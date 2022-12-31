Це Різдво має присмак сліз та колір крові, - Залужний привітав українців зі святами (доповнено). ВIДЕО
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Новим Роком і Різдвом Христовим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері Залужного.
"Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!", -зазначив Головнокомандувач.
Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!#ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/on9LktOVFf— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) December 30, 2022
ДОПОВНЕНО.
Також військовослужбовців привітав з прийдешніми новорічно-різдвяними святами командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Хай Новий 2023 рік буде щедрим на успіхи та звитяги, збереже дух і єдність нашого народу, подарує нам усім довгоочікувану перемогу", - побажав він.
Наєв висловив вдячність захисникам і захисницям за невтомну працю та щоденну службу, побажав міцного здоров’я, сил, витримки та завзяття.
Будь ласка, зачекайте...
Ой ***** ліл 😂🤣
бо гіркі Новий рік та Різдво.
ким треба бути, щоб розважатись і витрачати гроші на розваги, коли на фронті гинуть наші Воїни
Не забувайте, що в Україні зараз працює багато іноземців, які безкоштовно надають своїх послуги у військовій підготовці, вони їздять регулярно та зукуповують у Польщі лікі та медикаменти для фронту. Ці люди тут від початку війни приїхали з Америки, Британії, Канади і вони на свята хочуть відпочити та подивитись Карпати. Вони приїхали сюди, щоб нам допомагати своїми грошима та досвідом, я знаю цих людей особисто. Вони вже заслужили на відпочинок у Буковелі.
так має бути?
Саме так не має бути, а так і є. Особисто я нікуди не поїхала та не збираюсь, не той настрій..
Дійсно, не той настрій
Є пляшка бренді для символічних тостів опівночі, і достатньо
(окремо - побажання для України, окремо - "промені добра" для русні...)
Героям Слава, і мертвим, і живим!
Слава ЗСУ!
Всіх Українців з Новим роком та Різдвом!
З Різдвом та Новим роком, Герої!!!
Але супермаркети повні. Спиртне закуповують. Мабуть будуть горе джином заливати..
Ще й особливо страждаючі феєрверки запустять.
І вам усього найкращого! З Новим Роком! 💛💙
(а що залишиться - догризає миш 🐁🐭)
Господа, вiремо в зсу!
Загризуть тут за Тризуб.
Око за око, зуб зуб
Наші тихо підповзуть. (С)
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Слава нації!
Відчувається, що кожне слово сказане від серця, а не написане спічрайтерами…
Я впевнений що ти голосув за зеПоца і його молоду команду.
Знаєш як я це з'ясував? Ви, зелейоби, головою не думаєте, а дієту тупо по приколу.
Нічого, що пан Генерал воєнний,він ніяк не політик і політика його викурвлює. Але ж ні, вам таки похібуй. Не, ну а чьо - Залужний прикольний чел, чом би йому і не керувавати країною..
Один сімпатішний мамкін юріст-пісюаніст вже накерував. Давайте слідуючого..
***, коли ж зелейоби помудрішають..
Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
русні *****! 💀💀💀
"мудрому наріду", наче Всевишній каже :
- Люди схаменіться та йдить за цім очільником!