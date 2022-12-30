Кримчани готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань, - розвідка
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За словами представника ГУР, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, розвідка також отримує велику кількість даних від кримчан.
"Безумовно - це інформація саме від місцевих жителів, які буквально масово і на кожному кроці інформують про дії окупантів і про те, що там відбувається. Це тільки стосується інформації, але далі це також різні дії інформаційного опору і дії, які мають спеціальний характер. Тому - так. Крим готується і українці - кримчани, кримські татари - готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань", - наголосив представник розвідки.
За його словами, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.
"Ворог не може цього приховати. Панічна підготовка, всі ці траншеї, бетонні споруди різні... Таким чином вони самі місцевому населенню показують, до чого готуються. Тому місцеве населення із задоволенням чекає українські сили оборони, які звільнять наш Крим", - зазначив Юсов.
Будь ласка, зачекайте...
Водорозділ тут простий - хто за Україну і хто проти.
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Ни в какие не хочу Форосы: я без денег здесь захохочу…
-Не ходи по росе- босых ног не мочи: ВЫПЕЙ «АИСТ» В ПРИСЕСТ - СКОЛЬКО ХОШЬ ХОХОЧИ….. Деньги - мусор: в рыжье мигом все превратил, дай мне выпить - вопишь, больше так не кричи….Насморк ты в той росе, скажешь, честно поймал, хоть ламоить коньяк, свой ты не перестал… «БЕЛЫЙ АИСТ» с росой лучше пить вдоль пруда, и «мочи нет мочить»… ТЫ - АЛКАШ? АКИ - ДА.
В советское время советские люди мечтали , что вот поеду на север , подзаработаю денег и на всю оставшуюся жизнь - на юга , в Ялту: там - персики . Тютелька в тютельку - по Остапу Бендеру. Отсюда и следует , что элитные крымчане это и есть легендарные бендеровцы, чего не скажешь о простых крымчанах, которые создают уют для элиты и так же , как и все простые люди , тянут лямку от зарплаты до зарплаты.
Для военных моряков , особенно при больших звездах , за счастье было перед пенсией, попасть переводом в Севастополь. Среди жителей Ялты , Севастополя и , особенно тех , которые проживают в элитных районах , мы можем увидеть персональных пенсионеров СССР. Это бывшие работники центрального аппарата КГБ СССР , ЦК КПСС , работники министерств СССР. Теперь становится ясным о ком заботился Лужков , вмешиваясь во внутренние дела Украины , кого имел ввиду под именем крымских «соотечественников». Такие как Лужков призывал простых севастопольцев к сепаратизму , спекулируя их искренней любовью к России. И некоторые восприняли такие призывы всерьез , носились на митингах с портретами идолов \русских царей или президентов\ , скандируя: «Россия , Россия, Россия». В Петропавловске-Камчатском есть своя Сапун Гора , Красная Сопка , свой мемориал славы защитников города. Когда англо-французская эскадра напала на г. Петропавловск - Камчатский, моряки парусника «АВРОРА» установили свои орудия на Сопке Любви. Они вели из них прицельный огонь по кораблям противника , часто отбивая штыковые атаки . Моряки - камчадалы достойны имени матроса Кошки . Герои - камчадалы остановили десант на подступах к городу и заставили корабли англо-французской эскадры убраться восвояси , оставив на берегу Авачинской бухты могилу своего командующего Старка. Муниципальные власти бережно ухаживают за могилой , которая находится в центре города ниже бывшего здания КГБ \Англия справно платит за аренду этого маленького клочка земли\.
Позже славу П.-Камчатского на Дальнем Востоке преумножил славный крейсер «ВАРЯГ». Лучше бы ты сдался, старина: люди хоть живы остались бы. Ведь Кремль дешево ценит твою славу: продал Дальний Восток японским товарищам по бизнесу . Сейчас туристы - сан топчут священную землю Сапун Горы в Петропавловске-Камчатском. Камчадалы уже привыкли к чужой речи: « аригато , но вакаранай». Плакаты вокруг пестрят Надписями: «дружба - секай».
А в это время некоторые севастопольцы продолжали носиться с портретами русских идолов , что дурень со ступой , скандируя : «РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ…». Наивные. Врагу не сдается ваш гордый «ВАРЯГ» - бо его уже давно «сдали»... Кремль в Крыму внес антиамериканский наратив, во время празднования Дня Победы (9 Мая), мол, янки нет в Крыму... Все бы было хорошо, если бы кремль говорил в это же время крымчанам правду , что на Дальнем Востоке кремль целуется в десны с американцами, празднуя это же 9-е Мая, Парады Победы во Владивостоке: на суше, на море и в ... Как видим кремль жестоко обманул крымчан , лояльных к москве... и возвращение Крыма в Украину, наконец-то поставит жирную точку на идее сепаратизма в Украине.