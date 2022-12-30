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Україна розірвала угоду з КНДР щодо створення міжурядової комісії через підтримку нею збройної агресії Росії, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кабмін

Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядами України та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) щодо створення міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Дія угоди, підписаної 8 червня 1994 року в Києві, припинена у зв'язку з підтримкою уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та розривом дипломатичних відносин із КНДР.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
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30.12.2022 20:35
+8
І що, всі ці роки (з 1994) ми наполегливо шукали шляхи для торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва... з кндр? І хтось щорічно писав звіти "про перспективи торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва з "народними демократами"? І отримував за це гроші?
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30.12.2022 20:47
+7
в єдіном поривє
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30.12.2022 21:05
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А з КНР все товаришуємо?
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30.12.2022 20:33 Відповісти
А з Іраном поглибила співпрацю.
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30.12.2022 20:34 Відповісти
Таки так. Поглибили на глибину проникнення "шахедів". Наступний етап - поглиблення на глибину "прильоту" балістичної ракети.
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30.12.2022 20:54 Відповісти
И даже с бульбафюрером 🙃 С 1-го дня войны и уже 10 месяцев ,с их территории наступают рашисты ,бомбят ,отправляют награбленное А МРАЗЬ усатый таракан имеет наглость вызывать посла на ковер ⁉️
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30.12.2022 23:16 Відповісти
Кубракова племянника ЛУКАШЕКО , допустили до гос тайне
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31.12.2022 06:38 Відповісти
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30.12.2022 20:35 Відповісти
Так спічрайтери вчилися ж разом. У москві. Чи в лєнінградє.
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30.12.2022 20:50 Відповісти
Тонкий троллінг.
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30.12.2022 21:33 Відповісти
Зато с Гондурасом все пу,чком...
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30.12.2022 20:37 Відповісти
Если и правда интересно, то зайдите на сайты турагенств Гондураса. И увидите во что превратилась эта страна за последние 20 лет. И коста- Рика и Эквадор и панама! Там давно никуево как в штате Айова!
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31.12.2022 00:01 Відповісти
І що, всі ці роки (з 1994) ми наполегливо шукали шляхи для торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва... з кндр? І хтось щорічно писав звіти "про перспективи торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва з "народними демократами"? І отримував за це гроші?
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30.12.2022 20:47 Відповісти
Так. І Ан-148 продавали. Це була одна з небагатьох країн, де були радо готові продукцію АНу купувати.

(інші -- Сирія, Іран. Як на підбір)
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30.12.2022 21:01 Відповісти
За продовольство навіть не питаю.
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30.12.2022 21:17 Відповісти
не пройшло і 10 місяців війни....
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30.12.2022 20:49 Відповісти
Та навіть з 2014 року ні хто цього не зробив...
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30.12.2022 21:09 Відповісти
а назва то...назва то яка...народно-демократична
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30.12.2022 20:52 Відповісти
"Народнєй" і "дємократічнєй" не буває!
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30.12.2022 20:57 Відповісти
в єдіном поривє
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30.12.2022 21:05 Відповісти
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30.12.2022 21:09 Відповісти
Смотриш не этих рыдающих от счастья (якобы людей ) и думаеш : КАКИЕ ЖЕ ОНИ ********!!!??? А они и не замечают...
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30.12.2022 23:04 Відповісти
Так потому то и не замечают, что ипанутые! Счастливые от ерунды.
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31.12.2022 00:04 Відповісти
А з бульбашами коли розірвемо?
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30.12.2022 20:53 Відповісти
а з Бульбостаном все никак не решимся почему?
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30.12.2022 20:56 Відповісти
чтоб сохраніть ліцо
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30.12.2022 21:07 Відповісти
А хіба можна розривати торговельно-економічне та науково-технічне співробітництва із головним постачальником бітума?
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30.12.2022 21:10 Відповісти
Які рішучі кроки!
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30.12.2022 21:12 Відповісти
Уверен, что 95% украинцев не ведали и не ведают, что такой договор с северокорейскими коммуняками вообще реально существует. ***, все в тайне, тишком ничком …. Это Кучма такую херню наподписывал? И ракеты, снаряды, танки, оружие украинские тоже туда продал? В Африку в Азию в Латинской Америку… Так себе бабки Лёня зарабатывал. Помню эти лозунги о том, что Украине и армия не нужна потому, что мы миролюбивые и ни с кем воевать не собираемся. Зато бабок заработал кучу да Лёня? Молодец, теперь рашисты этим оружием из КНДР украинцев же и убивают. Спасибо Лёня, ты настоящий бизнесмен….. по твоим словам мы воевать не собирались поэтому можно все продать, а вот путлеру твои слова по барабану - ты все разбазарил а он именно этим и воспользовался…
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30.12.2022 21:20 Відповісти
И куда зарылся этот рыжий гондон!? Не слышно и не видно...
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30.12.2022 23:06 Відповісти
😒 я чего-то не понял..., а какие достижения по результатам 28 лет сотрудничества? Результаты в студию)) И второй вопрос: с какими еще гандонами у нас еще сотрудничество(мнянма, бурунди, иран и т.д)? И кндр нам не нравится только из-за поддержки войны против нас? А так нормально бы дальше общались?
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30.12.2022 21:27 Відповісти
Как какие? Ну ты смешной… а как ты думаешь кучма миллионером стал? А Ющ? А янек? Все что было из оружия - все попрадавали…
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30.12.2022 21:39 Відповісти
Какой то бред собачий.
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30.12.2022 21:35 Відповісти
Свинособачий. Пишуть, що це реально північнокорейські свині.
Там корейською, - треба перекладача вмикати - https://www.dmitory.com/issue/260332526

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30.12.2022 22:07 Відповісти
Показушники. Расторгните что-нибудь с Китаем открыто поддерживающем рашку. Мифический КНДР для сельских идиотов.
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31.12.2022 07:07 Відповісти
 
 