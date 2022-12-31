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Колишній головний рабин Москви Гольдшмідт закликав євреїв залишити Росію, поки вони можуть

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гольдшмідт

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт заявляє, що євреї повинні залишити Росію, поки мають таку змогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Гольдшмідта.

"Коли ми озираємося на всю російську історію, то в час, коли політична система країни перебуває у небезпеці, її уряд намагається спрямувати гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Ми бачили це в царські часи і наприкінці сталінського режиму", - наголосив Гольдшмідт.

За його словами, єврейське населення стане цапом відбувайлом за труднощі, спричинені війною - тому воно має залишити Росію, поки ще може.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний рабин Москви Гольдшмідт залишив свою посаду: Раніше він відмовився підтримати війну РФ проти України

"Ми бачимо зростання антисемітизму, поки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, і крок за кроком залізна завіса знову опускається. Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – виїхати", - наголосив він.

Видання зазначає, що сам Гольдшмідт пішов у відставку і залишив Росію в липні 2022 року, після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну.

"На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, оскільки залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів", - згадує він.

Також читайте: Головний рабин Росії: Було б непогано, якби Лавров вибачився перед євреями

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
А ось це вже не аби який дзвіночок!
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30.12.2022 22:31
+23
оце добре, приємно бачити що з цього корабля євреї вже побігли, вірна прикмета!!

хай вибачать мені наші українські євреї, які воюють і потерпають разом з українцями
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30.12.2022 22:41
+22
Всеж віддати належне тому равину - відмовив путлєру в підтримці!
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30.12.2022 23:00
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Невже всі в Ізраель поїдуть ? Помістяться там...
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30.12.2022 22:25 Відповісти
0.24 km²
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31.12.2022 00:12 Відповісти
Поїдуть і будуть там будувати росію.
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30.12.2022 22:51 Відповісти
в Израиле усилится поддержка *****..
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30.12.2022 22:26 Відповісти
Приїдуть в Бердичів
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30.12.2022 22:28 Відповісти
в умань ще можуть )
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30.12.2022 22:29 Відповісти
Або в Жидомир
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30.12.2022 22:37 Відповісти
Це вся верхушка має виїхати. А в нас коли виїдуть?
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30.12.2022 22:28 Відповісти
У кацапії можуть залишатися... Лише б "наших" гордонів нахер забрали ...
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30.12.2022 23:00 Відповісти
А до чого тут Гордон, чим він вам так насолив?
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31.12.2022 08:39 Відповісти
купіть собі пірамідку із його бюстом та облизуйте три рази на день, але проти годинникової стрілки.
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31.12.2022 09:53 Відповісти
Если вам нечего делать сами и облизывайте, можете и не только пирамидку. Как же вы задолбали убогие с этими пирамидками. Пирамиды эти минздрав украинский одобрил , все претензии к минздраву. Займитесь лучше делом , все же лучше чем херню тут постить.
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01.01.2023 08:14 Відповісти
йди на гордона, ділова кацапоизьічная вОмариканка.
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01.01.2023 08:48 Відповісти
Москалик, твои творения показывают в России, доказывая о наличии украинских нацистов.
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31.12.2022 01:57 Відповісти
Anatoll, український нацизм, це коли Президент єврей, Прем'єр єврей, а в опозиції Рабіновічь.
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31.12.2022 08:55 Відповісти
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31.12.2022 19:34 Відповісти
вотета паварот..
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30.12.2022 22:29 Відповісти
"Ми бачимо зростання антисемітизму,"...
======================
а чого ще чекати від кацапофашистів? Ще лишаються погроми ,концтабори та газові камери.
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30.12.2022 22:30 Відповісти
Ротенберги, Абрамовіч, Гіркін і Соловьйов з ним не згодні!
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30.12.2022 23:02 Відповісти
То там пів москви спустіє, якщо всі дослухаються!
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30.12.2022 22:30 Відповісти
А ось це вже не аби який дзвіночок!
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30.12.2022 22:31 Відповісти
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30.12.2022 22:33 Відповісти
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30.12.2022 22:38 Відповісти
Вам лишь бы поржать...правда и мне тоже. И шьо, Фима, таки мы на гране шюхера
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30.12.2022 22:39 Відповісти
Не , пыня окочурится, плакать будем от счастья 😂 ...ХЕХ...
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31.12.2022 00:27 Відповісти
зауваження від літредактора: "неабиякий" пишеться одним словом
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30.12.2022 23:43 Відповісти
І що за "дзвіночок"? Колишній раввин мааааскви, втік з нарасіі. Тепер, сидячи в теплі і безпеці, до чогось там закликає. Хороший єврей - той, що визнав вину своїх предків в Голодоморі українського народу і попросив вибачення. Все інше - пустий звук
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31.12.2022 09:28 Відповісти
це послання до соловйова-шапіро? )
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30.12.2022 22:32 Відповісти
Шось знае той рабин... С пыней-евреем, виновником всех бед, sure, намечается официоз с "лебединым озером " по всем кацап каналам.
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30.12.2022 22:32 Відповісти
Було би добре! Але скоріш за все мобілізація, коли будуть хапати всіх в незалежності від національності, фізіономії та фізичних даних
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30.12.2022 22:41 Відповісти
Моня мы на кануне грандиозного шухера. По пути каламойшу подвезите до Вашингтона по тому что сдесь ему всё пох.
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30.12.2022 22:33 Відповісти
...по пути
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30.12.2022 22:40 Відповісти
Так він уже в Ізраїлі давно, Зеленський же позбавив його громадянства і все, Коломойський поїхав з усіма грошима а з Зеленського і хабарі гладкі так Коломойський вже не громадянин України і видати його Америці Зеленський не може. Папа Беня знову всіх обдурив за допомогою нашого "боневтiка".
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31.12.2022 08:42 Відповісти
После победы и наши чухнут, те пусте, шо Залужный вслух не говорит.
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30.12.2022 22:37 Відповісти
Не чухнуть, бо Україна для них, як заповідник. Вони тут охороняються законом.
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31.12.2022 10:05 Відповісти
А куди їм їхати-Ізраїль,скорше,союзник московії аніж України! Хіба-в Україну!
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30.12.2022 22:39 Відповісти
Справедливості заради, та російська опозиція яка на мене гідна поваги, як Новодворська, Макаревич таки євреї.

Тож якщо такі то чому б і ні.
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30.12.2022 23:22 Відповісти
а Немцов, здається теж?
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30.12.2022 23:24 Відповісти
щодо нього не знаю
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30.12.2022 23:26 Відповісти
Так, справді)
Діна Яківна Ейдман
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30.12.2022 23:32 Відповісти
ти дивись) цікаво
схоже у кацапії євреї, загартовані кацапською ксенофобією, виявилися на порядок сміливішими і поряднішими за самих кацапів
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30.12.2022 23:36 Відповісти
із демократичної рашн опозишн, мабуть тільки Навальний не єврей, наполовину українець, хоча за поглядами - звичаний кацапский фашист
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30.12.2022 23:50 Відповісти
Мобилизация всеобщая? Не, бункерный упырь говорил, что солдат достаточно, а письков, что необходимости нет! Не может быть! С чем-то другим связано
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30.12.2022 22:40 Відповісти
оце добре, приємно бачити що з цього корабля євреї вже побігли, вірна прикмета!!

хай вибачать мені наші українські євреї, які воюють і потерпають разом з українцями
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30.12.2022 22:41 Відповісти
Бо євреї пам'ятають передреволюційну ситуацію в минулому сторіччі, погроми, та сталінську боротьбу з космополітами. Незабаром в рашці почнуть я гоніння на "інородцевс, шпигунів і тд. Чи є сумнів? Кордони будуть закриті і сильні ніж за часів СРСР
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30.12.2022 23:17 Відповісти
Ще раз хочу перепросити у наших євреїв, але за сотні років поневірянь у цього народа виробився феноменальний нюх на шухер
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30.12.2022 23:18 Відповісти
Доречі з СРСР євреї влипли бо самі й очолювали більшовицьку революцію, тобто очікувати таку підлянку було важко.
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30.12.2022 23:28 Відповісти
фаміліё тож нічо, класична - золотоковаль ))
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30.12.2022 22:41 Відповісти
Жопа. Если все уедут то от дидов на палке в мае даже в Израиле не спрячешся.
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30.12.2022 22:54 Відповісти
таки ні, бо хто ж їм за це заплате в Ізраілі? а бесплатно та публіка навіть не пукне)
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30.12.2022 22:59 Відповісти
Этот иудей порядочным оказался, в отличии от представителей других религий и разных там духовных учений, которым делали предложение от которого они не могли отказаться и они начали такое городить, начиная от священной войны, до прочего бреда в виде великой духовности россии.
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30.12.2022 22:54 Відповісти
Хочу провести паралель з фашистською Німеччиною.
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30.12.2022 22:55 Відповісти
Тікайте, бо загребуть у чмобіки.
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30.12.2022 22:58 Відповісти
Був ісход евреів із египту , зараз буде ісход із раши но 40 років їх потрібно водити по пустелі, щоб стали демократами
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30.12.2022 22:58 Відповісти
Всеж віддати належне тому равину - відмовив путлєру в підтримці!
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30.12.2022 23:00 Відповісти
Біробіджан із собою заберуть?
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30.12.2022 23:01 Відповісти
Ну це говорить екс тобто колишній глав.рабин і то в Ізраїлі, йому не страшно. А сьогоднішній глав.рабин що схвалює (одобряє) війну в Україні чи засуджує ? Щось не чути
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30.12.2022 23:01 Відповісти
так він і був рабином на початку війни. уже досить давно ця новина була: головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт відмовився підтримувати війну проти України і остаточно покинув росію. думаю, якби підтримав, йому би бабла просто неміряно відсипали, але він зробив достойний вибір.
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31.12.2022 00:17 Відповісти
На то й рабин, може справді побожний, боіться Бога. Серед них є і справжні побожні люди, в основновному старшого віку, а не бізнесмени від релігіі.
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31.12.2022 07:23 Відповісти
що поробиш, припоцяних повсюди вдосталь
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30.12.2022 23:17 Відповісти
Згідно зі звітами різних єврейських організацій в нас всьо харашо, не переживай
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30.12.2022 23:21 Відповісти
"и самое главное деньги" в.в.xyйло.
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30.12.2022 23:15 Відповісти
буквально. моя двоюрідна сестра із москви так і сказала, що це євреї винні, хочуть посварити два братні народи
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31.12.2022 00:18 Відповісти
Что евреи, нацисты начали...
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31.12.2022 00:09 Відповісти
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31.12.2022 02:06 Відповісти
Творения москаликов, показывают не только в России, доказывая о нацистах-антисемитах в Украине...
Эти антисемитские перлы показывают и еврею, Госсекретарю США и Президенту США, чьи внуки евреи, ставая под сомнения необходимость помощи ,,нацистской,, Украине...
Кстати, антисемитские страны, не принимают в ЕС, этого добивается ФСБ, через своих агентов в Украине и Европе...
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31.12.2022 02:08 Відповісти
И с чего хипеш? армию пукемонов с обрезами не берут, тока с пугачами моськина 1914 года
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31.12.2022 07:18 Відповісти
Можливо, пан рабин занадто перестраховується: "цапом відбувайлом" для рашистів нині вже служать українці. Але з такою історією, як у євреїв, і справді краще перестрахуватися.
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31.12.2022 08:33 Відповісти
а хто ж вас вже випустить...вперьод в чєрноземи України
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31.12.2022 08:46 Відповісти
Дуже швидкісна система екстренного оповіщення , з мінімальною затримкою на півроку. Крикнув падєльнікам "шухєр!" коли ті вже в СІЗО бородами обросли.
Нє чєловєк --- молнія!!
--- Что пашьол такь бістро?
--- Нєт, зігзугамі!!
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31.12.2022 09:07 Відповісти
Сразу видно что бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт мудрый человек.
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31.12.2022 09:31 Відповісти
Путин-Циновер тоже будет куда-то выезжать ?
Это весь кремль должен куда-то уехать.
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31.12.2022 09:45 Відповісти
Я из Израиля, и уже 30лет здесь живу, евреи должны были валить из рашки давно,и пока есть возможность надо валить, а Украине желаю победы и чтоб Израиль и Украина были всегда друзьями
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31.12.2022 17:22 Відповісти
тревожно...
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31.12.2022 19:54 Відповісти
 
 