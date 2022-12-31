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"Мавіки" військові не сприймають, вони не змінять ситуацію на полі боя, в закупці в мене їх нема" - міністр оборони Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мавік

Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic, на що скаржаться волонтери. До того ж міністр закликав "не ідеалізувати "мавіки".

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка зауважила, що ЄС та США розглядає дрони на кшталт "мавіків" як цивільний виріб. Натомість Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, "доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів". Вона запитала, чи може Міноборони "посприяти, щоб це було простіше робити"?

"Ми сьогодні обговорювали на нараді в уряді, з прем’єр-міністром, з міністром економіки – першим віцепрем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ цю історію. Я вважаю, що для всього, що можна завезти сьогодні для перемоги, треба спрощувати регуляторні процедури. А якщо стоїть питання сумніву чи можливих зловживань, то, відповідно, правоохоронні органи мають за тим дивитися.

Але я чесно скажу, немає поняття "купа паперів". Вони беруть, як правило, гарантійний лист від того військового підрозділу, куди вони нібито везуть, і за наявності цього гарантійного листа у них усе далі відбувається. Я читав критичні пости з цього приводу, але я зі своїм юридичним бекграундом знаю, що в кожної медалі є й інша сторона. Тому тут треба сісти і уважно подивитися, чи так все погано. До того ніхто не скаржився і везли, а тут раптом одна партія не приїхала і всі почали скаржитись. Таке бувало в історії. Тут треба провести якусь медіацію, можливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напруга між президентом і військовими – це надумана історія, - Резніков

Але давайте не ідеалізувати "мавіки". В мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, вони називаються нашими генералами "весільні дрони". Знімають весілля цими дронами. Те, що наші унікальні хлопці, креативники їх використовують для ведення, скажемо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому – нашому креативу і винахідливості – аплодують. "Мавік" живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій, цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. Нам потрібен дрон, який несе на собі навантаження не 300 грамів, а 30 кілограмів. Ну хоча б три, розумієте? Який літає не на 5 кілометрів, а на 50 хоча б.

В мене самого був "мавік" в мирні часи, я його подарував хлопцям, не знаю, чи він живий. П’ять миль в нього відстань. Тому він не на озброєнні, його військові не замовляють. Це така ж підтримка додаткова, як привезти речі, які хлопці використовують. Ми вміємо використовувати все, щоб перемогти. У нас навіть банка з огірками теж зброя, пам’ятаєте цю історію?" - відповів Резніков.
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Топ коментарі
+106
Ти ба яка падла з юридичним бекграундом.
Мало того, що нічого не робить, та й ще знущається з волонтерів, не кажучи вже про ЗСУ.
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30.12.2022 23:02
+91
У Резнікова сьогодні день захисту зелених слуг
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30.12.2022 23:01
+90
Волонтерам кожне солдатське життя дороге, а таким а Резніком пох.
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30.12.2022 23:04
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Не збирайте на мавіки, не псуйте рейтинг блазню, зрозуміли?
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31.12.2022 09:31 Відповісти
очередной зеленый п@ljраc!!!
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31.12.2022 10:04 Відповісти
У тому і біда бо мавік вбиває руцьких ,а цього не можна допустити,Коли Резніков бачить відео як руцький корчиться від болю в окопі від поранення ВОГом ,у Резникова серце кров'ю обливається. Тому це треба зупинити
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31.12.2022 10:05 Відповісти
Це падло сама фамілія московита Рєзніков їблан ****** ботанік їбаний. Чи можна зараз терпіти цих зелених ублюдків з кровью москальською всередині котрі ро***** все щоб бійці на фронті нічого не мали. Падло ***** на передову його до Бахмуту на першу лінію і побачимо що цей ботанік скаже через 1 годину.
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31.12.2022 10:07 Відповісти
Він дурний...
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31.12.2022 10:10 Відповісти
якісь дивні у зебілів міні-стри.. головна їхня задача - відмазувати гівнюків-дермаків у різних ситуаціях..
був би Найвеличнівшивий патріотом України, то позбавився би свого альфонса та бєнє-портновсько-татаровської мафії..
а так - він кожного разу демонструє свою нікчемність, як Верховний та Головний тріпломат..
єдина його "вчоность" - це читати з суфльора чужі тексти, навіть не замислюючись.. а діла його часто показують зовсім протилежне словам його (нейого)

військовий Black Hornet Nano літає також не аж так далеко і зовсім нічого не несе... та то таке - міністр Оборони може тупо не в курсі
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31.12.2022 10:12 Відповісти
Це з вашим беграундом треба провести медіацію, а так воно і буде , і набагато скоріш, від того як вам здається. Ваш беграунр намальований на вашій ..рейській пиці.
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31.12.2022 10:14 Відповісти
Млять.
Речь шла об УДАРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ !
И мавики как УДАРНАЯ СИЛА весьма посредственно.
Чего непонятного??????
https://lb.ua/news/2022/12/30/540944_oleksiy_reznikov_viyna.html
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31.12.2022 10:16 Відповісти
3-5 мавіків або аутелів з більш менш навченими пілотами та системами скидів + запасними акумами, можуть зупинити атаку ворожої піхоти на окремій ділянці. Можуть фактично вибити ворожий опорнік під час штурму нашими бійцями Особливо коли використовують кастомні ********** з великою кількістю вражаючих елементів. Те що це очі кожного опорніка які дозволяють контролювати обстановку, не хочу навіть казати. Це очевидно. Коригування арти, мінометів, танків, в режимі онлайн + постійний
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31.12.2022 11:59 Відповісти
"Те, що наші унікальні хлопці, креативники їх використовують для ведення, скажемо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому - нашому креативу і винахідливості - аплодують. Джерело: https://censor.net/ua/n3390451
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31.12.2022 14:29 Відповісти
при чому ударні можливості ? а розвідка непотрібна ??
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31.12.2022 12:32 Відповісти
ні бо абхазька мавпочка не впораетсі
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31.12.2022 12:41 Відповісти
Україна божевільно забюракритизована. От найуга ніщій країні законодавство про дрони? Коли вони це взагалі встигли

Таке враження що майже 100% законів приймається з однією метою - створити маленьке горлшко у всьому до чого тільки можна дотягнутись і посадити на це горлишко зятя знімати пінку

В цій країні законів має бути буклет на 10 сторінок максимум.
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31.12.2022 10:39 Відповісти
Тобто, бачити що робить противник за пагорбом або будинком і кинути йому на голову гранату це все дурниці, ти виглянь з украття нехай тебе обстріляє ворог , а може і уб"є ось це є ціллю рєзнікова? (ми - суспільство збирає по можливості, ви -сволота гальмуєте і заговорюєте нам зуби) Ви ще мало "наасфальтували"?
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31.12.2022 10:44 Відповісти
**** перебуває в паралельній реальності
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31.12.2022 10:56 Відповісти
Провести б тобі, коzел, медіацію, та так, щоб ти на очі не бачив…
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31.12.2022 11:02 Відповісти
С Новым Годом Украина! Желаю по-больше таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
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01.01.2023 00:51 Відповісти
<***********...!
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31.12.2022 11:10 Відповісти
Які вам ще потрібні докази, що Резніков клінічний ідіот?!
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31.12.2022 11:14 Відповісти
Він махровий рашист на високій державній посаді і державний зрадник, а не ідіот. Неосудність не зайде
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31.12.2022 18:06 Відповісти
Он не идиот, он со знанием дела мешает волонтерский работе, а это намного хуже.....
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01.01.2023 00:53 Відповісти
Боже, какая некомпетентность. Что оно несёт. Этот человек понимает как происходят боевые действия сейчас на передовой. Да у нас через Мавики и Матрасы работает большая часть ствольной артиллерии, миномётов, танки с закрытых позиций и почти все средства усиления. Есть вопрос их острой нехватки. Министерство Обороны не предоставляет НИКАКИХ дронов для стрелковых и механизированных батальонов. Где нет «свадебных» дронов потери вырастают в разы, нет контрбатарейной борьбы даже в хорошую погоду даже на запрет действия. Расход дефицитного БК на СПГ, АГС, миномёты вырастает в разв, тк стреляют абы куда, тк командир сказал насыпать. Ничего не меняется, скоро год войны, а мы не то что своё что то сделать не можем массового (крылья которые мы производим не подходят для таких задач), так мы даже не осознаём свои потребности на поле боя. Профнепригодность Министра очевидна, ведь именно он должен лоббировать этот вопрос
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31.12.2022 11:37 Відповісти
Это вы абсолютно некомпетентны, потому что не понимаете, что простенький "мавик" не может выполнять функции разведывательного дрона, висящего в воздухе сутки и действующего в радиусе более 100 км, а не как мавик - 5 км. "Мавик" выполняет очень узкий спектр задачи - слетать за линию фронта и сбросить туда гранату весом в 1кг максимум, посмотреть, как устроен опорник. Это поддерживает боевой дух пехоты, но не играет стратегической роли на фронте.

министр ориентируется на заказ Генштаба, что вполне естественно. Сейчас гос. оборонный заказ формирует именно Генштаб. Но вы из пропагандистских соображений чморите не Генштаб и главкома, а именно завхоза - Резникова, потому что он - политик. Резников если в чем и не дорабатывает, так это в том, что не додумался нанять армию ботов, которые чморили б таких как вы по полной программе.
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01.01.2023 05:38 Відповісти
Про яку відстань ти триндиш дурік? Ти навтіь не розумієш на віщо потрібні мавіки, а лізеш із своєю диванною аналітикою...
Поїдь в окоп і твоя уява про реальний бій зміниться кардинально! І скоріш за всього ти просто обісрися,коли твій рюкзак прям в окопі розірве накуй!
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01.01.2023 07:13 Відповісти
Армію ботов не додумалися, а одного ідіота вже нанял
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01.01.2023 08:20 Відповісти
Весільний міністр назвав Мавіки весільними, аихто арту зараз корректує? Хто розвілку робить? Міноборони поки нічого кращого не надало. Навіть орки це зрозуміли
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31.12.2022 12:00 Відповісти
Ця потвора хоч розуміє, що причина "креативу та винахідливості" бійців - це некомпетентність міністра оборони? Він може уявити, що було - б з аналогічним чиновником у США, якби "винахідники" корпусу морської піхоти почали майструвати щось подібне через те, що їх не забезпечили штатними засобами, які мають виконувати функції розвідки і ураження? Шокує також те, що на рівні взводу - роти не потрібні великі бпла на 50 кг і 30 кг, а треба саме до 10 км і 0,3 кг , в які важко попасти зі стрілецької зброї, і міністр цього не розуміє ! Ти падло забезпечило далекобійну зброю, щоб не було "маленької окопної боротьби" ? В курсі, що навіть "Himars " використовують розвіддані з цих дронів для нанесення ударів? Замість того, щоб поставити армії аналогічні дрони з більшим захистом від засобів РЕБ це чмо шокує своєю некомпетентністю. Ну як з таким баластом перемагати?
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31.12.2022 12:09 Відповісти
героізмом
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31.12.2022 12:35 Відповісти
Я є військовий.
Читаючі такі відписки можу тільки дивуватись, як ця людина обіймає таку посаду?! Мавік 3 - інструмент №1 в ЗСУ для розвідки. Стільки роботи, як він, більше ніщо не виконує. Навіть бпла, за які "обговорювальники" будуть виступати "За". Чи мо "обговорювальники" сидять на передовій та виконують розвідку дронами? Чи запропонують потрібну кількість бпла не з гіршими параметрами, у адекватні строки та за меншу ціну?
Моя думка - дана особа не володіє реальною інформацією або бажає її замовчити.
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31.12.2022 12:23 Відповісти
Якщо йому погодитись, усі взводи почнуть вимагати дрони. А так можна відморозитись.
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31.12.2022 12:37 Відповісти
Своїми словами Рєзніков знецінює роботу і зусилля інших. Іноді краще промовчати.
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31.12.2022 12:45 Відповісти
Пану міністру вже пора присвоїти чергове військове звання - Сдєбний Гєнєрал. Заслужил.
Чи твої генерали сидять в окопі?
Стуліть пельку і сидіть мовчки і моліться, бо війна закінчиться і з вас спросять - за те, що патякали і робили - неробили до війни і підчас війни.
Бач як осміліли - інтервю стали роздавать, єрмакі рєзнікові, арахамії ще не хватає.
Мразі.
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31.12.2022 12:30 Відповісти
«Весільний генерал» це влучно.
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01.01.2023 08:24 Відповісти
Лобізм контори абхазбської мавпочки від Резнівкова Но такий недолугий тай за генралів поіменно міністр не сказав На кого накинув не зрозуміло
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31.12.2022 12:39 Відповісти
Резников говорит, а факты опровергают. Реально на передовой просят эти дроны, и критика сначала пошла не от волонтеров, а от от воинов.
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31.12.2022 12:49 Відповісти
незважаючи на різноманітну лінійку дронів нам конче необхідні дрони які працюють на відстані 5-10 км. мова навіть не йде про нанесення бомбових ударів по противнику, вони надзвичайно важливі і для розвідки. це очі військових які знаходяться на передку. в нас всі чомусь зосереджуються на виробництві дронів далекої дії, але ці дрони, з дальністю 5-10км мають бути в кожному взводі і в розвідгрупах. це дає змогу бійцям сканувати територію і бачити що діється навкруги. якби наша диверсійна група, яку недавно було уражено в брянській області, мала би міні дрони розвідки - Black hornet і використовувала їх, можливо вони б не попали в засідку. своїм постом пан Резніков показав повну некомпетентність в цьому питанні, обілюючи бездіяльність певних чиновників. хай поспілкується з бійцями підрозділів яким волонтери довозять ці безпілотники. і ще одна важлива деталь-це ціна. я бачила в яку ціну нам обійдеться "Шарк", 120 тис доларів.
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31.12.2022 13:12 Відповісти
Впевнений що про ту групу у брянській області зрадили.бо дуже орки підготувалися
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31.12.2022 13:21 Відповісти
ИПСО для демотивации ССО
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31.12.2022 19:55 Відповісти
Дрони класу мавіка мають бути в кожної вогневої групи. Тому що вони це очі. Вони це можливість не жертвувати солдатом.
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31.12.2022 18:52 Відповісти
Смішний такий резніков,йому кажуть змініть совкові порядки,а він каже ,а вони ні на що не впливають,хай будуть.альтернативу ти забезпечив лисий совкодрочер зеленого кольору
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31.12.2022 13:14 Відповісти
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31.12.2022 13:29 Відповісти
Резников, это вообще не твое дело за волонтерами смотреть кто что возит. Скажите спасибо, что народ самостоятельно собирает на снарягу и дроны солдатам. Иначе быть бы вам публично вздернутым на майдане еще в конце февраля-марте. Не позорился бы хоть.
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31.12.2022 13:46 Відповісти
Юридический бэкграунд. Мудаки вы редкие, уже год войне практически. Дрочеры
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31.12.2022 14:06 Відповісти
Слово "бэкграунд" является калькой от английского "background", переводится как: "фон", "задний план"------------це тлумачення саме про нього.
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01.01.2023 07:29 Відповісти
Рєзінніков не дурний. Він чудово усвідомлює що каже: захищає себе і банду; мочить усіх, хто ставить палки в колеса. Не дали цим козлам злити Україну, то діло йде до "мирного плану", а волонтери і ЗСУ їм як кістка у горлі.
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31.12.2022 14:25 Відповісти
Єдиний з ЗЕшайки , кого до 31 грудня поважав ...

Прикре розачарування ...

Колись це висококласний юрист разом з Власенко був головними адвокатоми Помаранчьового Майдану . Власенко ранійше пішов у політику й зара є майже єдиним опозіційним депутатом , законопроєкти якого інколи але регулярно голосуються 5 фракціями , якщо (розумово) вони сутто пофесійні й не мають ідеалогічного контексту .
А ось інший партнєр пійшов протилежним шляхом -- в залежність до профанів й постійно спілкування з профанами він сам стає схожим на їх . !

Йой , пане Олексію , чи не Вам як фаховому адвокату знати заздалагідь , що бюрократисна волоконина майже ніколи не буває автономною й випадковою . Це найбільш відомий засіб витягування хабаря й певні дядьки у лампасах з київських теплих кабінетів можуть бути ланцюжком цього "гешефта на крові" . Ви ж інтелігентна людина й напевно в дитинствій й юнацтві читали книжки про війну , де відважні пілоти розвідники ризикували життям , роблячи "фото-аєроз"йомку" камерами з резолюцією в 100 разів гіршою , ніж ці "весільні" "Мавики" .

Йой , пане юристе, Ви тепер йще довго не позбавитеся від підозрі , що Ви як то кажуть "в долі" в цьому ланцюгу "схилення до хабару" !
Бо це так просто запідозрити людину , якщо очевидно інтелектуально розвинутий індівід бере й прикидається ідійотом в справі , де є якись товар й є пасіонарні волонтери , які комусь цей ціний товар набагаються привезти без відкату й як подарунок армії !
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31.12.2022 14:26 Відповісти
Так це ж Зе влада - вони там друг за друга горою.
Хто хоче видати їх секрети, того на той світ, як Антона Полякова який розказав про гонорари в ВР від олігархів за "правильне голосування".
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31.12.2022 16:48 Відповісти
Роман Донік

@donikroman

·

3 ч

1. 3-5 мавіків або аутелів з більш менш навченими пілотами та системами скидів + запасними акумами, можуть зупинити атаку ворожої піхоти на окремій ділянці. Можуть фактично вибити ворожий опорнік під час штурму нашими бійцями.


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31.12.2022 15:12 Відповісти
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31.12.2022 15:20 Відповісти
Яке кончене ! Для Залужного - саме головне це життя солдата. Для Резникова - сховавшего жопу в теплі головне його " юридичний бекграунд " Тобі ж кажуть що солдати гинуть а ти ***** соплі жуеш і умнічаеш. Умнічать с жінкой будеш в кроваті чи на кухні ви вже наумнічали стільки з початку війни що всі знають що ви дурні.
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31.12.2022 15:13 Відповісти
У Марченка досі незакрита кримінальна справа. А Данілов поре чуш і носить чорні лахи.
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31.12.2022 18:20 Відповісти
Дивне інтерв'ю. Хибує на логіку, містить дві думки, які суперечать одна одній.
Якщо ці дрони такі нікчемні, тільки для весілля, максимально спростіть волонтерам, якщо відомо хто вони, їх передачу на фронт, у підрозділи, не за свої гроші купуєте, і не ви їх чекаєте.
І раптом - "не все так однозначно", тоді виходить ці дрони не такі вже й нікчемні?
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31.12.2022 15:50 Відповісти
Мабуть достатньо дешеві волонтерски Мавіки заважають реалізувати якомусь Давідіку схему із закупівлі за гроші наших спосорів або державні приблизно таких же за характеристиками але мінімум втричі дорожчих коптерів у іншого китайського виробника.
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31.12.2022 16:37 Відповісти
Які листит гарантійні, які дозволи на товари, яке двойне призначення ? Ви божевільні ? В країні війна, все треба спростити щоб зброя доходила до ЗСУ на пєрєдкє.
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31.12.2022 16:46 Відповісти
Так, ц1лком згодна 1 з Вами, 1 з багатьма 1нших дописувач1в : усе, що допомагае наш1м во1нам, повинно мати приоритет. Але наш1 думки щось для влади варт1 ? Вже не вперше ус1 критикують недол1ки -- а усе йде, як ран1ш. Щось потр1бно робити б1льш ефективне, н1ж наш1 висловлювання. Тому що виходить, як у висловлюванн1 : собака гавкае, а караван 1де. Не хочеться бути у рол1 безсилого песика, тому що зекараван нас вжене у пр1рву.
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31.12.2022 17:41 Відповісти
Ого понаписували. Ану постуляли ..здаки! Неначасі критикувати владу! (С)
Ось війна закінчиться, тоді і розкажете які дрони потрібні!
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31.12.2022 17:20 Відповісти
Ну хоч Ви маете 1дею, що ми можемо зробити б1льш д1еве, н1ж стучати по клав1атур1 ? Ця критика не д1е! Чи може д1е ?
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31.12.2022 17:45 Відповісти
Резніков тупий. Просто тупий і це дуже прикро. Він записав звернення до кацапів щодо мобілізації. Хтось його слухав? Наврядчи. А відео агонії кацапа, зняте ОДНИМ Мавіком, змусить десятки тисяч кацапів замість військоматів вирушити у тайгу і за кордон. Це бидло не розуміє важливість медійної складової війни, що дивно, адже він входить до команди, яка нібито має за своїм професійним досвідом розбиратися в таких речах (
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31.12.2022 17:38 Відповісти
На останок у цьому році - всі досягнення зеленського і його Зе влади

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
55) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "досто
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31.12.2022 17:44 Відповісти
І що тепер, йому за ці "заслуги" медаль на шию почіпити? Чи "галстук намилений"!
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31.12.2022 17:50 Відповісти
Спробуй підійти зараз до ОП на Банковій з коктелем для Молотова. подивимся що станеться
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31.12.2022 18:21 Відповісти
Донести до кожного жителя , щоб не обрали знову та не скиглили при необх1дних зм1нах; повторювати, доки не запам"ятають як свое 1м"я.
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31.12.2022 18:33 Відповісти
Ага, одна базарниця сказала, що Зеленському нема альтернативи і за нього будуть голосувати і ті, хто раніше не голосував.
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31.12.2022 22:58 Відповісти
Цей перел1к "геро1чних д1янь" Зе потр1бно було б розмножити та розв1сити на кожних воротях
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31.12.2022 18:28 Відповісти
спочатку посадіть Ющенка за розпуск парламенту, бо за виведення Межигірря з держвласності він так і не сів.
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01.01.2023 05:41 Відповісти
Міністр оборони просто юрист. Він і мислить як юрист, не як військовий.
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31.12.2022 18:31 Відповісти
1 не як справжн1й укра1нець
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31.12.2022 18:35 Відповісти
Не стоит недооценивать! Праща Давида рещила исход битвы!

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31.12.2022 18:41 Відповісти
один шершень может вбити медведя якщо грано вжалить. Мангуст вбивайе кобр. РОзлючена кiшка може навiть льва прогнати. Той самий медведь здохне якщо маленька крошка попаде не в те горло, реально задохнеться.

У великих хижакiв йе маленькi яйця, достатньо дати щелбана одним пальчиком i буде скиглити поки на накормлять ножками Буша.
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31.12.2022 20:06 Відповісти
Он всего лишь высказал мнение авторитетных военных (не только из зон контактных боев) насчет потребности в централизованных закупках этих дронов.И отметил, что волонтеры их возили и возят давно и большим партиями и по очень упрощенной процедуре, но скандал случился только сейчас - поэтому нужно разобраться в чем конкретно дело. Где зрада ?
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31.12.2022 19:00 Відповісти
просто, зетаможня недополучила.
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31.12.2022 19:50 Відповісти
яка " упрощенной процедуре"??? Все ж на Цензорi cтаттi що не пропускають тi дрони, ось вiн i вiдмазуйе
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31.12.2022 20:01 Відповісти
Зрада в тому, що одиного високопоставленого митника жаба задушила : така чудова стаття "доходів" не використовується. От і затормозив пропуск мавіків.
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01.01.2023 04:38 Відповісти
бла, бла,бла....На безриб'ї і рак - риба. Скільки випадків було що пацани виходили на рубіж і їх накривали щ мінометів - тому що не було даних ,чи є в селі орки чи нема. Мавік з його парою кілометрів рятує життя
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31.12.2022 19:04 Відповісти
бла, бла,бла....На безриб'ї і рак - риба. Скільки випадків було що пацани виходили на рубіж і їх накривали щ мінометів - тому що не було даних ,чи є в селі орки чи нема. Мавік з його парою кілометрів рятує життя
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31.12.2022 19:06 Відповісти
є навіть жартівливий шеврон - пройобщик мавіків. Вони справді можуть жити не довго, але цей шеврон свідчить, що мавіки потрібні і без них піздець важко. Резніков дурак і піздун.
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31.12.2022 19:12 Відповісти
преступное бездействие с умыслом - а проще саботаж,


сравните это поведение министра с тем как умные рашисты завозят бытовую элетронику чтобы взять оттуда нужные компоненты, и там на таможне все без юристов таких обходится..
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31.12.2022 19:48 Відповісти
це вiн говорить про ту 1000 дронiв що застрягла у Польщi тому що у вас дрони по закону - це товар подвiйного призначення? Закон так i не змiнили? Так волонтери й бiгають за гарантийними листами по фронту за командирами? 🤯
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31.12.2022 19:59 Відповісти
Зеленым рта лучше не открывать. Такое выдают на гора. Блевать хочется.
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31.12.2022 20:24 Відповісти
Люба перепона в насиченні ВСУ приладами та оснащенням по УСІМ можливим каналам це зараз злочин. Це злочин коли в країні яка бореться за своє існування не скасували перепони які не існують в більшості не корумпованих країнах світу. Яке відношення єкспортний орган має до імпорту? Це совковий корумпований механізм який повинно негайно скасувати. І це не тільки відносно дронів, дуже багато дгугих критичних позицій, наприклад приціли, тепловізійні та нічні прилади.

Пан Міністр Оборони, нажаль ви дуже помиляєтесь і погано розібралися в ситуації. Ви повинні це негайно виправити.
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31.12.2022 20:54 Відповісти
Пан міністр тебе не читає . А він правду каже що вони не закуповують ці дрони , і другі теж , і снаряди , і обмундирування і взагалі , солдатам платять хай самі все купують. Ну а таможеники , чиновники і решта повинні за щось жити. Послухайте 73% нарід який каже що вони там за гроші йдуть воювати. Не буде у нас ні президента нормального ні порядку нічого не буде. Там , на фронті наші воїни будуть воювати до останнього. Ніхто їх не підмінить (резерв треба готовити а це лишні росходи) , ніхто не буде комісовувати ( лікарям мабуть дали указку зверху ). Загинуть кращі , а ці знову задрав штани побіжуть голосувати за цирк.
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01.01.2023 08:18 Відповісти
У пана міністра за його ж власними словами був такий квадрокоптер. Тобто він десь придбав на думку ДСЕК товар подвійного призначення. Він при покупці писав Лист кінцевого споживача? Тобто брав на себе зобов'язання про нерозповсюдження зброї? А як що до нього прийде перевірка? Він зможе пред'явити квадрокоптер? Ні? Віддав пацанам на фронт? Порушив взяті на себе зобов'язання? А є документ від хлопців з фронту з підписом та печаткою? Ні? До в'язниці...
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31.12.2022 21:02 Відповісти
придільть на святах - Законах Мєрфі. все же вигадано, розпізнано, аналізовано. Де траясця його матері, акінчі? Добре, якщо ви продовжуєте очікувати на Сокіл - де він, зрештою?
Южмаш має потенціал відправляти десятки ракет на Срасеюшку - вибачте, Фау -2 були, набагато, технологічні? не зрадомога,а зрада. повноцінна
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31.12.2022 21:44 Відповісти
Банкою його по голові.
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31.12.2022 22:43 Відповісти
Рєзніков не хоче розказати за свою квартиру в ЖК Герцен парк в Києві від Міністерсва Оборони? Як і Хомчак хапнули там хати на шарузараз розказують як жити, тварюки
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31.12.2022 23:11 Відповісти
Літаємо Мавіком 17 км в одну сторону , найкращий інтерфейс , при наявності антени можливо обходити РЄБ ! На цьому дроні працює вся розвідка ЗСУ , інше про те що каже пан Резніков то ударні дрони , їх практично нема ! Мавік Т це ще кращий апарат крім тепловізора в два раза кращий зум , це дає можливість підіймати його над собою і зумом сканувати територію , без ризика втратити дрон ! Мавік як Калашников , кращого допоки нема
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31.12.2022 23:32 Відповісти
Пан Резніков а що в нас є ..Не хочете дрони тоді давайте ракети ,*****
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01.01.2023 00:35 Відповісти
Мавики говно, долго не живут, летают на 5км, но это лучше чем НИЧЕГО. ЧТО МЕШАЕТ ПРОСТО НК МЕШАТЬ ВОЛОНТЁРАМ?!
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01.01.2023 00:45 Відповісти
Резніков - імбецил, або зрадник. Або два в одному
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01.01.2023 00:51 Відповісти
Скоріше - корисний ідіот на високій посаді. Це його обов'язок, забезпечити військо всім необхідним. А він лише на нарадах та візитах спеціалізується, бо не має потрібних компетенцій і набувати їх не збирається.
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01.01.2023 04:48 Відповісти
толку з того , що ми тут сваримося! Козляча морда як працювала , так і працює на росію . Чим більше загине наших вояків, тим спокійніше саботажникам. То може з передової дати відповідь цій сволоті і спитати як воно допомогло ,щоб вирішити проблему з БПЛА.
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01.01.2023 00:52 Відповісти
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