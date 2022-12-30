УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17963 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 352 92
війна (56511) дисципліна (41) закон (1326) ЗСУ (5717) Резніков (1386)

Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"У нас демократичне суспільство, і я був би здивований, якби щось когось не поляризувало. Давайте ми назвемо блакитний колір блакитним, це теж розколе суспільство, в мене навіть сумніву немає. Але я вам скажу одну просту річ. Я не знаю, про яких військових ви кажете, я читав дописи деяких рядових із колишніх правозахисників, і ще когось, у нас же вольниця козацька, вона була, є, і буде, і слава Богу, – це запорука в тому числі нашої перемоги. Але цей законопроєкт був підготовлений народними депутатами не просто на прохання, а на вимогу військового командування України, починаючи від головкома, продовжуючи начальником Генерального штабу, командувачами ОТУ, ОСУ і командирами бригад, які мають сьогодні звання Героїв України, які вони отримали під час цієї відкритої частини цієї війни.

Це люди, яким ми довіряємо, вони нас з вами сьогодні спасли від захоплення за тих 10 місяців. А тепер питання: якщо вони – а ми кажемо "віримо в ЗСУ, віримо головкому, начальнику Генерального штабу, іншим командувачам" – приходять, і кажуть: "Нам необхідно для перемоги забезпечити рівень дисципліни, тому що, на жаль, відсутній принцип невідворотності покарання в тому випадку за такі види злочинів як дезертирство, самовільне покидання місця проходження служби". Вони декілька місяців благали, вимагали це зробити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напруга між президентом і військовими – це надумана історія, - Резніков

Питання: чому їм не довіряти? Вірити якомусь блогеру, якому не сподобалось і він собі подумав, що "Аяяй, когось будуть там нищити". А я вам скажу чому. Бо коли хтось з дезертирів тікав з якогось місця, в цей момент хлопці, які там залишились, гинули, тому що він оголив лівий або правий фланг. І командири його піймали, притягли до відповідальності, суд, він заплатив штраф і написав смс: "Ви там, ідіоти, вмираєте, а я штраф заплатив з грошового забезпечення, і всіх вас в носі мав". Розумієте? Це реальна історія.

І тому сьогодні ми, якщо ми кажемо, що довіряємо нашому військовому командуванню, то ми йому довіряємо. Тому я його підтримав.

Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.

Це непроста історія. І тому недаремно сам начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, Герой України, особисто доповідав цей законопроєкт в парламенті. Ну, доповідала голова комітету, а він виступав на підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт №8271 про посилення покарання для військовослужбовців - контрпродуктивний і погано впливає на мотивацію бійців, - Закревська

А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.

Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
А вигнати депутатів заборонених партій із ВР І РАД не потрібно для перемоги ? Чому збираються садити військових !
показати весь коментар
30.12.2022 21:43
+42
Саме так. Дезертирство влада пришиє тим кому вигідно. А своїх Портнових і Наумових і інших колаборантів повипускала закордон з чемоданами баксів (тих кого знов не пригріла на новій посаді і не видала медаль за розкрадання гуманітарки)...
показати весь коментар
30.12.2022 21:50
+38
А вигнати із України мацковську секту не потрібно для перемоги ? Чи знову будуть садити військових на 10 років, коли вони зберуться вигнати московських попов?
показати весь коментар
30.12.2022 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вигнати депутатів заборонених партій із ВР І РАД не потрібно для перемоги ? Чому збираються садити військових !
показати весь коментар
30.12.2022 21:43 Відповісти
А вигнати із України мацковську секту не потрібно для перемоги ? Чи знову будуть садити військових на 10 років, коли вони зберуться вигнати московських попов?
показати весь коментар
30.12.2022 21:45 Відповісти
А судей завльнити і вигнати за те що прийняли з порушенням іск Януковича про повернення йому посади презідента не потрібно для перемоги ?
показати весь коментар
30.12.2022 21:47 Відповісти
‼️‼️‼️

блин, я фігею від Міноборони - замість того , щоб заставити депутатів навести лад з ОПЗЖ, судами, попами , ВОНИ збираються заполонити тюрьми військовими з фронту . ідіоти
показати весь коментар
30.12.2022 21:55 Відповісти
Та шо он ******,крыса голимая!чтобы его сраку прикрывали обычные рабы !а эта падла будет воровать!они все там ,и внукам хватит!
показати весь коментар
30.12.2022 23:15 Відповісти
Саме так. Дезертирство влада пришиє тим кому вигідно. А своїх Портнових і Наумових і інших колаборантів повипускала закордон з чемоданами баксів (тих кого знов не пригріла на новій посаді і не видала медаль за розкрадання гуманітарки)...
показати весь коментар
30.12.2022 21:50 Відповісти
І головне НЕ КАЖЕ СУСПІЛЬСТВУ ХТО ВИПУСКАВ ПОРТНОВА І НАУМОВА І СУРКІСА через кордон
показати весь коментар
30.12.2022 21:57 Відповісти
А где баканов , преступная деятельность , которого привела к ОГРОМНОЙ ГИБЕЛИ ГРАЖДАН Украины ⁉️⁉️⁉️ Почему МРАЗЬ-ТАРАН за САБОТАЖ , направлен ПОСЛОМ и *********** туда-же
показати весь коментар
31.12.2022 06:23 Відповісти
Життя покаже хто був правий...
показати весь коментар
30.12.2022 21:52 Відповісти
враховуючи що влада і надалі у посіпак олігархів, які завжди толерантно ставилися до представників русского міру, що ще має життя нам показати?
показати весь коментар
30.12.2022 21:53 Відповісти
Все діло в тім що ці ,,законотворці" не підпадають під дію цих законів.при запаху ,,смаленного" вони як і в лютому,шмигнуть за кордон.поки закордон допомагає ,вони тут ,,заробляють".маржа закінчиться,злиняють !.чи багато рідні депутатів в окопах?.
показати весь коментар
30.12.2022 21:53 Відповісти
Арахламидия и Безмозглая писали этот закон , а голосовали с ПЯТОЙ КОЛОННОЙ ОПЗЖопой 💩👿🤮
показати весь коментар
31.12.2022 06:25 Відповісти
Резніков, іди сам повоюй, а не тренди.
Для перемоги треба, щоб кожен вносив свій вклад, а не тіх, хто виявився трішки чеснішими ніж інші.
Не шашлички їсти збиратись треба було, а до війни готуватися, і не за рахунок мобілізованих зараз виїжджати, а за рахунок армії, якої в нас на початок війни, як виявилося, майже не було.
На півдні і сході офіцери драпали, аж п'ятки блищали.
показати весь коментар
30.12.2022 21:54 Відповісти
Додам ще, цей закон лише додасть можливості безкарно відправляти людей на смерть, бо з перших днів в армії від командування лише чути, що наказ треба виконати, а потім будемо розбиратися, який він.
показати весь коментар
30.12.2022 22:05 Відповісти
Надо палагать что Арденоносцев кощевого с пикаловим и тишенко посадят лет на 5 в итк. Ведь Закон один для Всех или резников идет наху..й?
показати весь коментар
30.12.2022 21:56 Відповісти
так законопроект для ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. тоесть тех, кто уже в армии. а пикалов и тищенко - военнообязанные. так шо мимо)))
показати весь коментар
31.12.2022 00:06 Відповісти
Блогер це Бутусов, а як юрист не хоче дивитися на проблему очима військових юристів,а не по процесах розривання шлюбу.
показати весь коментар
30.12.2022 21:58 Відповісти
А у нас еще осталась полная ветвь военной юстиции? Есть военные суды?
показати весь коментар
30.12.2022 22:03 Відповісти
З неї і потрібно починати,бо інакше цивільні юристи повинні бути на фронті
показати весь коментар
30.12.2022 22:06 Відповісти
Бутусов міжнародний юрист за фахом, розривання шлюбу ні до чого.
показати весь коментар
31.12.2022 09:56 Відповісти
До того,що без військової юриспруденції не може бути законів про порушення цих самих військовими
показати весь коментар
31.12.2022 10:02 Відповісти
Військову юриспруденцію знищив саме Зеленський, своїм указом у 2019 році, а не Бутусов.
показати весь коментар
31.12.2022 10:37 Відповісти
Ви статтю Резніченко читали. Там про блогера,це Бутусов, а сам міністр-юрист. До Патріота Бутусова у мене не має запитань,тільки Повага. А ось до юриста Резніченко який прочитав закон, і є моє послання щодо військових юристів. Ми розуміємо проблему однаково, просто мій пост не вірно прочитано
показати весь коментар
31.12.2022 11:05 Відповісти
А что, страх попасть в тюрьму - достаточная мотивация для эффективной службы?

После того видео про штурм ЗСУ вражеского блиндажа без поддержки артиллерии и бронетехники возникает вопрос - а тупых командиров будут судить за тупые приказы?
показати весь коментар
30.12.2022 22:01 Відповісти
+
показати весь коментар
30.12.2022 22:12 Відповісти
А головне - як Бутусов гарно написав - а командир "не відпетляв". Хоча, якраз мав відпетляти - зберегти бійців - і не виконувати явно злочинний наказ.
показати весь коментар
31.12.2022 00:47 Відповісти
я в шоці, це такий перехід на стандарти НАТО?
показати весь коментар
30.12.2022 22:02 Відповісти
Тільки зброєю і поговорили. Ні статути ні інститут Армії не змінилися, це коштує,але для безпеки України має бути, а не асфальт
показати весь коментар
30.12.2022 22:12 Відповісти
ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС: Залужного жестко ПОДСТАВИЛИ, война ЗАТЯНЕТСЯ до 2024-го, бойцов ВСУ разозлили

https://www.youtube.com/watch?v=Tn2x2Xx76_A
показати весь коментар
30.12.2022 22:02 Відповісти
Україна не росія.
показати весь коментар
30.12.2022 22:02 Відповісти
Все вроде як і правильно написано,але де невідворотність покарання наприклад для Суркісив та інших бариг котрі свалілі з початку війни.
показати весь коментар
30.12.2022 22:02 Відповісти
Як то "свалілі". Так Суркіса ж вибрали в Національний олімпійський комітет разом з Шуфричем
показати весь коментар
31.12.2022 02:26 Відповісти
невідворотність покарання повинна бути не лише з військовими...
а й усіма однаково...починаючи з преЗЕ...бо навіть воно, порушуючи карантин, обов"язковий для всіх, був вище закона і своїх жеж наказів.... і навіть штраф (для нього некритичний) за це порушення не платив (пам"ятаєте оте застілля під час чуми-ковіду??)...згадайте також покатеньки на лижах в той же клятий карантин... і перед самісінькою війною (про яку як стверджує вже знав!!!)
показати весь коментар
30.12.2022 22:06 Відповісти
коли відправлять на передову 'воїнів', які роками сидять в штабах і в центрах комплектування ? колись же вони мають відпрацювати свій хліб перед народом України. Хапуги і пристосуванці заникались в комфортному тилу, а до криміналу збираються притягати тих, хто на передку - 'чудова' мотивація для мобілізованих воювати з ще більшим завзяттям
показати весь коментар
30.12.2022 22:09 Відповісти
Ну тепер актор точно переможе.
показати весь коментар
30.12.2022 22:12 Відповісти
А хто дороги будував до кордону з рашей і біларусью ? Може посадити ініціатора на 10 років?
показати весь коментар
30.12.2022 22:14 Відповісти
А Чонгар ? Чому Верещук ще не сидить ?
показати весь коментар
30.12.2022 22:15 Відповісти
у ВР сидять гниди з опзж, да й слугі ще ті курви, корупціонер на корупціонері, і аж раптом вони з такою швидкістю приймають цей закон, то має нас тішити? Ми маємо довіряти їм? З якого переляку?
показати весь коментар
30.12.2022 22:16 Відповісти
Той Залужний, що пише тексти у Фейсбуці, цього закону не підтримав би. Але є й інший Залужний.
показати весь коментар
30.12.2022 22:17 Відповісти
Такий важливий закон має бути філігранно вивіреним. Військової прокуратури немає, спеціалізованих судів немає. Ніякий аргумент, навіть найавторитетніших військових
начальників, не може бути гарантією чистоти закону. А міністр оборони із кадрами його міністерства скидається на декоративну фігуру.
Кого міністр переконує? Суспільство. Це голос "ЗА" для президента, який готується до підпису,
але ще вагається.
показати весь коментар
30.12.2022 22:19 Відповісти
лично я против. и на то есть причины.
показати весь коментар
30.12.2022 22:20 Відповісти
Перетворити, армію козаків на армію рабів-гладіаторів,"потрібно для перемоги"?! Ви,там,на чию перемогу працюєте?!
показати весь коментар
30.12.2022 22:21 Відповісти
Щастя, гниди з погрібів проснулись, ну подивимось, щурі, хто буде жити, а хто сидіти)))
показати весь коментар
30.12.2022 22:29 Відповісти
Коли один охвіцер, хамить при всьому особовому складу, хто це, хто той що це видумав, з цими пі..ми я служим, а зараз з новими, то взагалі себе богами за ті кошти відчули, ублюдки, разом сидітемо, навіть не забрали
показати весь коментар
30.12.2022 22:41 Відповісти
Якщо є юристи, просять надати контакти, щоб посадити заливших своїх підпорядкованих, зловживання службовим становищем, перевищення повноважень
показати весь коментар
30.12.2022 22:44 Відповісти
Пишить Юрію Бутусову в особисті.
показати весь коментар
31.12.2022 10:50 Відповісти
Ця влада ще їзоче утриматися після наступних виборів? Та після неконституційної заборони виїзду чоловіків за коржон вони поховали всі свої шанси.
показати весь коментар
30.12.2022 22:46 Відповісти
Хто там кого "спас"? Солдат для них гімно, як і звичайні люди
показати весь коментар
30.12.2022 22:46 Відповісти
Буде ще одна "армія", по зонах та тюрмах,а самодури-керівники як ложили пачками простих солдат,так і будуть ложити,дебіли,в мене немає слів,простий солдат й так маючи небагато прав-перетворюється на раба.
показати весь коментар
30.12.2022 22:51 Відповісти
Не буде.Буде армія трупів керівної ланки.
показати весь коментар
31.12.2022 00:40 Відповісти
Цей закон потрібний для перемоги? А може потрібно гроші з бюджету виділяти на армію,а не на будівництво доріг.А може депутатам і чиновникам не платити захмарні зарплати і пенсії?А скільки в армії недолугих командирів,які віддають тупі накази,через які гинуть наші воїни.Хлопці жертвують своїм здоров'ям і життям на фронті,а їх за це ще й саджати хочуть.А коли будуть сидіти в тюрмі продажні чиновники-колаборанти?
показати весь коментар
30.12.2022 22:57 Відповісти
Коли одні фотографують блокпости іх відпускають , другі перетинають кордон з 13 ма годинниками на супердорогому позашляховику їх відпускають, третіх без відповідної освіти та досвіду і зі скандальним минулим призначають послами в інші країни, а людей, які захищають країну, кладуть своє життя та здоровя і десь оступились що з ними роблять- правильно - за грати на довгі роки ! Своїм все, плебсу-закон. Цей закон тільки посилює соціальну нерівність і демотивує служити. Скоро ми отак і до заградзагонів докотимося, як орки. От зараз потенційний бажаючий захищати Батьківщину задумається: "а чи треба мені це все? Щось командир наплутає, а мене зроблять крайнім і увязнять на довгі роки. Краще з відсиджуся на гражданці, а ще краще знайду якусь болячку і поїду за кордон".
показати весь коментар
30.12.2022 22:57 Відповісти
Може же декілька тисяч розробників і не виправлять ситуацію в цілому, але декілька тисяч сімей зможуть якось більш менш нормально себе почувати, і не потребувати допомоги держави, до того ж це люди які все ще можуть щось купляти і донатити.
показати весь коментар
31.12.2022 08:38 Відповісти
Цього Резнікова пора міняти він не розуміє наслідків, чи він думає що хтось буде таке терпіти під час війни? Цей дурень розвалить армію, спочатку йому ідея демобілізації не сподобалась, тепер це... А якщо в Україні утвориться армія тих кому набридло таке совкове командування, нафіга робити такі подарунки ворогу... Він гірше сепарів.
показати весь коментар
30.12.2022 23:08 Відповісти
Є одне американське прислів'я,яке враховуючи так би мовити "професійний рівень" багатьох самодурів-командирів,які сидячи в глибокому тилу женуться за "зірочками" по солдатським трупам,звучить воно приблизно так-"Нехай мене краще судять три,чим несуть четверо".Дуже слушне прислів'я,в цій ситуації.
показати весь коментар
30.12.2022 23:15 Відповісти
А чи не хоче пан Рєзніков розібратися з командирами,які за відпустку солдата вимагають хабар в розмірі від 20000 до 100000 гривень.....
показати весь коментар
30.12.2022 23:39 Відповісти
Слава Украине!
показати весь коментар
30.12.2022 23:41 Відповісти
Скажи-но нам падлюко Резніков, чому військові за порушення мають нести більше покарання, ніж ті, хто обкрадає військових і країну під час війни?
показати весь коментар
30.12.2022 23:44 Відповісти
Резніков,вибач, але ти мудак кончений.
показати весь коментар
30.12.2022 23:56 Відповісти
для перемоги треба дрони а не дурні закони
показати весь коментар
31.12.2022 00:00 Відповісти
по перше відповідальність була і є і так. по друге не всі просять з командування. по третє ті хто просять виходить так не справляються? по четверте щоб з солдат щось запитувати треба спочатку їм дати все що зобовязані а не навпаки.
показати весь коментар
31.12.2022 00:02 Відповісти
Міняти потрібно- негайно і не одного Резнікова...
показати весь коментар
31.12.2022 00:10 Відповісти
а резников "как юрист" уголовный кодекс хоть открывал? там и так за дезертирство от 5 до 12 предусмотрено. он пожизненное хочет? лучше б б порядок в плане соц защиты военных и их семей навели. а то начинаешь звонить замполиту бригады, что б дал документы на погибшего бойца (для офформления пенсии и льгот детям, родителям погибшего воина), а тебя матом посылают и рассказывают что им не до семей погибшего. и кто потом пойдет воевать, зная что так будут к его семье относиться, если погибнешь?
показати весь коментар
31.12.2022 00:15 Відповісти
А чому кримінальна відповідальність стосується тільки нижчої ланки? А в верхній всі герої? А хто розміновував Чонгар теж буде сидіти ? А ті хто відповідають за безпеку громадян Уа теж сядуть? А чому ні? Україна вже стала безпечним місцем?
показати весь коментар
31.12.2022 00:22 Відповісти
Хлопці там своїми життями роблять дорогу в наше майбутне всього народу.Якщо ви ставите людей в такій ситуації на грань де людині там нічого втрачати,це закінчиться погано.Буде як в 2 світовій приклад,бійці почнуть стріляти керівний состав.Не потрібно знущатися с людей і доводити їх і так до то й точки де вже межі немає.
показати весь коментар
31.12.2022 00:38 Відповісти
Паралельно потрібно прийняти закон про посилення відповідальності - за корупцію вищої та середньої ланки серед військових, чиновників та депутатів. Пропоную - розстріл чи повішення за такі дії під час війни
показати весь коментар
31.12.2022 00:44 Відповісти
Набігло зрадолюбів. Тут із Резніковим та військовими треба погодитися. Крики, істерики, моськовські тролі, місцеві зрадолюби і місцеві користні ідіоти захлинаються від хейту. А іншого не буде. Війна. І війна невідомо коли скінчиться. І подобаєтлся це хейтерам, чи не подобається закон буде підписаний. Інакше країни може не бути.
показати весь коментар
31.12.2022 00:51 Відповісти
Не питання завтра ти на нулі з легкою зброєю отримаєшь команду вийти в точку і ліквідувати противника.А поки ти будеш йти до тієї точки через поле яке артою ворога пристріляна кожен сантиметр будеш думати про цей наказ.І якщо тобі раптом поталанить пройти це поле ти вийдеш на точку а там пару танків і ворога бійців десь пару взводів.Так от ти зі своїм атоматом без броні і очей в небі ручками їм помашешь.
Саме такі безглузді накази отримують хлопці.Без прикриття без броні і всього іншого.Буває взагалі без їжі і транспорту.
Ця війна ця бороться тримаєтся на відвазі нашого народу наших воїнів.Саме той героїзм і розуміння за що всі боряться і відстоюють свободу.Без них неукомплектована армія вже давно втратила свій потенціал.А саме на наших героях все зараз вивозять.Так що будь ласка не пиши ту хрінь що ти пишеш сидячи в теплому місці перебирая булками і міркуєшь як і шо краще біцям на війні !
показати весь коментар
31.12.2022 01:02 Відповісти
Соплі підбери.Я знаю про що я пишу. Із власного досвіду 2014-го пишу. І досвіду людей, яких я знаю і які сьогоді ще можуть воювати.
показати весь коментар
31.12.2022 01:30 Відповісти
Це ти свої соплі мажешь .Якби би ти був на позиціях особливо в 2014 ти таке лайно не писав коли хлопці на своїх вольових виходили і тримали позиції без нічого.Так що цю маячню мазати будешь бабцям біля ганку.
показати весь коментар
31.12.2022 02:13 Відповісти
Не рівняй хер з пальцем. У 2014 при всій повазі, за виключенням одного-двух епизодів, була зовсім інша війна.
показати весь коментар
31.12.2022 10:52 Відповісти
Якби війна була короткою, можливо на героїзмі і протрималися, але зараз дійсно, інша війна, якщо іще рік-ніякого героїзму не вистачить. Закон потрібен, він нікому не подобається, але що робити-мова про існування країни і у тому числі про те, що би ті солдати, що пішли на небеса не зробили це даремно. Це мені також болить.
показати весь коментар
31.12.2022 11:25 Відповісти
Ви забуваєте, що там не тільки у законі покарання за дезертирство. А і за суперечки з командиром, це відкриває велике коло для зловживання. Командирів-вбивць колись почнуть вбивати самі солдати, попомніть моє слово. Бо все рівно 15 років відсидити, яка різниця. І багато хто, хто вагається не піде воювати, вже точно. Бо краще віддсидити 5 років за ухилянство, чим потім 15 років казна за що.

По-друге. Повторю з іншого посту свого. При всій повазі, я чомусь не чув, щоб Залужний хоч раз був на передку і спілкувався там з військовими. Можливо я щось упустив. Навіть Зеленський там був у Бахмуті. Що це за головнокомандувач, що ни разу за війну з штабу не виходив? Тому воно з штабу все не так видно, як воно є, насамперед не видно дуже адекватних командирів, яких понабирали по мобілізації , в яких вже минуло 30 років після воєнної кафедри. Які без жодного досвіду, навіть срочнк службу не проходили, але віддають самогубчі прикази, але з бажанням вислужитися за рахунок чужих життів. Або просто відучули владу. І по-друге не всі військові командуючі були за цей закон, Сирський був проти.

По-третє немає кому виконувати цей закон, бо Зеленський знищив, відмінив в Україні військову юстицію і військову прокуратуру своїм зловмісним указом у 2019 році, коли він заглядав в очи Путіну.
показати весь коментар
31.12.2022 12:33 Відповісти
Який же ти ідіот.По твоєму зараз ця війна с такою навалою тримається на зброї яка в нас має перевагу?Є основний закон де є покарання за дезертирство і інші речі.Цей закон робить з солдата раба і просто м'ясо.Тупе м'ясо яке повинно вмерти бо так захотів командир.Ти нічим тоді не відрізняєшься від рашиського лайна.
показати весь коментар
31.12.2022 19:18 Відповісти
Це ти плутаєшь епізод і навалу
показати весь коментар
31.12.2022 19:15 Відповісти
Яж і кажу, тоді буди епизоди, зараз все по іншому, можно сказати, що і навала
показати весь коментар
31.12.2022 19:47 Відповісти
В армію спочатку сходи, люб...
показати весь коментар
31.12.2022 01:13 Відповісти
Головне, рядовим, і на позицію
показати весь коментар
31.12.2022 01:16 Відповісти
Потім не дивуйся коли армія почне сипатись з середини від саботажів, і це будуть не росіяни.
показати весь коментар
31.12.2022 13:45 Відповісти
Вас не бентежить що "зрадолюби" це в основному діючі військові, невже хтось думає що тут будуть терпіти це совкове неподобство.. повірте я бачу настрої з середини, нікого не зупинить що зараз війна і що це на користь рашистів, те що робить Резніков це просто морально-психологічний саботаж армії. Коли люди дійдуть до межі буде вже пізно.
показати весь коментар
31.12.2022 14:02 Відповісти
А шо, пвк зробити, грошей жалко,чи як?Могли б і потратитись,це ж все майно вашої кодли солдати захищаютьї хнього тут мізер,тим більше за міжнародний рахунок..Як ти зібрався евакуювати членів їх сімей якщо буде загроза окупації?В сенсі не тільки Шаптали і героїв комбригів.
показати весь коментар
31.12.2022 06:07 Відповісти
Правильно каже військове командування.
показати весь коментар
31.12.2022 06:54 Відповісти
а не пришло ли время отправить самого резникова воевать? как министр он ноль... может воевать научится...
показати весь коментар
31.12.2022 07:03 Відповісти
Резніков - звичайна зелена сволота!
показати весь коментар
31.12.2022 07:15 Відповісти
шановні,як треба ту реґістер в военкоматі в армію із канада? please kindly educate, thanks
показати весь коментар
31.12.2022 08:17 Відповісти
RUSSIA INVADED UKRAINE

ENLIST TO THE

INTERNATIONAL LEGION OF DEFENCE OF UKRAINE
Foreigners who want to help Ukraine can find detailed step-by-step instructions on the website https://fightforua.org/ on how to join an honest fight against the aggressor.
показати весь коментар
31.12.2022 10:47 Відповісти
thanks man
показати весь коментар
07.01.2023 08:24 Відповісти
Вся ОПЗЖ-шна російська сволота певно бажає перемоги Україні, якщо так завзято голосує та просуває цей закон.
показати весь коментар
31.12.2022 09:09 Відповісти
При всій повазі, я чомусь не чув, щоб Залужний хоч раз був на передку і спілкувався там з військовими. Можливо я щосу упустив. Навіть Зеленський там був у Бахмуті. Що це за головнокомандувач, що ни разу за війну з штабу не виходив? Тому воно з штабу все не так видно, як воно є, насамперед не видно дуже адекватних командирів, яких понабирали по мобілізації , в яких вже минуло 30 років після воєнної кафедри. Які без жодного досвіду, навіть срочнк службу не проходили, але віддають самогубчі прикази, але з бажанням вислужитися за рахунок чужих життів. І по-друге не всі військові командуючі були за цей закон, Сирський був проти.
показати весь коментар
31.12.2022 10:43 Відповісти
 
 