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Окупант про втрати в підрозділі: "Нас из 140 человек осталось 45", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР військовослужбовець РФ розповідає про знищення українського села та втрати в підрозділі окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони України.

"Х#йня, пацанов вот прислали каких-то на БМП, три месяца их обучали. Они приехали, два дня побыли тут в ах#е, вчера ночью их увезли, нах#й. Мы тут деревню одну штурмовали. Две улицы наши были, одна хохляцкая. И вот они поехали вчера, нах#й, штурмовать эту улицу. Да там п#зда, там от деревни ничего не осталось.

Нас вот, говорят, из 140 человек осталось 45. Остальные это "200" и "300" - убитые и раненые", - розповів окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант про виплати військовим РФ: "За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Лучше б ты **** из 45 ти один остался и это были бы твои последние слова своей курве.
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30.12.2022 22:26
+11
Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят...
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30.12.2022 23:03
+10
Хто вас одноразових рахує..
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30.12.2022 22:37
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30.12.2022 22:23 Відповісти
Лучше б ты **** из 45 ти один остался и это были бы твои последние слова своей курве.
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30.12.2022 22:26 Відповісти
Не потрібно постити слова якихось орків бо вони не відповідають дійсності. 1млн500тисяч це цифри,які ЗСУ повинні перемолоти.
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30.12.2022 22:28 Відповісти
ванька не переживай,всіх вас зробимо хорошими-200ми.
До Нового року вас буде хорошими 111 111 тис!
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30.12.2022 22:36 Відповісти
Хто вас одноразових рахує..
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30.12.2022 22:37 Відповісти
Чому не додав можем павтаріть?
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30.12.2022 22:53 Відповісти
Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят...
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30.12.2022 23:03 Відповісти
Начитаєшся чи наслухаєшся тих перехоплень то таке враження що москалів на фронті кожного дня стає у два рази менше. Виникає думка що то така фсбшна радіогра. Подивіться сьогоднішній випуск Ю.Бутусова на ютубі і трохи протверезієте
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30.12.2022 23:09 Відповісти
yak rosa na sonci
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30.12.2022 23:58 Відповісти
Дярьовня смердюча кацапська приїхала! Мразота!
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31.12.2022 06:30 Відповісти
 
 