.12.2022 18:01 Відповісти
Заместитель завхоза на офисе ПреЗедента решает глобальные проблемы деокупации !?
А где профильные министры, министерства, ведомства, службы ? На подтанцовке ?
Какой способный мальчик этот Кирюша.....
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30.12.2022 18:04 Відповісти
А какое отношение к деокупации имеет эта зеленожопая обезьяна на ворованной машине?
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30.12.2022 18:12 Відповісти
А скільки всього було окуповано?
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30.12.2022 18:30 Відповісти
А кіріла тімошонка деокупував одного автомобіля з числа допомоги дружніх сил(про яку довідались журналісти!. Толі єщьо будєт ойойой... Апетити у зечмонь побільші ніж у ригоаналів .
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30.12.2022 19:51 Відповісти
 
 