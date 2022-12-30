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У Гданську відкрито ще один центр оформлення документів для українських біженців у Польщі, - МВС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

документ,польща

Ще один стаціонарний центр обслуговування громадян України "Паспортний сервіс" відкривається у п’ятницю у м. Гданськ (Польща).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Новий центр буде розташований за адресою Гданськ, алея Грюнвальдська, 415, 80-309 і працюватиме з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00. У ньому українці можуть звернутися за послугами: одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки; оформлення закордонного паспорта; оформлення ID-картки; обміну посвідчення водія; страхування.

"Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий і за попереднім записом, і в порядку живої черги. Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою онлайн-сервісу оплати послуг. Для цього необхідно мати з собою лише смартфон та реквізити банківської картки", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, у Польщі відкрито чотири відокремлені підрозділи державного підприємства "Документ": у Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві. Вже понад 100 тисяч українців звернулися по отримання необхідних документів у цих центрах.

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Наступного року планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині й Туреччині.

Автор: Володимир Янченко
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А могли б у паспортному сервісі відкрити ще й пункт комплектування ЗСУ. Бо як подивишся на ті патріотичні пости гастербайтерів у фейсбуці, то дивуєшся, чому держава не пішла на зустріч цим патріотам і не допомогла їм стати до лав збройних сил України.
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30.12.2022 18:27 Відповісти
Це хтось гроші заробляє. Щоб в такому ж центрі у Варшаві поміняти паспорт, зробити ІД-картку та поміняти права викладуй 15000 гривень. ЯК ТОБІ ТАКЕ????Це тільки пишуть МВС на самому ділі там фірмочка ЗЕЛЕНА ПРАЦЮЄ((((
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30.12.2022 19:59 Відповісти
 
 