Колишній головний рабин Москви Гольдшмідт закликав євреїв залишити Росію, поки вони можуть
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт заявляє, що євреї повинні залишити Росію, поки мають таку змогу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Гольдшмідта.
"Коли ми озираємося на всю російську історію, то в час, коли політична система країни перебуває у небезпеці, її уряд намагається спрямувати гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Ми бачили це в царські часи і наприкінці сталінського режиму", - наголосив Гольдшмідт.
За його словами, єврейське населення стане цапом відбувайлом за труднощі, спричинені війною - тому воно має залишити Росію, поки ще може.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний рабин Москви Гольдшмідт залишив свою посаду: Раніше він відмовився підтримати війну РФ проти України
"Ми бачимо зростання антисемітизму, поки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, і крок за кроком залізна завіса знову опускається. Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – виїхати", - наголосив він.
Видання зазначає, що сам Гольдшмідт пішов у відставку і залишив Росію в липні 2022 року, після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну.
"На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, оскільки залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів", - згадує він.
Будь ласка, зачекайте...
======================
а чого ще чекати від кацапофашистів? Ще лишаються погроми ,концтабори та газові камери.
Тож якщо такі то чому б і ні.
Діна Яківна Ейдман
схоже у кацапії євреї, загартовані кацапською ксенофобією, виявилися на порядок сміливішими і поряднішими за самих кацапів
хай вибачать мені наші українські євреї, які воюють і потерпають разом з українцями
Эти антисемитские перлы показывают и еврею, Госсекретарю США и Президенту США, чьи внуки евреи, ставая под сомнения необходимость помощи ,,нацистской,, Украине...
Кстати, антисемитские страны, не принимают в ЕС, этого добивается ФСБ, через своих агентов в Украине и Европе...
Нє чєловєк --- молнія!!
--- Что пашьол такь бістро?
--- Нєт, зігзугамі!!
Это весь кремль должен куда-то уехать.