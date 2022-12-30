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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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Путін (21440) Росія (47229) санкції (6850) Естонія (1039)

Санкції не змінюють політики Росії, ризики для країн Балтії зростають, - Міноборони Естонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ігор,шведе

Хоча санкції скоротили можливості Росії фінансувати війну, але водночас немає жодних ознак того, що Кремль має намір змінювати колишній політичний курс на продовження війни в Україні та конфронтацію з НАТО.

Про це сказав на брифінгу радник Міноборони Естонії контрадмірал Ігор Шведе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Шведе зазначив, що Москва виявляє винахідливість у пошуку нових джерел доходів, щоб компенсувати втрати від санкцій, і тому санкції мають бути продовжені та посилені.

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Він вважає, що режим російського диктатора Володимира Путіна не показує ознак послаблення чи наміру вдатися до деескалації. Це означає, вважає контрадмірал, що Росія має намір посилити протистояння із Заходом, а це посилює ризик, що російські військові припустяться нових "помилок" – наприклад, щодо країн Балтії, які у Кремлі вважають "слабкою ланкою".

Оскільки Росія, як і раніше, намагається змінити світопорядок, заснований на правилах, і встановити свої "сфери впливу", воєнна перемога України має вирішальне значення для Естонії та західних країн. "Потрібно докласти максимум зусиль, щоб допомогти Україні цю перемогу здобути ", – сказав Шведе.

Він також підкреслив, що "якщо Росія вийде з війни хоча б із найменшими територіальними придбаннями, це покаже всім світові, що зміна кордонів силою тепер допустима", – заявив він.
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З Украiни кацапстан вийде з голою сракою та щей з робитим iплом.
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30.12.2022 19:19 Відповісти
Тому що такі санкції!
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30.12.2022 19:20 Відповісти
Тому, що по відношенню да рассіі треба застосовувати політику кнута та пряника - забирати у них пряники та бити кнутом.
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30.12.2022 19:29 Відповісти
Санкції не можуть працювати, якщо є така прокладка як Китай
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30.12.2022 19:35 Відповісти
Можуть і будуть працювати так як задумано. Китаю ставати ізгоєм поряд з *********** не вигідно. У них зараз економічна криза в звязку з ковідом та авторитарним контролем партії. Чим більше вони будуть позбавляти китайців свободи тим повільнішим ставатиме розвиток країни.... А тут ще й ********* до дупи прилип...
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30.12.2022 19:49 Відповісти
З якого приколу Китай будуть робити ізгоєм? Китай дурачка включить, як і Іран - і все, і європейці попливли. Бо демократія і верховенство закону. Щоб когось звинуватити, треба довести вину. А на доведення йдуть роки. Приклад з боїнгом поряд. А такі держави як раша, Іран і Китай користуються цим.
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30.12.2022 20:19 Відповісти
Закон діалектики щодо кількості яка переходить в якість - санкції + втрати техніки, людей, ресурсів, спустошення запасів імпорту на складах + політичні та соціальні втрати + продуктова проблема + фінансова криза + втрати виробництва товарів та послуг ... і врешті відбудеться обвал. Думаю що кацапи до останнього генеруватимуть оптимізм і безумовну віру в "пабєду". Це вже було. Ще в 1990 мало хто міг уявити що СРСР розвалиться як картковий будиночок в 1991. Але тоді США підставило кацапам плече відкривши для СРСР гуманітарну програму допомоги продуктами "Provide Hope" на 47 мільярдів доларів. До речі, однією з причин такого швидкого розвалу СРСР було бажання росії "рубати хвости", тобто привласнити виключно собі всю гуманітарку. І це їм вдалося! Відїлися халявою яку всілякі там путіни розкрадали для продажу на ринках і накопичували "стартові капітали" і захотілося реваншу... Тепер, сподіваюсь, "ніжок Буша" падлюкам не пришлють і вони змушені будуть виживати працею, а не халявою...
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30.12.2022 19:41 Відповісти
Значить слабкі і повільні санкції.
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30.12.2022 21:48 Відповісти
 
 