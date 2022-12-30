У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них вже у військових, - Мінцифри
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У рамках проєкту "Армія дронів" державні органи придбали 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України.
Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У рамках проєкту Міністерство оборони, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та інші органи закупили вже 1577 безпілотників. На кожен із них сотні тисяч людей з усього світу задонатили через UNITED24", - повідомив Федоров.
За його словами, 928 із закуплених безпілотників "Армії дронів" уже допомагають захисникам України боротися з російськими окупантами.
Проєкт "Армія дронів" був створений за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. У рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання із поводження з ними.
Будь ласка, зачекайте...
🏛️Актер и волонтер Сергей Притула уверенно движется к новому скандалу. Проект беспилотника "Шарк" на который Фонд Притулы (к которому сам Притула юридически не имеет ни малейшего отношения) рискует обернуться грандиозным пшиком, который нанесет Притуле фатальные имидживые потери.
🤭Дело в том, что все эксперты по БПЛА у которых мы спрашивали их мнения о беспилотнике "Шарк" называют его не иначе как "разводом лохов" и "пустышкой за деньги спонсоров". Все прошедшие сейчас испытания этого беспилотника показывают, он категорически уязвим для российских систем РЭБ. Что это такое?
⚡Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сейчас это основной бич для украинских БПЛА. На втором месте - ПВО. Станции РЭБ глушат связь летящего беспилотника с наземной станцией, делают беспилотник слепым и приводят к его аварии. Именно российские БПЛА сделали почты невозможным использование украинскими военными самолетов-БПЛА возле Бахмута.
🛩️Панацеей от российских РЭБ пресса сейчас называет как раз появление новых типов БПЛА. И вот представте себе, оказывается что "Шарк" Притулы от РЭБ защищен не лучше, чем привычные армейские "Лелеки", "Фурии" и "Валькирии". А денег на него уже собрали...
😮Это уже не БТР "Спартан". Тут скандал выйдет намного круче.
💰Разработчики самолета знают об этом, и неоднократно предупреждали Фонд Притулы. Отвечают им в духе: "И так сойдет". Как мы писали, у Притулы крупные проблемы с кадрами. Руководство Фонда Притулы уже не столько армии помогает, сколько на имени Притулы деньги кует.
💤И вот еще что. Мы точно знаем, что в Офисе президента немало людей радостно потрут руки от провала Притулы. Не советуем мы этого делать.
🤷🏻♂️Дело в том, что от провала БПЛА "Шарк" в наибольшем профите окажется Петр Порошенко. Его проект БПЛА "Посейдон" уже летает на фронте и о нем уже приходят весьма хорошие отзывы. Провал "Шарка" сделает "Посейдон" просто знаменитым. Порошенко тоже.
🏛️Притула и спутник...
🤭Мы не поверили в эту информацию сразу, решили проверить по другим источникам. Проверили. Подтвердилось. Одним словом.
💥Источники сообщают, что ни генеральный штаб Украины, ни ставка главнокомандующего генерала Залужного не получают вобще никаких данных с так называемого "спутника Притулы". И никогда не получали.
🙅🏻♂️Да, спутниковые данные в распоряжении генштаба есть, но это данные переданные разведками стран НАТО, либо заказанные у американских компаний. По спутнику же, якобы купленному Фондом Сергея Притулы полный ноль. Ничего.
💰Признаться, мы шокированы. Еще не утихла история с БТРами "Спартан", цену на которые Фонд Притулы увеличил в три раза, явно с целью круглую сумму положить в карман. И вот...
👀Мы напомним, что спутник купили на деньги, собранные в рамках проекта "Народный Байрактар", после того как турецкий производитель передал Украине три БПЛА "Байрактар" бесплатно. И если данные со спутника не попадают в генштаб и в ставку главкома, резонный вопрос. А этот якобы купленный спутник вообще существует?
🤦🏼Характерно, мы не нашли ни одного коментария по поводу спутника Притулы от представителей генштаба и ставки главкома. Единственный коментатор, это министр обороны Резников, который как раз данными спутника не пользуется.
🤑Что тут сказать? У нас множество претензий к Владимиру Зеленскому и его окружению. Но стоит признать. Махинаций с волонтерскими деньгами за Зеленским не водится.
- тицяйте на синій підкреслений текст ресурсу
- відкриється t-канал безпосередньо
(це називається гіпер-лінк)
- він особисто і є найбільша шкода українському волонтерському руху
Все, що розвопідає ваш паршивий ноу-нейм телеграм канал - повня брехня. Якби супутника не існувало - Притулу не покривали б військові і розвопіли б про це.
Я так, я особисто довіряю висловам про притулу військових і тог ж Чмута, а не якихось покидьків з "печерського холма", які займаються чорним піаром проти можвилих конкурентів розумкова на виборах.
"Хомутынник вкладывает 100$ в фонд Приюты. Затем кагал лохов (а после истории со спутником как их еще назвать) под крики "ура!" собирает еще 200$. А потом, имея 300$ покупает что-то на 100. Возвращает хомутиннику его вложения, а 100 делит между своими согласно предварительным договоренностям. Поэтому мы никогда не увидим настоящих чеков, потому что каждый из нас может узнать, сколько оно стоит на самом деле. Что-то такое уже было с дальномерами, купленными фондом Притулы. Потому куплен и спутник, стоимость которого мы не можем проверить..."
..Именно так, при раннем януковиче составлялась смета на реконструкцию медицинского учреждения согласно проектной документации. Значительную долю оборудования должен был поставить знаменитый благотворительный фонд Виктора Пинчука. Но проектировщик должен был включить стоимость этого оборудования в сводную смету. И потому проектёр стал искать в интернете это оборудование. К отпускной цене добавлялись транспортные расходы, стоимость складирования и т.д. и получалась приблизительную стоимость оборудования. Потом службы заказчика передали проектёру прайс-лист от Фонда. Цены - в 2,5-4 раза выше! Так работают эти фонды!
🏛️Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью восторженой Мосейчук рассказал, что мол вопрос второго президентского срока для Зеленского не обсуждается, но лично он считает что Зеленский на второй срок идти должен, потому что, мол, это лучший президент за 30 лет и он еще много может сделать для Украины.
😁Врет как дышит. Вопрос второго срока для Зеленского не просто обсуждается. Такие разговоры идут регулярно, об этом постоянно сообщают наши источники.
😥Более того. Зеленский не раз и не два высказывал сомнение, нужно ли ему оставаться президентом дальше? Зеленский сильно устал от этой ноши. Он действительно часто мечтает вслух о временах когда пресса не будет отслеживать каждый его шаг и когда он сможет сам составлять себе график на день, а не жить по протоколу.
💤На это вся веселая компания руководства Офиса президента и партии "Слуга народа" хором исполняет ему песнопения об экстра-гениальном президенте Зеленском, единственной надежде нещасной Украины.
🙅🏻♂️Когда не действуют песнопения, Зеленскому начинают рассказывать о коварном Порошенко, чей реванш в случае ухода Зеленского дело техники, и который мол чтобы расправиться с Зеленским бросит в бой все украинские спецслужбы и все свои связи на Западе. Если и этого не хватает, Зеленскому напоминают о российском спецназе и о том, что даже после победы Москва будет желать смерти президента-победителя. Так что, мол, только стены ОП спасут его от угрозы.
😮Насколько правда все это, мы рассуждать не будем. Мы просто скажем очевидное. Окружение Зеленского действительно панически боится его отставки. Очевидно, отставка Зеленского для всех для них будет означать полный крах. В украинских реалиях существовать может только один тип партий, лидерские. Нет лидера - нет партии. Лидера раскрученного на уровне Зеленского у приСлуг нет. Заменить его некем.
🤦🏼И податься в прочие политические проекты у приСлуг не выйдет. Просто потому что никаких прочих политических проектов уже нет. Стараниями "Слуг народа" в стране остались только "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" во главе с озлобленным за годы унижений Порошенко.
🤗Что мы все знали об этих людях до 2019 г.? О Ермаке, Тимошенко, Стефанчуке, Шмыгале? Общество (и мы тоже) так хотело новых лиц что команда ловких мошенников сыграла на этих обещаниях. И стала властью. Сейчас они мошенничают снова. Кем они станут без власти? Теми кем были до. Никем.
🤷🏻♂️Вот и весь секрет.
- ще й навіть і четверта ранку в Україні не була як вас ті 'смайлікі' збудили.
А притула - обнальщик, аферист та крадій грошей довірливих громадян під час війни.
Це доведено його аферами з:
- непридбаними 'Байрактарами';
- ні кому не відомим супутником та зниклими мільйонами на його 'аренду';
- втричі збільшеною ціною придбання британських 'спартанів';
- розкішним життям під час війни та занадто коштовним годинником;
- мільйонні витрати на рекламу його 'благодійнийності' на гугл-ресурсах та інш.;
- відмивання грошей на незахищених від РЕБ та занадто коштовних безпілотниках Арахамії "шарк";
- і далі - схеми з Хомутинним родичем та інш.
- у Притули близько $100 000 за штуку, а на сайті постачальника - £25,000 ($29,800)
І так, той самий Бірюков визнав, що їм теж пропонували Спартани по 100 тисяч, але вони змогли знайти їх по 30 тисяч у іншого власника, але купили тільки 14 штук, бо більше за такою ціною їх не було! Притула ж купував 60! 60 можна було купиті тільки по 100 тисяч, бо у продавців з нижчою ціною можна було купити по 1-2 штуки!
Потiм розповісти, коли «paптoм» з'ясувалося, що ті байрактари нiхто не замовляв, що так і планувалося.
Та купити, на зибрани з народу 600 з гаком мÍльйонив, супутниковi фотозйомки. Розповідачи, що так з початку й було замислено. I ті знÌмки, за такi грошi, це щось неймовiрне.
Кинути клич у народ про «великий» збiр на дрони, шо будуь альтернативою іранським «шахідам». Та купити у компанії Арахамії, яка має статус «слуга народу», дрони «к0мікадзе», шо летять, максімум, на 30- ть кілометров та не захищені від РЕБ. 3а ціною в 2 рази вище дронів українськиx розробників, що долаюь до 1000 км.
Броньований 'Spartan' у офіціялів дешевше - Притулі не відсохне той 'носій' вкрадених в людей грошей?