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Окупант про втрати в підрозділі: "Нас из 140 человек осталось 45", - перехоплення ГУР. АУДIО
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У черговому перехопленні ГУР військовослужбовець РФ розповідає про знищення українського села та втрати в підрозділі окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони України.
"Х#йня, пацанов вот прислали каких-то на БМП, три месяца их обучали. Они приехали, два дня побыли тут в ах#е, вчера ночью их увезли, нах#й. Мы тут деревню одну штурмовали. Две улицы наши были, одна хохляцкая. И вот они поехали вчера, нах#й, штурмовать эту улицу. Да там п#зда, там от деревни ничего не осталось.
Нас вот, говорят, из 140 человек осталось 45. Остальные это "200" и "300" - убитые и раненые", - розповів окупант.
Топ коментарі
+13 Саша Пончик
показати весь коментар30.12.2022 22:26
+11 Бенина Мама
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+10 Ksenia VB
показати весь коментар30.12.2022 22:37
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