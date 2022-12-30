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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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корупція (4070) Довбенко (10) АРМА (135) підозра (347)

Колишньому "смотрящему" за Мін’юстом Довбенку повідомили про підозру в організації зловживань в АРМА, - журналіст Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

андрій,довбенко

Йдеться про справу щодо розтрати заарештованого і переданого в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майна вартістю понад 485 млн грн.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуку журналіст Олег Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Серед підозрюваних, зокрема, є колишній голова АРМА Антон Янчук, ексначальник управління менеджменту активів АРМА Віталій Різник та інші. Наразі детективи запідозрили ще й організатора цієї схеми, який є власником низки компаній. За моєю інформацією, йдеться про юриста Андрія Довбенка. Йому про підозру повідомили заочно, бо він не в Україні. Як стверджували Bihus.info, Довбенко був "смотрящім" за Мін'юстом.

Крім нього, підозру отримав ексгенеральний директор держпідприємства "СЕТАМ" Віктор Вішньов. Наразі він працює заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

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Нагадаю, за версією слідства, арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання судових рішень. Посадовці АРМА, своєю чергою, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. В подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП "СЕТАМ". В свою чергу представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії.

НАБУ та САП здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. А саме:

– продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", - реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

– продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині, заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

– продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

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– продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість", - розповів журналіст.
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І коли ж цей Довбенко скоїв злочин і хто йому допоміг?
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30.12.2022 19:55 Відповісти
ГРУ рулит
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30.12.2022 20:05 Відповісти
З ніколі зашквар получілся, аднака
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30.12.2022 21:09 Відповісти
Брат єлдака продав йому посаду?
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30.12.2022 20:08 Відповісти
Цікаво, а хто теперішній смотрящий?
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30.12.2022 20:48 Відповісти
Той, що на картинці - Андрюха, що охороняв борця з Осетії.
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30.12.2022 21:19 Відповісти
Смотрящему за Мінюстом - це ж ще в який країні таке можливо?
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30.12.2022 21:45 Відповісти
Що взагалі за поняття "смлтрящій"? Хто їх призначає? Це якесь явище серед бандюків? Ну, не дивно, що у нас олігархічна бандюківщина, а не цивілізована держава
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31.12.2022 08:12 Відповісти
 
 