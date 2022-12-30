Протягом 30 грудня росіяни завдали по нашій території 16 авіаударів та здійснили 17 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості російських авіа- та ракетних ударів по Україні протягом 30 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті.

Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 грудня російські окупанти завдали двох авіаційних та двох ракетних ударів і здійснили 10 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб