Резніков про посилення покарання для військовослужбовців: Військове командування каже, що це потрібно для перемоги
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Міністр оборони Олексій Резніков підтримав закон про посилення відповідальності військовослужбовців, оскільки на його ухваленні наполягало все керівництво ЗСУ та бойові командири.
Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"У нас демократичне суспільство, і я був би здивований, якби щось когось не поляризувало. Давайте ми назвемо блакитний колір блакитним, це теж розколе суспільство, в мене навіть сумніву немає. Але я вам скажу одну просту річ. Я не знаю, про яких військових ви кажете, я читав дописи деяких рядових із колишніх правозахисників, і ще когось, у нас же вольниця козацька, вона була, є, і буде, і слава Богу, – це запорука в тому числі нашої перемоги. Але цей законопроєкт був підготовлений народними депутатами не просто на прохання, а на вимогу військового командування України, починаючи від головкома, продовжуючи начальником Генерального штабу, командувачами ОТУ, ОСУ і командирами бригад, які мають сьогодні звання Героїв України, які вони отримали під час цієї відкритої частини цієї війни.
Це люди, яким ми довіряємо, вони нас з вами сьогодні спасли від захоплення за тих 10 місяців. А тепер питання: якщо вони – а ми кажемо "віримо в ЗСУ, віримо головкому, начальнику Генерального штабу, іншим командувачам" – приходять, і кажуть: "Нам необхідно для перемоги забезпечити рівень дисципліни, тому що, на жаль, відсутній принцип невідворотності покарання в тому випадку за такі види злочинів як дезертирство, самовільне покидання місця проходження служби". Вони декілька місяців благали, вимагали це зробити.
Питання: чому їм не довіряти? Вірити якомусь блогеру, якому не сподобалось і він собі подумав, що "Аяяй, когось будуть там нищити". А я вам скажу чому. Бо коли хтось з дезертирів тікав з якогось місця, в цей момент хлопці, які там залишились, гинули, тому що він оголив лівий або правий фланг. І командири його піймали, притягли до відповідальності, суд, він заплатив штраф і написав смс: "Ви там, ідіоти, вмираєте, а я штраф заплатив з грошового забезпечення, і всіх вас в носі мав". Розумієте? Це реальна історія.
І тому сьогодні ми, якщо ми кажемо, що довіряємо нашому військовому командуванню, то ми йому довіряємо. Тому я його підтримав.
Я подивився як юрист, не викликає жодних сумнівів, що під час воєнного стану принцип невідворотність покарання має бути дотриманий. Він має бути забезпечений. Це прохання бойових командирів, які сьогодні на передку несуть відповідальність за життя і здоров'я. А потім спитайте у сімей, у кого загинули син або дочка, тому що хтось поруч втік, а ще й погрожував офіцеру.
Це непроста історія. І тому недаремно сам начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, Герой України, особисто доповідав цей законопроєкт в парламенті. Ну, доповідала голова комітету, а він виступав на підтримку.
А Валерій Залужний зробив відеозвернення з проханням до президента підписати цей закон. Тому, коли хтось каже, що розколюється суспільство, це надумана історія. Це люди, які вступили в партію тих, хто вже закінчив цю війну. А війна не закінчилась, друзі мої, у нас ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити, а тому треба вірити нашому військовому командуванню. От і все, в мене тут дуже проста позиція. Тут немає кольористики – лише білий і чорний.
Військові нас переконали за декілька місяців це зробити. Вони просили зробити це ще з весни. І народні депутати на це відреагували. От і все", - пояснив свою позицію Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
блин, я фігею від Міноборони - замість того , щоб заставити депутатів навести лад з ОПЗЖ, судами, попами , ВОНИ збираються заполонити тюрьми військовими з фронту . ідіоти
Для перемоги треба, щоб кожен вносив свій вклад, а не тіх, хто виявився трішки чеснішими ніж інші.
Не шашлички їсти збиратись треба було, а до війни готуватися, і не за рахунок мобілізованих зараз виїжджати, а за рахунок армії, якої в нас на початок війни, як виявилося, майже не було.
На півдні і сході офіцери драпали, аж п'ятки блищали.
После того видео про штурм ЗСУ вражеского блиндажа без поддержки артиллерии и бронетехники возникает вопрос - а тупых командиров будут судить за тупые приказы?
https://www.youtube.com/watch?v=Tn2x2Xx76_A
а й усіма однаково...починаючи з преЗЕ...бо навіть воно, порушуючи карантин, обов"язковий для всіх, був вище закона і своїх жеж наказів.... і навіть штраф (для нього некритичний) за це порушення не платив (пам"ятаєте оте застілля під час чуми-ковіду??)...згадайте також покатеньки на лижах в той же клятий карантин... і перед самісінькою війною (про яку як стверджує вже знав!!!)
начальників, не може бути гарантією чистоти закону. А міністр оборони із кадрами його міністерства скидається на декоративну фігуру.
Кого міністр переконує? Суспільство. Це голос "ЗА" для президента, який готується до підпису,
але ще вагається.
Саме такі безглузді накази отримують хлопці.Без прикриття без броні і всього іншого.Буває взагалі без їжі і транспорту.
Ця війна ця бороться тримаєтся на відвазі нашого народу наших воїнів.Саме той героїзм і розуміння за що всі боряться і відстоюють свободу.Без них неукомплектована армія вже давно втратила свій потенціал.А саме на наших героях все зараз вивозять.Так що будь ласка не пиши ту хрінь що ти пишеш сидячи в теплому місці перебирая булками і міркуєшь як і шо краще біцям на війні !
По-друге. Повторю з іншого посту свого. При всій повазі, я чомусь не чув, щоб Залужний хоч раз був на передку і спілкувався там з військовими. Можливо я щось упустив. Навіть Зеленський там був у Бахмуті. Що це за головнокомандувач, що ни разу за війну з штабу не виходив? Тому воно з штабу все не так видно, як воно є, насамперед не видно дуже адекватних командирів, яких понабирали по мобілізації , в яких вже минуло 30 років після воєнної кафедри. Які без жодного досвіду, навіть срочнк службу не проходили, але віддають самогубчі прикази, але з бажанням вислужитися за рахунок чужих життів. Або просто відучули владу. І по-друге не всі військові командуючі були за цей закон, Сирський був проти.
По-третє немає кому виконувати цей закон, бо Зеленський знищив, відмінив в Україні військову юстицію і військову прокуратуру своїм зловмісним указом у 2019 році, коли він заглядав в очи Путіну.
ENLIST TO THE
INTERNATIONAL LEGION OF DEFENCE OF UKRAINE
Foreigners who want to help Ukraine can find detailed step-by-step instructions on the website https://fightforua.org/ on how to join an honest fight against the aggressor.