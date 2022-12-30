Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів з ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.
Прем'єр нагадав, що йдеться про "енергетичне безвіз", "транспортне безвіз", "економічне безвіз", "митне безвіз" і "цифрове безвіз".
"Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже прийняті, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до прийняття наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року", - заявив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Корупцію зможуть побороти лише насправді демократично обрані найкращі представники українського громадянського суспільства за справедливими правилами виборів, державного управління і покарання з відкликанням з виборних посад за незадовільні результати роботи.
А тут, звідкись, зненацька, взалася цифра 2024...
КиївМіськБудда:
Зелена влада залишається незламною в єдиному - у своїй постійній нахабній брехні.
Hawthorn Healing:
Вся ця зелена шобла - просто імітатори. Так само як Яник імітував рух на ЄС і вестернізацію, а паралельно закручував гайки і йшов до раші. Те саме роблять і вони, але намагаються не припуститись його помилок. Тобто імітують вправніше, а гайки закручують міцніше.
При владі антимайдан, це факт.
Коли в Чёртчилля запитали: "Як найшвидше вступити до НАТО і ЄС"? - сер Вінстон відповів: "Треба рейдарнути Конституційний суд, ЗМІ і призначити вибори відразу після скасування воєнного стану, шо тут думати, б..ядь"?
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@leusenko1
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20 ч
Голова Херсонської міської військової адміністрації, яку Зеленський призначив 3 місяці тому, відмовляється перейменувати Суворовський район у звільненому від російських окупантів місті. А хтось дивувався, чому так багато колаборантів в партії Зеленського. Кадри ЗЕ - це рашисти.