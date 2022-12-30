Кримчани готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань, - розвідка

За словами представника ГУР, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, розвідка також отримує велику кількість даних від кримчан.

"Безумовно - це інформація саме від місцевих жителів, які буквально масово і на кожному кроці інформують про дії окупантів і про те, що там відбувається. Це тільки стосується інформації, але далі це також різні дії інформаційного опору і дії, які мають спеціальний характер. Тому - так. Крим готується і українці - кримчани, кримські татари - готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань", - наголосив представник розвідки.

За його словами, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

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"Ворог не може цього приховати. Панічна підготовка, всі ці траншеї, бетонні споруди різні... Таким чином вони самі місцевому населенню показують, до чого готуються. Тому місцеве населення із задоволенням чекає українські сили оборони, які звільнять наш Крим", - зазначив Юсов.