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На півдні росіяни будують ешелоновану оборону з часу відступу на Херсонському напрямку, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

З того часу, як РФ відійшла з Херсонського напрямку, спостерігається побудова росіянами ешелонованої оборони саме на південних і південно-східних напрямках.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Нацгвардії України (НГУ) Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цілому, ще з моменту відходу окупантів з Херсонського напрямку, спостерігається побудова (ними — ред.) ешелонованої оборони саме на південних і південно-східних напрямках, а також відбувалося певне перекидання підрозділів (РФ — ред.) для посилення східних напрямків і деяких інших", - заявив Музичук.

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Речник НГУ зазначив, що, якщо говорити про Херсонський, Миколаївський і частково Запорізький напрямок, то тут здебільшого спроби ударно-штурмових дій не велися, а мова йшла саме про посилення оборони і нарощування підрозділів.

"Але в цілому ситуація, яка відбувається по всіх напрямках, починаючи від наших північних (кордонів — ред.) і закінчуючи там, де найгарячіше - це Бахмутський і Авдіївський напрямок, і там, де нарощується оборона, то це моніториться нашими силами оборони. Вживаються відповідні заходи, публічно про них багато не говорять. Але ця ситуація у цілому моніториться", - сказав він.

За словами Музичука, росіяни намагаються покращити своє тактичне положення на фронті на Куп’янському й Лиманському напрямках.

"Однією з цілей (РФ — ред.) є вихід на адмінкордони, зокрема Донецької області, це є просування ворога саме тут. І (для цього — ред.) він використовує тут усі можливі ударно-штурмові дії та застосовує різну тактику", - поінформував представник Нацгвардії.

Відповідаючи на питання щодо інформації про заяву керівника пвк "вагнера" євгена пригожина щодо захоплення Бахмута до Нового року, речник висловив думку, що такі заяви, у тому числі, можуть бути зроблені для підтримання бойового духу підрозділів РФ, які там залучаються.

"Щодо Бахмута, то там досить великі втрати (росіян — ред.), але успіхів немає (у РФ — ред.). І тому такі заяви, у тому числі, мають підкріплювати певним чином реальний дух тих підрозділів, які там просто знищуються нашими військовими", - заявив він.

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Музичук уточнив, що в цілому українці бачили неодноразово, що плани РФ постійно змінюються, починаючи від перших заяв з РФ про захоплення за кілька днів Києва і закінчуючи тим, що вже понад 300 днів триває повномасштабна боротьба з Росією.

Окремо представник Нацгвардії заявив, що однією із загроз, яка підвищена у ці дні, є загроза ракетних ударів і ударів дронами-камікадзе по Україні з боку РФ.

"За вчорашній день були масовані ракетні атаки по низці регіонів України, і така тенденція на ці дні також може тривати. Тому, звичайно, окрім бойових дій, які тривають саме по лінії зіткнення, на сході, на інших напрямках також великою загрозою є ракетні удари і удари дронами-камікадзе", - уточнив речник.
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Топ коментарі
+3
Скільки разів задавав собі питання - ну от зачистили всю територію....От що з ними робить (аборигенами, які тільки по паспорту укр.)? Вони тільки гадитимуть, владу там не налагодиш у звичайному форматі.Дай їм євро - вони нас підставлятимуть скрізь по світу. Вислати на парашію - яке ви маєте право, МИ ТАКІ САМІ ГРОМАДЯНИ... Виробництва здебільшого дотаційні...Я х.з.
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30.12.2022 18:27
+2
Бляха, вивчайте мову. Не "ешелонну", а "ешелоновану" !
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30.12.2022 18:22
+2
Як можна просто спостерігати як ворог будує ешелоновану оборону на вашій території, щоб потім покласти більше захисників при її звільненні? Де ж той вогневий контроль, який ніколи не працює коли найбільш потрібен?
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30.12.2022 21:46
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Бляха, вивчайте мову. Не "ешелонну", а "ешелоновану" !
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30.12.2022 18:22 Відповісти
Скільки разів задавав собі питання - ну от зачистили всю територію....От що з ними робить (аборигенами, які тільки по паспорту укр.)? Вони тільки гадитимуть, владу там не налагодиш у звичайному форматі.Дай їм євро - вони нас підставлятимуть скрізь по світу. Вислати на парашію - яке ви маєте право, МИ ТАКІ САМІ ГРОМАДЯНИ... Виробництва здебільшого дотаційні...Я х.з.
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30.12.2022 18:27 Відповісти
Лісоволу Привіт. А подяка окрема за соляру. Їх віжжіл розташовувався у скверику біля ринку УВКР по СОК. . Я по ВПС на вінниую. Чернігівська управа біля війсбкової прокуратури, ВКР попліч з театралами .
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30.12.2022 19:16 Відповісти
Вибач за помилки, "клава" вийо.....ся
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30.12.2022 19:17 Відповісти
Аааа, Вінниця, бравіссімо - ну що у льотчиків порядок тільки в повітрі
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30.12.2022 19:21 Відповісти
Шуткую звич.
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30.12.2022 19:22 Відповісти
Лісовол, на жаль покойняга 4 роки як...Ховав особисто, дуже швидко...Трускавець, приїхав, хреново, тиждень і все, рак мозку...Нормальний дядько був, на жаль, похований в Полтаві
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30.12.2022 19:19 Відповісти
Жаль. Царство небесне. І чарку тягнули у 1999 році у Пирятині.
Він тільки одного козла викормив.... Тут його багато шукають!!
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30.12.2022 19:32 Відповісти
кого ж, якщо не велика таємн.?
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30.12.2022 19:36 Відповісти
"Ц"
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30.12.2022 19:40 Відповісти
Якщо Ц-н, так він в Полтаві, знаю де і шо
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30.12.2022 19:42 Відповісти
Я теж знаю. І племінничкі його д..ла також встановив. В нього про Донецьк спитати хочуть де він отримав звання та горя в "НА" наробив. Козкл. От пара з першої уатегорії бажає йому пику начистити...
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30.12.2022 19:49 Відповісти
...полукровка...Олежик...е-хе-хе
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30.12.2022 19:57 Відповісти
Його суку від "гестапо" прикрили (моя штанга, дуже попросив Лісовол) за продану хату від МО. Потім отримав від контори.
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30.12.2022 20:05 Відповісти
Мабуть ще не так. Лубни - раз, Полтава -два (трьоха), Донб. -не знаю...Головін П., той в курсі
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30.12.2022 20:17 Відповісти
По Лубенський прикрили і Ю.М.П. закрив очі...
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30.12.2022 20:24 Відповісти
Ю.М.П. - окрема гільдія, розвівся і на Кіпр с молодухой....ой кіно та й усе
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30.12.2022 20:27 Відповісти
Давай після нового року десь по чарці кави гепнемо.
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30.12.2022 20:31 Відповісти
Давай
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30.12.2022 20:33 Відповісти
Ок.
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30.12.2022 20:35 Відповісти
Вислати, вислати і ще раз вислати. Громадянства позбути.
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30.12.2022 18:37 Відповісти
А ведь это могла быть наша оборона. Но Крымский коридор, про который 8 лет говорили, что РФия будет пробивать..... Сдали, войска отвели, разминировали.... крымский канал. АЭС....
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30.12.2022 19:51 Відповісти
Як можна просто спостерігати як ворог будує ешелоновану оборону на вашій території, щоб потім покласти більше захисників при її звільненні? Де ж той вогневий контроль, який ніколи не працює коли найбільш потрібен?
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30.12.2022 21:46 Відповісти
 
 