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Новини Суспільство
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Денис Шмигаль (2703) Дія (450)

За час війни ми додали 3 документи та 16 сервісів у застосунок "Дія" та 25 послуг на портал "Дія", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дія

Денис Шмигаль повідомив про розширення функціональності програми та порталу "Дія" з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна,  про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на останньому черговому поточному засіданні уряду в п'ятницю.

"За місяці війни ми додали три документи та 16 сервісів у застосунок "Дія", ще плюс 25 послуг тепер є на порталі "Дія", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, вже 18,5 млн українців користуються "Дією".

"Сплатити податки, отримати іпотеку, допомогу з безробіття або статус ВПО - все це тепер можна зробити швидко і просто. Цифровізація все глибше проникає у всі сфери і стає одним із фундаментів розвитку нової економіки", - наголосив він.

Також читайте: Мінцифри запускає в "Дії" бета-тест судових рішень

Автор: Анастасія Потіха
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І як ми раніше жили без тієї дії...
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30.12.2022 19:43 Відповісти
Ну да, мало было нам списков для фильтрации, которые ФСБ составляло на основе информации из взломанной "Дии".
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30.12.2022 19:45 Відповісти
Срал я на "дию"...
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30.12.2022 19:56 Відповісти
Шмигаль тебе не за Дію посадять а за велике крадівництво та за знищення ракетною програми а також за провал оборонного заказу.
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30.12.2022 19:57 Відповісти
А про вовину тисячу для пенсіонерів, які не мають смартфонів, вже забув. Видали кошти на небідних, а бідні обійдуться.

Ще й опитування через ту Дію проводять. Соціологи можуть хіба схопитись за голову.

Маєш Дію, ти - людина. Не маєш, ти - "к@кашка".
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30.12.2022 20:28 Відповісти
Досить зручний сервіс, регулярно ним користуюсь. Функціонал можна розширювати і далі, скорочуючі держслужбовців-дармоїдів, які тільки марно зарплату отримують.
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30.12.2022 21:52 Відповісти
 
 