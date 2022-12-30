УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17644 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
12 294 45
Крим (12756) розвідка (3618)

Кримчани готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

За словами представника ГУР, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, розвідка також отримує велику кількість даних від кримчан.

"Безумовно - це інформація саме від місцевих жителів, які буквально масово і на кожному кроці інформують про дії окупантів і про те, що там відбувається. Це тільки стосується інформації, але далі це також різні дії інформаційного опору і дії, які мають спеціальний характер. Тому - так. Крим готується і українці - кримчани, кримські татари - готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань", - наголосив представник розвідки.

За його словами, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

Також читайте: Потенціал спротиву окупантам у Криму величезний, - Ташева

"Ворог не може цього приховати. Панічна підготовка, всі ці траншеї, бетонні споруди різні... Таким чином вони самі місцевому населенню показують, до чого готуються. Тому місцеве населення із задоволенням чекає українські сили оборони, які звільнять наш Крим", - зазначив Юсов.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Для понаехавших родная гавань-северные болота
показати весь коментар
30.12.2022 20:38
+24
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
показати весь коментар
30.12.2022 20:44
+23
показати весь коментар
30.12.2022 21:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для понаехавших родная гавань-северные болота
показати весь коментар
30.12.2022 20:38 Відповісти
Не в Крим кацапів а на Таймир відпочивати.Там для них гарні погодні умови.
показати весь коментар
30.12.2022 21:48 Відповісти
коли я чую про "рідну гавань", мене зразу пересмикує, бо згадую історічєскую рєчь путлєра в 2014 році після анексії Криму
показати весь коментар
30.12.2022 23:25 Відповісти
Навіщо надавати ворогу цю інформацію? Невже для того щоб він почав репресії?
показати весь коментар
30.12.2022 20:38 Відповісти
Скорее всего - это не случайная информация. Официальное лицо делает заявление для какой-то цели. Есть предположение - эта информация поможет сомневающимся нашим гражданам в Крыму занять более смелую позицию, а для сомневающихся граждан нашего противника(россиян) даст лишний повод задуматься, а стоит ли умирать за чужие интересы. Риск того, что могут усилится репрессии повышается, но... Сегодня вся Украина - это сплошная зона риска. Напомню, уважаемому Ал Серху, АР Крым это Украина! Выкладка этой информации может показаться опрометчивой попыткой подвергнуть неоправданному риску жителей полуострова, однако идет помимо конвенциональной войны, война информационная(в простонародье борьба за взгляды, за политическую позицию, за сознательное отношение к текущей ситуации или та же борьба за умы людей). В связи с этим сигналы посыламые в эфир представителями ГУР(в нашем случае Андреем Юсовым) и есть дополнительной поддержкой в деле освобождения полуострова от оккупантов. П.С. волков боятся - в лес не ходить!(молчать и не подвергать население оккупированых территорий потенциальной опасности, значит оттягивать освобождение, как бы этого не хотелось избежать, но увы, скорее всего жертвы среди мирного населения Крыма будут!). Т.Г. Шевченко : "Борітеся - поборите !"
показати весь коментар
30.12.2022 21:16 Відповісти
Дякую, що цю новину написав Юсов. Бо розвідка це не блог,а важка робота невидимих Героїв. Крим це Україна.
показати весь коментар
30.12.2022 20:39 Відповісти
Нажаль після бігства кацапів залишаться кончені кримські пенсіонери (радянські військові) які в 2014 крили матом наших бійців і Україну, вони ще пенсію бути отримувати від України.
показати весь коментар
30.12.2022 20:40 Відповісти
Не правда, а кримські татари, які тримаються через тюрьми і смерті. Скільки їх уже поповнили ряди ЗСУ. Я майже пенсіонерка,але радянською ідеологією не хворію.
показати весь коментар
30.12.2022 20:43 Відповісти
Серед кримських татар багато радянських військових пенсіонерів які туди їхали зі всього срср?
показати весь коментар
30.12.2022 20:45 Відповісти
Вибачте,але тоді було багато просто військових пенсіонерів. Мій односельчанин, командир танку сьогодні з тої епохи, і сусід, руський пенс з Байконур. Не потрібно усіх пісочити, хто був людиною нею і залишився. Бережіть себе
показати весь коментар
30.12.2022 20:55 Відповісти
Написав чорним по білому - кончені кримські пенсіонери як крили матом вояків ЗСУ і саму Україну. Як що ваш знайомий з Байконура за Україну і за ії незалежність то і добре.
Водорозділ тут простий - хто за Україну і хто проти.
показати весь коментар
31.12.2022 00:45 Відповісти
Ви впевнені, що серед кримських татар-пенсіонерів, є прихильники злодія світу -(рясії)?! Або, це не кримські татари, або, просто неосвідчені/задурені пропагандою люди!
показати весь коментар
30.12.2022 21:02 Відповісти
Незрозуміло до кого питання, мова було про радянських пенсирів які живучи в Криму ненавиділи і ненавидять Україну, серед кримчаків таких немає наскільки знаю.
показати весь коментар
31.12.2022 00:47 Відповісти
Так, кримські військові пенси - це самі кончені та люті совки. Поки вони не виздихають геть усі, у Криму спокою не буде, навіть після його деокупації та знищені військової бази кацапії. З них все і почалось, бо вони були самі активні антинатівці та ненависники всього українського.
показати весь коментар
30.12.2022 20:48 Відповісти
Різні є. Дехто поїхав до України.
показати весь коментар
30.12.2022 21:11 Відповісти
Не знаю ні одного. А ось злобних антиОмєріга знаю декількох. Включно з рідним братом жінки та його синком-манкуртом який зараз ракетами по нас пуляє.
показати весь коментар
30.12.2022 21:27 Відповісти
Якщо ви не знаєте, це має означати лише те, що ваші знання недосконалі. Як і ваші родичі.
показати весь коментар
30.12.2022 21:38 Відповісти
Можливо. Не хочу вступати в полеміку.
показати весь коментар
30.12.2022 21:42 Відповісти
Просто в Вашому дописі про РІЗНІ, є зразу ж відповідь. Це слово ДЕХТО. Розумієте, дехто це практично ніхто з такої кількості бувших військових пенсіонерів півострова.
показати весь коментар
30.12.2022 21:45 Відповісти
Різні і дехто, означає, що існують люди, які відмовились від усталеного і загалом комфортного проживання в Криму. Навіть кілька випадків - важливі, і заслуговують на згадку. А от решта, попри кількість, значення не мають, і тому не дають підстав для узагальнення.
показати весь коментар
30.12.2022 22:14 Відповісти
Якраз пенсіонери прокацапленя,будуть сАсАть. Ці пррокпцаплені ***** старі і мразі, будуть погашені в правах..Я сумніваюсь, що вони від нас щось отримають
показати весь коментар
31.12.2022 06:44 Відповісти
Не всі чекають ЗСУ, є така потвора, як кацап, який ненавидить все українське.
показати весь коментар
30.12.2022 20:41 Відповісти
Поки що є, але вона смертна.
показати весь коментар
30.12.2022 21:26 Відповісти
Так-то воно так... Але є нюанс. Що робитимуть ці недолугі персонажі після деокупації Криму? Тут є два варінти: 1) хапати лапотні ласти в клешні і мерщій драпати; 2) придурюватися українцями, щоб татари "не різали мало-мало". У першому випадку шанс зберегти нікчемне життя ще непоганий, а в другому він зникне після вивиху щелепи об паляницю.
показати весь коментар
31.12.2022 05:14 Відповісти
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
показати весь коментар
30.12.2022 20:44 Відповісти
Росы-росы, я теперь ведь - босый: ноги по росе хожу мочу.
Ни в какие не хочу Форосы: я без денег здесь захохочу…
-Не ходи по росе- босых ног не мочи: ВЫПЕЙ «АИСТ» В ПРИСЕСТ - СКОЛЬКО ХОШЬ ХОХОЧИ….. Деньги - мусор: в рыжье мигом все превратил, дай мне выпить - вопишь, больше так не кричи….Насморк ты в той росе, скажешь, честно поймал, хоть ламоить коньяк, свой ты не перестал… «БЕЛЫЙ АИСТ» с росой лучше пить вдоль пруда, и «мочи нет мочить»… ТЫ - АЛКАШ? АКИ - ДА.
показати весь коментар
30.12.2022 21:03 Відповісти
Рідна гавань це російський термін
показати весь коментар
30.12.2022 20:45 Відповісти
Херсон русня называет хрен с ним, Крым тоже будут так звать)
показати весь коментар
30.12.2022 20:46 Відповісти
Кримнаш - перетвориться на Кришвам.
показати весь коментар
30.12.2022 20:51 Відповісти
Крым... ну и крен с ним!
показати весь коментар
30.12.2022 21:21 Відповісти
"Предавший однажды....." ну а дальше вы знаете....имхо
показати весь коментар
30.12.2022 20:56 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2022 21:00 Відповісти
Крим-це Україна. А якщо хто має іншу думку,то нехай звіздує нах... за рускім ваєнним карабльом.
показати весь коментар
30.12.2022 21:04 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2022 21:17 Відповісти
Фу-фу-фу!
показати весь коментар
30.12.2022 21:56 Відповісти
Там будуть останкінську ковбасу продавати по 2.20 😁
показати весь коментар
31.12.2022 16:42 Відповісти
Ох, ось ці провидці та ліцедєї. Чим звільняти? Як шо ні своїх ракет далекобійних, ні свого далекобійного ППО ПРО щеленський не віробляє, а те шо Порох почав робити - те все похерено - бо Порошенко ж ворог України(по зеленському-коломойскому).
показати весь коментар
30.12.2022 21:44 Відповісти
Растущее число положительных сообщений о возврате Крыма в родную украинскую гавань укрепляет надежду, что никакие арахамии уже Крым не сдадут кацапам ни на каких переговорах.
показати весь коментар
30.12.2022 21:46 Відповісти
зелені ілюзіоністи далі годують лохторат небилицями. ЗСУ в криму чекає від сили 20% населення.Комуняки в 1954 підсунули нам дуже велику свиню, навіть не просто свиню, а цілого троянського коня
показати весь коментар
30.12.2022 21:51 Відповісти
КТО ТАКИЕ КРЫМЧАНЕ, о которых в свое время так пекчись Лужков ? \Имеются в виду жители Ялты , Севастополя и близ лежащих курортных поселков\.
В советское время советские люди мечтали , что вот поеду на север , подзаработаю денег и на всю оставшуюся жизнь - на юга , в Ялту: там - персики . Тютелька в тютельку - по Остапу Бендеру. Отсюда и следует , что элитные крымчане это и есть легендарные бендеровцы, чего не скажешь о простых крымчанах, которые создают уют для элиты и так же , как и все простые люди , тянут лямку от зарплаты до зарплаты.
Для военных моряков , особенно при больших звездах , за счастье было перед пенсией, попасть переводом в Севастополь. Среди жителей Ялты , Севастополя и , особенно тех , которые проживают в элитных районах , мы можем увидеть персональных пенсионеров СССР. Это бывшие работники центрального аппарата КГБ СССР , ЦК КПСС , работники министерств СССР. Теперь становится ясным о ком заботился Лужков , вмешиваясь во внутренние дела Украины , кого имел ввиду под именем крымских «соотечественников». Такие как Лужков призывал простых севастопольцев к сепаратизму , спекулируя их искренней любовью к России. И некоторые восприняли такие призывы всерьез , носились на митингах с портретами идолов \русских царей или президентов\ , скандируя: «Россия , Россия, Россия». В Петропавловске-Камчатском есть своя Сапун Гора , Красная Сопка , свой мемориал славы защитников города. Когда англо-французская эскадра напала на г. Петропавловск - Камчатский, моряки парусника «АВРОРА» установили свои орудия на Сопке Любви. Они вели из них прицельный огонь по кораблям противника , часто отбивая штыковые атаки . Моряки - камчадалы достойны имени матроса Кошки . Герои - камчадалы остановили десант на подступах к городу и заставили корабли англо-французской эскадры убраться восвояси , оставив на берегу Авачинской бухты могилу своего командующего Старка. Муниципальные власти бережно ухаживают за могилой , которая находится в центре города ниже бывшего здания КГБ \Англия справно платит за аренду этого маленького клочка земли\.
Позже славу П.-Камчатского на Дальнем Востоке преумножил славный крейсер «ВАРЯГ». Лучше бы ты сдался, старина: люди хоть живы остались бы. Ведь Кремль дешево ценит твою славу: продал Дальний Восток японским товарищам по бизнесу . Сейчас туристы - сан топчут священную землю Сапун Горы в Петропавловске-Камчатском. Камчадалы уже привыкли к чужой речи: « аригато , но вакаранай». Плакаты вокруг пестрят Надписями: «дружба - секай».
А в это время некоторые севастопольцы продолжали носиться с портретами русских идолов , что дурень со ступой , скандируя : «РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ…». Наивные. Врагу не сдается ваш гордый «ВАРЯГ» - бо его уже давно «сдали»... Кремль в Крыму внес антиамериканский наратив, во время празднования Дня Победы (9 Мая), мол, янки нет в Крыму... Все бы было хорошо, если бы кремль говорил в это же время крымчанам правду , что на Дальнем Востоке кремль целуется в десны с американцами, празднуя это же 9-е Мая, Парады Победы во Владивостоке: на суше, на море и в ... Как видим кремль жестоко обманул крымчан , лояльных к москве... и возвращение Крыма в Украину, наконец-то поставит жирную точку на идее сепаратизма в Украине.
показати весь коментар
30.12.2022 21:57 Відповісти
Следует обратить внимание на тот факт, что Владивосток и Севастополь были закрытыми городами.
показати весь коментар
30.12.2022 22:01 Відповісти
Борик, из Евпатории. ты не надейся, что в общем стаде проскочить тебе с твоей ****** и твоим ублюдком на этой волне получится.Пока мост еще есть, лучше вали в парашу. Горлатычу привет. Мы, с однокурсниками, СКОРО будем.
показати весь коментар
30.12.2022 22:04 Відповісти
Люблю вас наши крымчане. Повертайтеся до дому! Верю и надеюсь на это!
показати весь коментар
30.12.2022 22:24 Відповісти
Первое очередь верну деда дом в Алустон и отца в Гозлеве где туристы в 1944 году украли у моих предков. И мне плевать на права насильников и убийц.
показати весь коментар
31.12.2022 05:42 Відповісти
 
 