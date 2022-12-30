Протягом 30 грудня росіяни завдали по нашій території 16 авіаударів та здійснили 17 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості російських авіа- та ракетних ударів по Україні протягом 30 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі.
Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті.
Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди".
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