УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17810 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 803 39
безпілотник (2095) війна (56511) Федоров Михайло (535) дрони (2507) Мінцифри (366)

У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них вже у військових, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

У рамках проєкту "Армія дронів" державні органи придбали 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України.

Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках проєкту Міністерство оборони, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та інші органи закупили вже 1577 безпілотників. На кожен із них сотні тисяч людей з усього світу задонатили через UNITED24", - повідомив Федоров.

За його словами, 928 із закуплених безпілотників "Армії дронів" уже допомагають захисникам України боротися з російськими окупантами.

Також читайте: Співзасновник Monobank Яценко розпочинає виробництво невидимих для РЕБ дронів "Довбуш Т10": Буде дуже серйозна кількість для ЗСУ

Проєкт "Армія дронів" був створений за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. У рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання із поводження з ними.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
І 600 застрягли на митниці.
показати весь коментар
30.12.2022 21:20
+5
Печерский холм
​​🏛️Актер и волонтер Сергей Притула уверенно движется к новому скандалу. Проект беспилотника "Шарк" на который Фонд Притулы (к которому сам Притула юридически не имеет ни малейшего отношения) рискует обернуться грандиозным пшиком, который нанесет Притуле фатальные имидживые потери.

🤭Дело в том, что все эксперты по БПЛА у которых мы спрашивали их мнения о беспилотнике "Шарк" называют его не иначе как "разводом лохов" и "пустышкой за деньги спонсоров". Все прошедшие сейчас испытания этого беспилотника показывают, он категорически уязвим для российских систем РЭБ. Что это такое?

⚡Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сейчас это основной бич для украинских БПЛА. На втором месте - ПВО. Станции РЭБ глушат связь летящего беспилотника с наземной станцией, делают беспилотник слепым и приводят к его аварии. Именно российские БПЛА сделали почты невозможным использование украинскими военными самолетов-БПЛА возле Бахмута.

🛩️Панацеей от российских РЭБ пресса сейчас называет как раз появление новых типов БПЛА. И вот представте себе, оказывается что "Шарк" Притулы от РЭБ защищен не лучше, чем привычные армейские "Лелеки", "Фурии" и "Валькирии". А денег на него уже собрали...

😮Это уже не БТР "Спартан". Тут скандал выйдет намного круче.

💰Разработчики самолета знают об этом, и неоднократно предупреждали Фонд Притулы. Отвечают им в духе: "И так сойдет". Как мы писали, у Притулы крупные проблемы с кадрами. Руководство Фонда Притулы уже не столько армии помогает, сколько на имени Притулы деньги кует.

💤И вот еще что. Мы точно знаем, что в Офисе президента немало людей радостно потрут руки от провала Притулы. Не советуем мы этого делать.

🤷🏻‍♂️Дело в том, что от провала БПЛА "Шарк" в наибольшем профите окажется Петр Порошенко. Его проект БПЛА "Посейдон" уже летает на фронте и о нем уже приходят весьма хорошие отзывы. Провал "Шарка" сделает "Посейдон" просто знаменитым. Порошенко тоже.
показати весь коментар
30.12.2022 21:24
+5
Їх треба милион і +, і шоб всі були ударні і б/к до них термобарічний. Але існуючий лише в очах щеленського мир з рашкой і асфальт на протязі двух з половиною років зробив свою справу і дав кацапам перевагу у всьому. зелена мразота.
показати весь коментар
30.12.2022 21:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дроны хорошо утилизируют кацапских тварей. Каждый просмотр одно удовольствие.
показати весь коментар
30.12.2022 21:16 Відповісти
всі вони не камікадзе
показати весь коментар
30.12.2022 21:21 Відповісти
І 600 застрягли на митниці.
показати весь коментар
30.12.2022 21:20 Відповісти
Печерский холм
​​🏛️Актер и волонтер Сергей Притула уверенно движется к новому скандалу. Проект беспилотника "Шарк" на который Фонд Притулы (к которому сам Притула юридически не имеет ни малейшего отношения) рискует обернуться грандиозным пшиком, который нанесет Притуле фатальные имидживые потери.

🤭Дело в том, что все эксперты по БПЛА у которых мы спрашивали их мнения о беспилотнике "Шарк" называют его не иначе как "разводом лохов" и "пустышкой за деньги спонсоров". Все прошедшие сейчас испытания этого беспилотника показывают, он категорически уязвим для российских систем РЭБ. Что это такое?

⚡Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сейчас это основной бич для украинских БПЛА. На втором месте - ПВО. Станции РЭБ глушат связь летящего беспилотника с наземной станцией, делают беспилотник слепым и приводят к его аварии. Именно российские БПЛА сделали почты невозможным использование украинскими военными самолетов-БПЛА возле Бахмута.

🛩️Панацеей от российских РЭБ пресса сейчас называет как раз появление новых типов БПЛА. И вот представте себе, оказывается что "Шарк" Притулы от РЭБ защищен не лучше, чем привычные армейские "Лелеки", "Фурии" и "Валькирии". А денег на него уже собрали...

😮Это уже не БТР "Спартан". Тут скандал выйдет намного круче.

💰Разработчики самолета знают об этом, и неоднократно предупреждали Фонд Притулы. Отвечают им в духе: "И так сойдет". Как мы писали, у Притулы крупные проблемы с кадрами. Руководство Фонда Притулы уже не столько армии помогает, сколько на имени Притулы деньги кует.

💤И вот еще что. Мы точно знаем, что в Офисе президента немало людей радостно потрут руки от провала Притулы. Не советуем мы этого делать.

🤷🏻‍♂️Дело в том, что от провала БПЛА "Шарк" в наибольшем профите окажется Петр Порошенко. Его проект БПЛА "Посейдон" уже летает на фронте и о нем уже приходят весьма хорошие отзывы. Провал "Шарка" сделает "Посейдон" просто знаменитым. Порошенко тоже.
показати весь коментар
30.12.2022 21:24 Відповісти
Ви знаєте,там є друга стаття, як зе хоче спокою, а як його лякають Порошенком, Западом і розвідкою кацапії. Що слуги бояться того що буде їм за їх"подвиги".
показати весь коментар
30.12.2022 21:35 Відповісти
Рашиські тролі з іноземних IP постять однакові пости з методички, намагаючись дискредитувати українськіх волонтерів.
показати весь коментар
30.12.2022 22:05 Відповісти
Серьозно?
показати весь коментар
30.12.2022 22:16 Відповісти
​​Печерский холм

🏛️Притула и спутник...

🤭Мы не поверили в эту информацию сразу, решили проверить по другим источникам. Проверили. Подтвердилось. Одним словом.

💥Источники сообщают, что ни генеральный штаб Украины, ни ставка главнокомандующего генерала Залужного не получают вобще никаких данных с так называемого "спутника Притулы". И никогда не получали.

🙅🏻‍♂️Да, спутниковые данные в распоряжении генштаба есть, но это данные переданные разведками стран НАТО, либо заказанные у американских компаний. По спутнику же, якобы купленному Фондом Сергея Притулы полный ноль. Ничего.

💰Признаться, мы шокированы. Еще не утихла история с БТРами "Спартан", цену на которые Фонд Притулы увеличил в три раза, явно с целью круглую сумму положить в карман. И вот...

👀Мы напомним, что спутник купили на деньги, собранные в рамках проекта "Народный Байрактар", после того как турецкий производитель передал Украине три БПЛА "Байрактар" бесплатно. И если данные со спутника не попадают в генштаб и в ставку главкома, резонный вопрос. А этот якобы купленный спутник вообще существует?

🤦🏼Характерно, мы не нашли ни одного коментария по поводу спутника Притулы от представителей генштаба и ставки главкома. Единственный коментатор, это министр обороны Резников, который как раз данными спутника не пользуется.

🤑Что тут сказать? У нас множество претензий к Владимиру Зеленскому и его окружению. Но стоит признать. Махинаций с волонтерскими деньгами за Зеленским не водится.
показати весь коментар
30.12.2022 23:17 Відповісти
І де ви це прямо зі смайликами скопіпастили? Порошенко вже почав передвиборчу кампанію по дискредитації можливих опонентів?
показати весь коментар
31.12.2022 03:54 Відповісти
Печерский холм

- тицяйте на синій підкреслений текст ресурсу
- відкриється t-канал безпосередньо

(це називається гіпер-лінк)
показати весь коментар
31.12.2022 06:13 Відповісти
Це називається: "покидьки під час війни займаються передвиборчою кампанією, намагаючись дискредитувати український волонтерський рух"
показати весь коментар
31.12.2022 14:34 Відповісти
притула є аферист і крадій

- він особисто і є найбільша шкода українському волонтерському руху
показати весь коментар
31.12.2022 19:24 Відповісти
Брехня.
Все, що розвопідає ваш паршивий ноу-нейм телеграм канал - повня брехня. Якби супутника не існувало - Притулу не покривали б військові і розвопіли б про це.
Я так, я особисто довіряю висловам про притулу військових і тог ж Чмута, а не якихось покидьків з "печерського холма", які займаються чорним піаром проти можвилих конкурентів розумкова на виборах.
показати весь коментар
01.01.2023 02:05 Відповісти
Військові й гадки не мають, що то за 'супутник' - у притули свої 'супутники'

показати весь коментар
01.01.2023 22:44 Відповісти
Судячи з картинок- тобі непогано заплатив той разумков, що нічого не робить для перемоги, задля чорного піару проти Притули.
показати весь коментар
01.01.2023 22:49 Відповісти
Роззуй очі - від притули тільки піар та розкрадання людських грошей.
показати весь коментар
01.01.2023 23:30 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2023 23:32 Відповісти
Чергова брехня. Скільки тобі платять, покидьку?
показати весь коментар
01.01.2023 23:38 Відповісти
Приклад схеми родини Хомутиника-Притули:

"Хомутынник вкладывает 100$ в фонд Приюты. Затем кагал лохов (а после истории со спутником как их еще назвать) под крики "ура!" собирает еще 200$. А потом, имея 300$ покупает что-то на 100. Возвращает хомутиннику его вложения, а 100 делит между своими согласно предварительным договоренностям. Поэтому мы никогда не увидим настоящих чеков, потому что каждый из нас может узнать, сколько оно стоит на самом деле. Что-то такое уже было с дальномерами, купленными фондом Притулы. Потому куплен и спутник, стоимость которого мы не можем проверить..."

..Именно так, при раннем януковиче составлялась смета на реконструкцию медицинского учреждения согласно проектной документации. Значительную долю оборудования должен был поставить знаменитый благотворительный фонд Виктора Пинчука. Но проектировщик должен был включить стоимость этого оборудования в сводную смету. И потому проектёр стал искать в интернете это оборудование. К отпускной цене добавлялись транспортные расходы, стоимость складирования и т.д. и получалась приблизительную стоимость оборудования. Потом службы заказчика передали проектёру прайс-лист от Фонда. Цены - в 2,5-4 раза выше! Так работают эти фонды!
показати весь коментар
01.01.2023 23:58 Відповісти
Как обычно - все твои "примеры" не имеют ни единого доказательства. Ибо все они являются лживым Черным Пиаром.
показати весь коментар
02.01.2023 02:14 Відповісти
​​під час війни виборами займаються якраз зелені покидьки. 'Печерский холм' чекає на Розумкова

🏛️Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью восторженой Мосейчук рассказал, что мол вопрос второго президентского срока для Зеленского не обсуждается, но лично он считает что Зеленский на второй срок идти должен, потому что, мол, это лучший президент за 30 лет и он еще много может сделать для Украины.

😁Врет как дышит. Вопрос второго срока для Зеленского не просто обсуждается. Такие разговоры идут регулярно, об этом постоянно сообщают наши источники.

😥Более того. Зеленский не раз и не два высказывал сомнение, нужно ли ему оставаться президентом дальше? Зеленский сильно устал от этой ноши. Он действительно часто мечтает вслух о временах когда пресса не будет отслеживать каждый его шаг и когда он сможет сам составлять себе график на день, а не жить по протоколу.

💤На это вся веселая компания руководства Офиса президента и партии "Слуга народа" хором исполняет ему песнопения об экстра-гениальном президенте Зеленском, единственной надежде нещасной Украины.

🙅🏻‍♂️Когда не действуют песнопения, Зеленскому начинают рассказывать о коварном Порошенко, чей реванш в случае ухода Зеленского дело техники, и который мол чтобы расправиться с Зеленским бросит в бой все украинские спецслужбы и все свои связи на Западе. Если и этого не хватает, Зеленскому напоминают о российском спецназе и о том, что даже после победы Москва будет желать смерти президента-победителя. Так что, мол, только стены ОП спасут его от угрозы.

😮Насколько правда все это, мы рассуждать не будем. Мы просто скажем очевидное. Окружение Зеленского действительно панически боится его отставки. Очевидно, отставка Зеленского для всех для них будет означать полный крах. В украинских реалиях существовать может только один тип партий, лидерские. Нет лидера - нет партии. Лидера раскрученного на уровне Зеленского у приСлуг нет. Заменить его некем.

🤦🏼И податься в прочие политические проекты у приСлуг не выйдет. Просто потому что никаких прочих политических проектов уже нет. Стараниями "Слуг народа" в стране остались только "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" во главе с озлобленным за годы унижений Порошенко.

🤗Что мы все знали об этих людях до 2019 г.? О Ермаке, Тимошенко, Стефанчуке, Шмыгале? Общество (и мы тоже) так хотело новых лиц что команда ловких мошенников сыграла на этих обещаниях. И стала властью. Сейчас они мошенничают снова. Кем они станут без власти? Теми кем были до. Никем.

🤷🏻‍♂️Вот и весь секрет.
показати весь коментар
31.12.2022 19:50 Відповісти
Нічна зміна?
- ще й навіть і четверта ранку в Україні не була як вас ті 'смайлікі' збудили.
показати весь коментар
31.12.2022 06:23 Відповісти
'Печерский холм' - це доволі добре обізнаний та досить відомий український ресурс. До великої війни - виглядав переважно нейтральним або за Розумкова та інші "за новийє ліца".

А притула - обнальщик, аферист та крадій грошей довірливих громадян під час війни.

Це доведено його аферами з:
- непридбаними 'Байрактарами';
- ні кому не відомим супутником та зниклими мільйонами на його 'аренду';
- втричі збільшеною ціною придбання британських 'спартанів';
- розкішним життям під час війни та занадто коштовним годинником;
- мільйонні витрати на рекламу його 'благодійнийності' на гугл-ресурсах та інш.;
- відмивання грошей на незахищених від РЕБ та занадто коштовних безпілотниках Арахамії "шарк";
- і далі - схеми з Хомутинним родичем та інш.
показати весь коментар
30.12.2022 23:46 Відповісти
Печерський холм - ноунейм покидьки, що працюють на разумкова і займаються чорним піаром проти його можлиивх конкурентів. Рівень довірі до такого ресурсу = 0 і все, що вони закидають Притулі не має жодного доказу.
показати весь коментар
01.01.2023 02:07 Відповісти
Аферист Притула завищив вартість одного БТР «Spartan» у 2,5 рази..
- у Притули близько $100 000 за штуку, а на сайті постачальника - £25,000 ($29,800)
показати весь коментар
01.01.2023 22:34 Відповісти
Притула ************* гроші та паплюжить рух справжніх українських волонтерів, що забезпечують ЗСУ всім необхідним, замість Зе, який розікрав бюджет оборони асфальтом

показати весь коментар
01.01.2023 22:40 Відповісти
Брехня! Жоден волонтер нічого поганого не каже про Притулу! І жоден воїн - тільки якесь гімно під прапором США.
І так, той самий Бірюков визнав, що їм теж пропонували Спартани по 100 тисяч, але вони змогли знайти їх по 30 тисяч у іншого власника, але купили тільки 14 штук, бо більше за такою ціною їх не було! Притула ж купував 60! 60 можна було купиті тільки по 100 тисяч, бо у продавців з нижчою ціною можна було купити по 1-2 штуки!
показати весь коментар
01.01.2023 22:48 Відповісти
Притула зірвав стільки 'бабла', що зкуповує 'все-що-ворушиться':

показати весь коментар
01.01.2023 23:05 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2023 23:07 Відповісти
Переконувати всiх, що збираешь гроші, на які купиш Байрактари, що будуть знищувати ворога.
Потiм розповісти, коли «paптoм» з'ясувалося, що ті байрактари нiхто не замовляв, що так і планувалося.
Та купити, на зибрани з народу 600 з гаком мÍльйонив, супутниковi фотозйомки. Розповідачи, що так з початку й було замислено. I ті знÌмки, за такi грошi, це щось неймовiрне.

Кинути клич у народ про «великий» збiр на дрони, шо будуь альтернативою іранським «шахідам». Та купити у компанії Арахамії, яка має статус «слуга народу», дрони «к0мікадзе», шо летять, максімум, на 30- ть кілометров та не захищені від РЕБ. 3а ціною в 2 рази вище дронів українськиx розробників, що долаюь до 1000 км.
показати весь коментар
01.01.2023 23:25 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2023 23:27 Відповісти
Звідки у 'чесного' коміка такі коштовні 'котли'?
Броньований 'Spartan' у офіціялів дешевше - Притулі не відсохне той 'носій' вкрадених в людей грошей?

показати весь коментар
01.01.2023 22:54 Відповісти
А розмитнять, мабуть, через р1к? Чи п1сля перемоги? Якщо спадково не зат1ряються ч1 не згорить склад? Усе бувае на св1т1, якщо е зловмисник на посад1.
показати весь коментар
30.12.2022 22:00 Відповісти
А 15000 одиниць були вкрадені лише одним губернатором на розпилі бюджету доріг
показати весь коментар
30.12.2022 23:21 Відповісти
Їх треба милион і +, і шоб всі були ударні і б/к до них термобарічний. Але існуючий лише в очах щеленського мир з рашкой і асфальт на протязі двух з половиною років зробив свою справу і дав кацапам перевагу у всьому. зелена мразота.
показати весь коментар
30.12.2022 21:30 Відповісти
порошенко вообще умница!! не то что это этот зеленский со своей воровитой бандой посудомоек!!! Только и знает , что клянчить деньги у пенсионеров . а потом продают гумонитарку сотнями тонн, .как это было в Запорожье!! Кстати рассследование по запорожью так и не было до сих пор!! наверное зеленский и заблокировал!!
показати весь коментар
30.12.2022 21:32 Відповісти
Краще менше,але краще))Якось був репортаж,про те,як швидко розходуються дрони((й одна з причин невмілого поводження з ними((Хіба операторами ставати мають вже на передовій?((Якось бережніше до перерахованих грошей людей,та й моїх,будьласка.
показати весь коментар
30.12.2022 21:52 Відповісти
потреба в бпла в місяць - від 10 000 од. а тут менше 1000 за пів року. добре але мало дуже і повільно
показати весь коментар
31.12.2022 00:05 Відповісти
 
 