За час війни ми додали 3 документи та 16 сервісів у застосунок "Дія" та 25 послуг на портал "Дія", - Шмигаль

Денис Шмигаль повідомив про розширення функціональності програми та порталу "Дія" з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на останньому черговому поточному засіданні уряду в п'ятницю.

"За місяці війни ми додали три документи та 16 сервісів у застосунок "Дія", ще плюс 25 послуг тепер є на порталі "Дія", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, вже 18,5 млн українців користуються "Дією".

"Сплатити податки, отримати іпотеку, допомогу з безробіття або статус ВПО - все це тепер можна зробити швидко і просто. Цифровізація все глибше проникає у всі сфери і стає одним із фундаментів розвитку нової економіки", - наголосив він.

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