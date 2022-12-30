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Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів з ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр нагадав, що йдеться про "енергетичне безвіз", "транспортне безвіз", "економічне безвіз", "митне безвіз" і "цифрове безвіз".

"Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже прийняті, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до прийняття наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року", - заявив Шмигаль.

Читайте також: ЄС пришвидшив оцінку виконання Україною критеріїв кандидата на вступ: попередні результати Єврокомісія озвучить навесні, - Стефанішина

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
сексологиня в Болгарії вам в цьому допоможе
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30.12.2022 19:04
+12
шмигаль, чючєло, тоді вам всім треба піти у відставку.
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30.12.2022 19:04
+11
Коли Буба поверне в етер опозиційні канали? Без свободи слова нам не бачити ЄС як своїх вух.
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30.12.2022 19:13
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шмигаль, чючєло, тоді вам всім треба піти у відставку.
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30.12.2022 19:04 Відповісти
сексологиня в Болгарії вам в цьому допоможе
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30.12.2022 19:04 Відповісти
А вороватая обезьяна маркарова очень помогает?
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30.12.2022 19:20 Відповісти
вже стратегію "зелень" пересунула на два роки.
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30.12.2022 19:05 Відповісти
ви або хрестік зніміть або труси натягніть
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30.12.2022 19:08 Відповісти
А корупцію вже побороли, безвізники віртуальні?
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30.12.2022 19:10 Відповісти
Якщо вони самі є втіленням корупції, чого ви у них просите у цих олігархічних шісток?

Корупцію зможуть побороти лише насправді демократично обрані найкращі представники українського громадянського суспільства за справедливими правилами виборів, державного управління і покарання з відкликанням з виборних посад за незадовільні результати роботи.
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30.12.2022 21:16 Відповісти
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30.12.2022 19:11 Відповісти
Я нарешті зрозумів чим наші слуги ( точніше не наші, а тих кому Чонгар розмінували ) займаються в робочий час. До обіду дерибан і саботаж, після обіду придумують за що себе похвалити.
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30.12.2022 19:12 Відповісти
ваше стратегічне завдання - не загріміти на кічу....
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30.12.2022 19:13 Відповісти
Потому шо він не Шмигаль, а ШМИГЛО
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30.12.2022 19:45 Відповісти
Шмыгалово то есть кокаин
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30.12.2022 19:52 Відповісти
...ай маладец!!! А я про шо??? от уже, не пали тему
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30.12.2022 20:00 Відповісти
Коли Буба поверне в етер опозиційні канали? Без свободи слова нам не бачити ЄС як своїх вух.
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30.12.2022 19:13 Відповісти
Ще влітку обіцяли все зробити до кінця цього, 2022 року!
А тут, звідкись, зненацька, взалася цифра 2024...
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30.12.2022 19:15 Відповісти
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30.12.2022 21:50 Відповісти
опинитись на той час в Ростові і разом з "легітимним" кричати "АСТАНАВІТЕСЬ"
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30.12.2022 19:19 Відповісти
А ГДЕ БУДЕТ САМ ШМЫГАЛЬ - ШМУРДЯК ДО КОНЦА 2024 ГОДА? НА ЗОНЕ , В РОСТОВЕ ИЛИ НА КАШТАНЕ?
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30.12.2022 19:22 Відповісти
В гондурасе, послом по особи м поручениям
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30.12.2022 20:02 Відповісти
ЧТО ЗА херня ,почему в конце 2024 , то есть вы ,зеленые пдрсы вообще не собираетесь нихуа делать ещё 2 года , а потом *вже видповидать критериам* . Негодяи,вы когда Конституционный Суд согласно требованиям международного сообщества удовлетори....,
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30.12.2022 19:22 Відповісти
аби банду переобрали на другій термін, починаючи з березня 2024... інакше скажуть - та то ж ми хтіли, а ви нам не дали...
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30.12.2022 19:27 Відповісти
А особливо відповідає критеріям IQ правлячої партії.
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30.12.2022 19:26 Відповісти
"нет времени мыслить стратегически" віслюк в.о.
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30.12.2022 19:27 Відповісти
Дмитро Чекалкин

КиївМіськБудда:
Зелена влада залишається незламною в єдиному - у своїй постійній нахабній брехні.
Hawthorn Healing:
Вся ця зелена шобла - просто імітатори. Так само як Яник імітував рух на ЄС і вестернізацію, а паралельно закручував гайки і йшов до раші. Те саме роблять і вони, але намагаються не припуститись його помилок. Тобто імітують вправніше, а гайки закручують міцніше.
При владі антимайдан, це факт.

Коли в Чёртчилля запитали: "Як найшвидше вступити до НАТО і ЄС"? - сер Вінстон відповів: "Треба рейдарнути Конституційний суд, ЗМІ і призначити вибори відразу після скасування воєнного стану, шо тут думати, б..ядь"?
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30.12.2022 19:44 Відповісти
Коли в Чёртчилля запитали: "Як найшвидше вступити до НАТО і ЄС"? - сер Вінстон відповів: "Треба рейдарнути Конституційний суд, ЗМІ і призначити вибори відразу після скасування воєнного стану, шо тут думати, б..ядь"?
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30.12.2022 19:56 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·

20 ч

Голова Херсонської міської військової адміністрації, яку Зеленський призначив 3 місяці тому, відмовляється перейменувати Суворовський район у звільненому від російських окупантів місті. А хтось дивувався, чому так багато колаборантів в партії Зеленського. Кадри ЗЕ - це рашисти.
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30.12.2022 20:01 Відповісти
Пока во власти такие деятели как Ермак, Тимошенко, Татаров и вся их когорта - ни о каком ЕС не может быть речи.
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30.12.2022 21:51 Відповісти
 
 