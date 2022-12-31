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Це Різдво має присмак сліз та колір крові, - Залужний привітав українців зі святами (доповнено). ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Новим Роком і Різдвом Христовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері Залужного.

"Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!", -зазначив Головнокомандувач. 

ДОПОВНЕНО.

Також військовослужбовців привітав з прийдешніми новорічно-різдвяними святами командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Хай Новий 2023 рік буде щедрим на успіхи та звитяги, збереже дух і єдність нашого народу, подарує нам усім довгоочікувану перемогу", - побажав він.

Наєв висловив вдячність захисникам і захисницям за невтомну працю та щоденну службу, побажав міцного здоров’я, сил, витримки та завзяття.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+71
Низький уклін вам хлопці, а полеглим вічна пам'ять... Нехай горять в пеклі кацапсячі виродки!
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30.12.2022 20:58
+70
Слава Героям! Слава ЗСУ!
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30.12.2022 20:54
+62
Слава ЗСУ! Дякуємо пане Генерал. Тримайтесь і бережіть Україну. Разом до Перемоги
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30.12.2022 20:58
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Слава Героям! Слава ЗСУ!
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30.12.2022 20:54 Відповісти
Слава Богу! Боже бережи ЗСУ!!!
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31.12.2022 09:39 Відповісти
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30.12.2022 20:55 Відповісти
А внизу на дні провалля чекає інший трактор із циганом за кермом... Бо війна війною, а металобрухт сам себе не здасть
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31.12.2022 22:27 Відповісти
Слава ЗСУ! Дякуємо пане Генерал. Тримайтесь і бережіть Україну. Разом до Перемоги
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30.12.2022 20:58 Відповісти
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31.12.2022 13:40 Відповісти
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31.12.2022 14:55 Відповісти
Це ************ на повному серйозі таке пропонувала?
Ой ***** ліл 😂🤣
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31.12.2022 22:31 Відповісти
Так. Причому тут Зеленнський, навіть призвища не можна порівняти
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01.01.2023 10:21 Відповісти
Низький уклін вам хлопці, а полеглим вічна пам'ять... Нехай горять в пеклі кацапсячі виродки!
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30.12.2022 20:58 Відповісти
Разом з кацапньою! В пекло зрадників!!! зелених зрадників !!!
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31.12.2022 09:44 Відповісти
Має присмак сліз і колір крові....тільки через це не може бути поїздів на Буковель. Морально не може бути...
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30.12.2022 21:00 Відповісти
так.

бо гіркі Новий рік та Різдво.
ким треба бути, щоб розважатись і витрачати гроші на розваги, коли на фронті гинуть наші Воїни
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30.12.2022 21:04 Відповісти
Бережіть себе.
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30.12.2022 21:05 Відповісти
Поїзд на Буковель буде! І не вам його забороняти та засуджувати.

Не забувайте, що в Україні зараз працює багато іноземців, які безкоштовно надають своїх послуги у військовій підготовці, вони їздять регулярно та зукуповують у Польщі лікі та медикаменти для фронту. Ці люди тут від початку війни приїхали з Америки, Британії, Канади і вони на свята хочуть відпочити та подивитись Карпати. Вони приїхали сюди, щоб нам допомагати своїми грошима та досвідом, я знаю цих людей особисто. Вони вже заслужили на відпочинок у Буковелі.
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30.12.2022 23:17 Відповісти
в буковельських готелях будуть піть-гулять, а біженці з дітьми нє барє, і в спортзалі на підлозі поживуть

так має бути?
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31.12.2022 14:43 Відповісти
Нє, біженці у Німеччині будуть пить-гулять ходити на ярмарок та веселитись, а нам нізя не те шо літаками літати, а й на потягах їздити. Бо їм це не подобається. На їхню думку ми повинні страждати, голодати, лякатись вибухів, а вони нам будуть бажати : трімайтєся.

Саме так не має бути, а так і є. Особисто я нікуди не поїхала та не збираюсь, не той настрій..
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31.12.2022 17:56 Відповісти
Особисто я цього разу взагалі від'язикався від святкування Нового Року.
Дійсно, не той настрій
Є пляшка бренді для символічних тостів опівночі, і достатньо

(окремо - побажання для України, окремо - "промені добра" для русні...)
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31.12.2022 23:12 Відповісти
Я теж вирішила Мартіні просеко випити за майбутню перемогу у Новому році. Хоча і сумувати не варто, ми ж живі і це надихає.
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31.12.2022 23:22 Відповісти
На гвинтокрилах вони літають. Пам"ять дівоча, чи щось не так?
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01.01.2023 10:23 Відповісти
Слава Україні!
Героям Слава, і мертвим, і живим!

Слава ЗСУ!

Всіх Українців з Новим роком та Різдвом!
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30.12.2022 21:01 Відповісти
Це Різдво має присмак сліз та колір крові....... - і ненависть як кисень для життя.....
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30.12.2022 21:02 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа, рідненькі
З Різдвом та Новим роком, Герої!!!
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30.12.2022 21:02 Відповісти
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30.12.2022 21:05 Відповісти
+++++++++++++
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30.12.2022 23:48 Відповісти
Так, нехай, але загиблі вже не повернуться, головне не забувати про це.....
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31.12.2022 10:56 Відповісти
Справжній ЛІДЕР! Дякуємо , пане генерал!
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30.12.2022 21:08 Відповісти
Сил та наснаги пану Генералу! Все буде Україна! А ***** здохне,як паршивий пес.
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30.12.2022 21:09 Відповісти
Які ж свята, як щодня ховають наших захисників.
Але супермаркети повні. Спиртне закуповують. Мабуть будуть горе джином заливати..
Ще й особливо страждаючі феєрверки запустять.
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30.12.2022 21:13 Відповісти
Уставшіє от вайни.
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30.12.2022 21:18 Відповісти
Випередив зе, і це добре.
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30.12.2022 21:14 Відповісти
Ви його голос чули? А зе так для відосика, усім наголосити,що він вищий чиновник України
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30.12.2022 21:28 Відповісти
Зе, я здичавіло вибачаюся, який-який там хто-хто України?
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31.12.2022 23:04 Відповісти
Як ви? Давно не бачила. Бережіть себе
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31.12.2022 23:21 Відповісти
Дякую, більш-менш нормально. Тут наразі рідко з'являюся - але це тимчасово, наздоганяю завдання по роботі (через блекаути і планові вимкнення енергії накопичилося багато postponed tasks).
І вам усього найкращого! З Новим Роком! 💛💙
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31.12.2022 23:33 Відповісти
А біль і сльози нам принесла російська потвора, яка на кожному куту кричала, що "брат". Біль, кров і сльози принесли і ОПЗЖ, комуняки і прості актори(як виявилося не прості), які також ганьбили нашу Неньку, її мову, традиції. Оця вся наволоч і принесла Україні ці сльози, кров і біль! Але ми переможемо, ми вистоїмо, ми виженемо з нашої землі потвору і її слуг.
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30.12.2022 21:16 Відповісти
\
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30.12.2022 21:42 Відповісти
От нехай і зараз москалів трафить якийсь Тохтамиш

(а що залишиться - догризає миш 🐁🐭)
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31.12.2022 23:37 Відповісти
вам тяжче пане генерал.. ми витримаемо..ми за вами...
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30.12.2022 21:52 Відповісти
Віримо ЗСУ, Віримо в Україну, Віримо у Нашу Перемогу!
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30.12.2022 21:59 Відповісти
Вiремо в
Господа, вiремо в зсу!
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31.12.2022 15:03 Відповісти
kill'em ALL!!! FUCKIN'ALL!
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30.12.2022 22:04 Відповісти
Please, explain, whom do you have in mind ?
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31.12.2022 12:49 Відповісти
У вогні перетоплюється залізо у сталь , у боротьбі народ перетворюється у націю
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30.12.2022 22:11 Відповісти
Око за око, зуб за зуб
Загризуть тут за Тризуб.
Око за око, зуб зуб
Наші тихо підповзуть. (С)
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30.12.2022 23:24 Відповісти
сегодня выключу вечером телевизор... чтобы не слышать гнусавение зелени...
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31.12.2022 07:06 Відповісти
Дякуємо пану головнокомандувачу Залужному. Його прості щирі непафосні слова, сказані від душі, викликають довіру і віру в нашу силу і перемогу. Слава нашим героям. Слава Збройним Силам України. Низький Вам уклін.
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31.12.2022 08:18 Відповісти
Чи діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.

Слава нації!
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31.12.2022 10:19 Відповісти
як тут зьявиться Washington, то буде ще одна war на 20 рокiв 😲
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31.12.2022 19:49 Відповісти
нехай ГОСПОДЬ береже ВАС ПАНЕ ЗАЛУЖНИЙ , ЗСУ , ПРЕЗИДЕНТА , ПРЕМЬЕРА , ГОЛОВУ ВР , НАШ НАРОД --- ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ , СМЕРТЬ ***** , смерть рашафашистам АМИНЬ
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31.12.2022 10:40 Відповісти
"...ПРЕЗИДЕНТА , ПРЕМЬЕРА , ГОЛОВУ ВР..." А ці тут до чого?
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31.12.2022 19:04 Відповісти
я згоден з вашим запитанням . алеж 73 проц. це теж наш народ --- ваши кумы . братья . сестры . дяди и тети . соседи и коллеги по работе . военные и полицейские --- демократия пановэ . лично я за ЕС .а мои родичи за сн . но и я и они за УКРАИНУ ---история все расставит по местам рано или поздно --- лучше чтобы пораньше --- СЛАВА УКРАИНЕ , СЛАВА ЗСУ , СМЕРТЬ ***** и северному рейху .......
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01.01.2023 13:52 Відповісти
держись Велика Ukraina .жги быдлонасекомышей с болот мацковии,вылови предателей
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31.12.2022 11:04 Відповісти
Приємно дивитись і слухати слова генерала.
Відчувається, що кожне слово сказане від серця, а не написане спічрайтерами…
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31.12.2022 11:20 Відповісти
а новогоднюю речь президента Порошенко выключат? Поржать охота
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31.12.2022 12:26 Відповісти
Залуджный - это Президент Украины на ближайшие годы... вот потому-то гнусавая зелень и передала через ветерианария данилкина послание - не сметь лезть в политику.... дурики не просчитали, что гнусавого так отпёрли в Вашингтоне, что у того глаза с головы переместились на пятки...
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31.12.2022 16:27 Відповісти
якщо вiн гарний воiн то хай буде на свойему мicцi - як генерал, там вiн супер, от хай продовжуйе, НАТО-стандарти впроваджуйе, це нам як раз треба зробити до Перемоги, бо СТолтенберг поставив чiтку вимогу - виграйете - будете в НАТО.
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31.12.2022 19:54 Відповісти
Не пались так тупо! 🤦🏻‍♂️🤬
Я впевнений що ти голосув за зеПоца і його молоду команду.
Знаєш як я це з'ясував? Ви, зелейоби, головою не думаєте, а дієту тупо по приколу.

Нічого, що пан Генерал воєнний,він ніяк не політик і політика його викурвлює. Але ж ні, вам таки похібуй. Не, ну а чьо - Залужний прикольний чел, чом би йому і не керувавати країною..
Один сімпатішний мамкін юріст-пісюаніст вже накерував. Давайте слідуючого..

***, коли ж зелейоби помудрішають..
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31.12.2022 20:35 Відповісти
поц, уйобок ти, який присів під американський прапор... ти вонючий козлорогий свинопас.. тому що лише недороблені кацапи тикають... українці завжди балакають з повагою... а ти - мандло, смердиш...
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01.01.2023 06:46 Відповісти
Всім Перемоги , всім добра і миру! Слава ЗСУ!
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31.12.2022 20:29 Відповісти
Я вижу в его лице боль за умерших солдат,женщин и детей. Но я вижу решимость и безкомпромистность в борьбе с врагом. Все будет Украина. Нет ничего дорже свободы! И пусть это вдохновляет всех кто сомневается. Мы можем,мы должны победить!
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31.12.2022 22:53 Відповісти
Дякуємо, пане генерале!
Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

русні *****! 💀💀💀
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31.12.2022 23:14 Відповісти
Дакуємо!!!
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01.01.2023 10:37 Відповісти
Боже покарав нарід президентом, а генерал Залужний - данний Господом останній шанс

"мудрому наріду", наче Всевишній каже :
- Люди схаменіться та йдить за цім очільником!
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01.01.2023 14:59 Відповісти
 
 