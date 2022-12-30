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армія РФ (13489) Білорусь (5970) літак (1989)

Упродовж 13 годин до Білорусі прилетіли 6 військово-транспортних бортів ВКС РФ, - Беларускі Гаюн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

іл

За 13 годин 30 грудня до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Як повідомляє Гаюн, це борти з обліковими номерами RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 і RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі, починаючи з 4-ї ранку, а останній - RF-76772 - приземлився в Мачулищах о 18:17 за мінським часом.

"За нашою інформацією, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме - поки невідомо. Не можна виключати, що триває як доставка техніки, так і ротація/підвіз мобілізованих", - зазначає Гаюн.

Щодо ввезення до Білорусі російських військових, то може йтися максимум про 1470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД - 245 осіб.

Також читайте: Данілов про участь Білорусі у війні: "Дії показують, що остаточної домовленості поки немає"

Упродовж 13 годин до Білорусі прилетіли 6 військово-транспортних бортів ВКС РФ, - Беларускі Гаюн 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Готуються привітати нас з Новим роком, сцуки кончені .
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30.12.2022 18:42
+15
навіщо ж везти особовий склад у такий чисельності літаками, якщо простіше більшу кількість привезти скотовозками на рейках?... ракети везуть та інший БК, який є намір викорастити янкайближчим часом... або спецназ привіз бацьке чайку...
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30.12.2022 18:46
+11
Амин на том свете руки потирает, бо скоро не будет скучать...
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30.12.2022 18:59
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Готуються привітати нас з Новим роком, сцуки кончені .
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30.12.2022 18:42 Відповісти
навіщо ж везти особовий склад у такий чисельності літаками, якщо простіше більшу кількість привезти скотовозками на рейках?... ракети везуть та інший БК, який є намір викорастити янкайближчим часом... або спецназ привіз бацьке чайку...
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30.12.2022 18:46 Відповісти
Привіз.

хйло завтра буде про створення саюзу авторітарних капіталістічєскіх діктатур оголошувати.

Лукашенко, схоже, відправиться вслід за мак_кеєм. У зрадників завжди шлях такий.
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30.12.2022 19:01 Відповісти
Скоріш за все привезли ракети або ті шахеди
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30.12.2022 19:20 Відповісти
Полярні ********* привезли і боярку для любителів на Новий Рік.
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30.12.2022 20:24 Відповісти
То прилетіли "принуждатели к братской любви" Завтра білоруси можуть прокинуться в "Беларусскам административнам округе РФ" А Лука знайде свою голову в тумбочці
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30.12.2022 19:43 Відповісти
Мож бацьку уже того...
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30.12.2022 18:54 Відповісти
Тучи над городом стали... как над Кабулом.
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30.12.2022 18:56 Відповісти
Амин на том свете руки потирает, бо скоро не будет скучать...
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30.12.2022 18:59 Відповісти
.....якбииии
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30.12.2022 18:56 Відповісти
Даст бог свершится... - это же предновогодние хотелки(действительны до старогоНового года... И шобы пыню за компашку взял . Там у кремляди уже руки чешутся..
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30.12.2022 19:01 Відповісти
...можно и тотализатор запустить, мол , кто первый...
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30.12.2022 19:03 Відповісти
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30.12.2022 19:12 Відповісти
бацьку бульбазаміровали.
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30.12.2022 19:40 Відповісти
То влупити по тому аеродромі слабо? Чи "ми жє нє агрєсарі"? Мало звідти прилітало?!! Що ще зелепухи чекаєте, чергового повторного наступу?!!!
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30.12.2022 19:15 Відповісти
Треба позвонити щоб вас замість Залужного поставили, бо там ніхера не шарять що робить нада.
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30.12.2022 20:25 Відповісти
Дело не в Залужном, он скорее всего бы влупил
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30.12.2022 20:46 Відповісти
Что тут непонятного?
Привези чёрные пакеты, увези бульбу....
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30.12.2022 19:37 Відповісти
"воэдушно- космических сил рашкостану")) рабськi вимiрати мають космiчэскiэ сiли)) тримайте менен чэтвэро. 100 мiльонiв кацапiв сэруть на дiрку в ямi та живуть в холодному гамнi але притому всэ такi космiческiэ аж *******
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30.12.2022 19:40 Відповісти
Млять, жаль их не ******* прям над аеродромами. Ото б хорошие шашлики были б под название: кацапско- космические шашлики с алюминиевой присыпкой)
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30.12.2022 19:50 Відповісти
100% привезли "шехеди". Будуть нас кошмарити у новорічну ніч
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30.12.2022 19:59 Відповісти
Одного літака б вистачило. Вони роблять спроби грати на нервах, щоб віттягнути наші сили на північ.
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30.12.2022 20:25 Відповісти
дєсантура..або кинуть на повалення режиму Лукадрища,бо шось впирається рогом не хоче воювати або кинуть в Україну ,як на початку війни кидали в Гостомель
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30.12.2022 20:41 Відповісти
а білоруси ждут ,...що їх асвабадят..
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30.12.2022 20:44 Відповісти
Ну прилетели. Ну ква. Типа никто за ними не смотрел.
Жмурики.
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31.12.2022 00:27 Відповісти
 
 