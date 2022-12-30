Україна розірвала угоду з КНДР щодо створення міжурядової комісії через підтримку нею збройної агресії Росії, - Кабмін

Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядами України та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) щодо створення міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Дія угоди, підписаної 8 червня 1994 року в Києві, припинена у зв'язку з підтримкою уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та розривом дипломатичних відносин із КНДР.

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