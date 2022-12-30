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У росіян залишилося основних типів ракет від 13 до 27%, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов,кирило

У РФ залишилось від 13% до 27% оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування власного виробництва. Наразі російська промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" на місяць.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"По основних типах у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп. Ситуація з виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа, навіть гірша, ніж з виробництвом "Калібрів". З "Іскандерами" в них взагалі катастрофа", - зазначив Буданов.

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За його словами, недостатня кількість ракет змусила росіян звертатись по допомогу до Ірану та закуповувати "шахеди", які вони отримують партіями.

Стосовно намірів закупити балістичні ракети у Ірану Буданов відзначив, що таке бажання у РФ є, однак на цей час жодної ракети Росія не отримала.

"В них є такі наміри. Проте, станом на зараз, Іран не передав жодної ракети Російській Федерації. Тому, що Іран теж розуміє, куди ця вся ситуація рухається. Вони розуміють наслідки для своєї країни у випадку передачі. Всіляко намагаються відтермінувати цей процес. Вони не відмовляють прямо, проте постійно відтерміновують. Зараз росіяни будуть намагатися в найближчі два тижні знову вмовити їх на передачу ракет. Чим це закінчиться - побачимо. Всі працюють для того, щоб це не сталось", - підкреслив Буданов.

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Відповідаючи на питання чи буде Росія продовжувати атаки на критичну інфраструктуру України, очільник розвідки зазначив, що росіяни в будь-якому разі будуть намагатися їх проводити й надалі, бо тероризм - це в стилі Російської Федерації. Водночас він підкреслив, що ракет лишилося досить небагато, оборонна промисловість РФ не здатна виготовити достатню кількість для забезпечення постійного нанесення великої кількості ракетних ударів.
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Топ коментарі
+17
У нього з люсею арестовичем один калькулятор на двох.
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30.12.2022 18:43
+16
Бла-бла-бла... І це керівник ГУР? Його в медіапросторі вже більше люсі
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30.12.2022 18:41
+13
Як же задовбали "оракули", які в травні на шашлики всіх кликали.
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30.12.2022 18:42
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Бла-бла-бла... І це керівник ГУР? Його в медіапросторі вже більше люсі
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30.12.2022 18:41 Відповісти
Конкретно це повідомлення Буданова є змістовним.
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30.12.2022 18:46 Відповісти
Ви вже перевірили наскільки воно змістовне?
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30.12.2022 21:57 Відповісти
бла бла бла - повернись до України а потім коментуй, волонтер хренів...
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30.12.2022 18:56 Відповісти
Ему ,докладывает лично сумасшедший дед
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30.12.2022 20:21 Відповісти
Байден?
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30.12.2022 21:02 Відповісти
- здоровий глузд ще не відміняли . Спробуймо ним користуватись не зважаючи на варіант :
" проїб..ли" ...
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30.12.2022 22:05 Відповісти
Як же задовбали "оракули", які в травні на шашлики всіх кликали.
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30.12.2022 18:42 Відповісти
в травні Данилов обявив що кацапи вистріляли більше 90% всіх ракет!!!
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30.12.2022 18:55 Відповісти
і тобі wellcome to Ukraine хитроопий чуваче...будеш коментувати коли почуєш шахеда
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30.12.2022 18:58 Відповісти
Коли це читаю, чомусь згадується група "комбінація"...
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30.12.2022 18:42 Відповісти
Бухгалтер ?)
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30.12.2022 19:05 Відповісти
У нього з люсею арестовичем один калькулятор на двох.
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30.12.2022 18:43 Відповісти
Приберіть вже з інфопростору цю наречену Гогілашвілі, у Ванги абдристовича і то кумедніше локшина виходила.
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30.12.2022 18:43 Відповісти
москвини просять шахеди не тому що недостатньо а для того щоб виснажити нашу ппо.
у них є виробництво ракет і вистачить щоб нас тероризувати.
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30.12.2022 18:44 Відповісти
Ракет у Росії мало. Вона вже кілька місяців тому зменшила їхнє застосування. І доведеться зменшити ще.
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30.12.2022 18:48 Відповісти
- справді , краще ворога з мордора оцінювати в реальній спроможності , а не на "авось" ...
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30.12.2022 22:08 Відповісти
Вибачте,але,мені до сраки ваша радість що в кацапні ракет мало....ну тіпо.Мені цікаво як у нас з вільхою та нептуном.Яку Порох програму робив....і де це все???А оці сеанси гіпнозу якось не гріють....
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30.12.2022 18:53 Відповісти
Ванга ты наша, зеленожопая! Тебе прямая дорога в бродячий цирк, вместе с обезьяной Агрохимией!
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30.12.2022 18:53 Відповісти
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30.12.2022 18:56 Відповісти
"зелені говоруни",а їхнє говоріння має на меті маскування "зелене п,,,*****" за аристовичем
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30.12.2022 19:04 Відповісти
будановське IQ стабільно дорівнює 39 з 1970 року!
Цім і відрізняється зепрофесіонал від звичайної людини.
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30.12.2022 19:06 Відповісти
в 1970 його ще на світі не було)
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30.12.2022 19:56 Відповісти
Щось я подібне вже чув в минулому від одного "мольфара" математика...
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30.12.2022 19:07 Відповісти
Раньше заходил в коменты,чтобы получить дополнительную инфу по теме,затронутой в статье.И часто получал.А теперь заходишь,и с ходу вступаешь в говно,про инфу вообще молчу.
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30.12.2022 19:09 Відповісти
А скільки у них Х22? Вони увесь світ затероризують. Андерсен хрєнов.
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30.12.2022 19:11 Відповісти
Керівництво Повітряних сил табличку десь місяц тому складало , десь пару сотен залишилось.
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30.12.2022 19:57 Відповісти
Боже, откуда эти глупцы. Возьму отчет МО Украины. Проанализирую планы путина на 2023.

Искандеры кончились, буду только вместе с другими использовать. Ониксов хватит 2 года оборонять севастоп. С-300 в том же темпе бомбим еще 8 лет. Калибров хватит еще на год. Если использовать только для поддержки наступления - на 2 года. Х-101 - не закончатся никогда. Х-555 - хватит на год. Х-22 - только на полгода. Использовать по аналогии с искандерами. Х-35 - не закончатся никогда. Кинжал - не закончатся никогда.

Хоть бы конь буданый написал слово об динамике носителей.

Залужный, завали ему ***** и сам на ходи на эфиры. Или ты не видишь, что я написал правду ?
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30.12.2022 19:15 Відповісти
А что ты конкретно предлагаешь? Х-35 тоже закончатся во-первых, во-вторых можно построить что-то типа шахидов и истощать их систему ПВО, как они истощают нашу, тогда и С-300 меньше станет.
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30.12.2022 19:59 Відповісти
Буданов, покинь бухгалтерію, то не твоє, то точна наука, а не від і до. Краще організуй пожежі в будинках солоскабєєвих і кацапських генералів щоб вони понюхали війну перед тим, як закликати палити і нищити все в Україні, щоб вони відчули результати своєї роботи. І щоб вся рашка знала - там де пригріють погорільців теж буде пожежа. Оце буде тобі більше личити ніж бухгалтерія.
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30.12.2022 19:47 Відповісти
Він мав на увазі цю загальновідому табличку міністерства оборони. Там для кожного типу ракет свої цифри, тому від і до:

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30.12.2022 20:03 Відповісти
У них заводи працюють цілодобово, йде розширенн, і нарощування виробництва , і не тільки ракет. Надіятись що в них щось кінчиться є самодурством
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30.12.2022 20:12 Відповісти
Кітаези допомогатимуть кремлю.Фінансово ,матерьяльно,компонентами зброї.В пику США. Але ...Блокада шляхів кітайського експорту на часі.Теж само і з Іраном..Нам треба свое СВО в РФ.
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30.12.2022 20:22 Відповісти
Навіщо ця інформація? Іди працюй.
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30.12.2022 20:54 Відповісти
Зрадое...бы угомонитесь, хватит ныть... Вкратце суть такая, на январь-февраль-март у рашистов хватит ракет чтобы делать 2 удара в месяц (по 60-70 штук в залпе) и точка. Все выстреляют, что есть и что произведут, но бить не перестанут. Потому, что месяцы эти холодные, а у них идея фикс "заморозить и склонить к переговорам". После этого (апрель-май) надо смотреть, что будет на фронте. Есть большая вероятность, что удары станут только единичными, возможно приуроченными к датам, типа 9 мая или событиям на фронте, например наши освободят Мелитополь и надо будет срочно дать вате зрелище ракетных ударов из мести.
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30.12.2022 20:59 Відповісти
Херня, что москалей ракет мало. Главное, что их у нас нет.
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30.12.2022 21:04 Відповісти
а убивать русских пидаров дома, которые ходят на трехсменную работу по производству ракет не пробовали?
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30.12.2022 21:21 Відповісти
баба Триндичиха знову на зв'язку! Ну давно вже довів свою фахову нікчемність, навіщо підтверджувати?
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30.12.2022 21:45 Відповісти
А то шо на кацапії всі заводи працююьть у три зміни, а у нас за рік до війни оборонка перейшла на графік - один день на тиждень. Но ж асфальт лився нескінченою рікою. І вже увесь знищений. І бабло теж.
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30.12.2022 21:53 Відповісти
 
 