"Мавіки" військові не сприймають, вони не змінять ситуацію на полі боя, в закупці в мене їх нема" - міністр оборони Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic, на що скаржаться волонтери. До того ж міністр закликав "не ідеалізувати "мавіки".
Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
Журналістка зауважила, що ЄС та США розглядає дрони на кшталт "мавіків" як цивільний виріб. Натомість Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, "доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів". Вона запитала, чи може Міноборони "посприяти, щоб це було простіше робити"?
"Ми сьогодні обговорювали на нараді в уряді, з прем’єр-міністром, з міністром економіки – першим віцепрем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ цю історію. Я вважаю, що для всього, що можна завезти сьогодні для перемоги, треба спрощувати регуляторні процедури. А якщо стоїть питання сумніву чи можливих зловживань, то, відповідно, правоохоронні органи мають за тим дивитися.
Але я чесно скажу, немає поняття "купа паперів". Вони беруть, як правило, гарантійний лист від того військового підрозділу, куди вони нібито везуть, і за наявності цього гарантійного листа у них усе далі відбувається. Я читав критичні пости з цього приводу, але я зі своїм юридичним бекграундом знаю, що в кожної медалі є й інша сторона. Тому тут треба сісти і уважно подивитися, чи так все погано. До того ніхто не скаржився і везли, а тут раптом одна партія не приїхала і всі почали скаржитись. Таке бувало в історії. Тут треба провести якусь медіацію, можливо.
Але давайте не ідеалізувати "мавіки". В мене в закупці "мавіків" немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, вони називаються нашими генералами "весільні дрони". Знімають весілля цими дронами. Те, що наші унікальні хлопці, креативники їх використовують для ведення, скажемо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому – нашому креативу і винахідливості – аплодують. "Мавік" живе добу-дві максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій, цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. Нам потрібен дрон, який несе на собі навантаження не 300 грамів, а 30 кілограмів. Ну хоча б три, розумієте? Який літає не на 5 кілометрів, а на 50 хоча б.
В мене самого був "мавік" в мирні часи, я його подарував хлопцям, не знаю, чи він живий. П’ять миль в нього відстань. Тому він не на озброєнні, його військові не замовляють. Це така ж підтримка додаткова, як привезти речі, які хлопці використовують. Ми вміємо використовувати все, щоб перемогти. У нас навіть банка з огірками теж зброя, пам’ятаєте цю історію?" - відповів Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
був би Найвеличнівшивий патріотом України, то позбавився би свого альфонса та бєнє-портновсько-татаровської мафії..
а так - він кожного разу демонструє свою нікчемність, як Верховний та Головний тріпломат..
єдина його "вчоность" - це читати з суфльора чужі тексти, навіть не замислюючись.. а діла його часто показують зовсім протилежне словам його (нейого)
військовий Black Hornet Nano літає також не аж так далеко і зовсім нічого не несе... та то таке - міністр Оборони може тупо не в курсі
Речь шла об УДАРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ !
И мавики как УДАРНАЯ СИЛА весьма посредственно.
Чего непонятного??????
https://lb.ua/news/2022/12/30/540944_oleksiy_reznikov_viyna.html
Таке враження що майже 100% законів приймається з однією метою - створити маленьке горлшко у всьому до чого тільки можна дотягнутись і посадити на це горлишко зятя знімати пінку
В цій країні законів має бути буклет на 10 сторінок максимум.
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
министр ориентируется на заказ Генштаба, что вполне естественно. Сейчас гос. оборонный заказ формирует именно Генштаб. Но вы из пропагандистских соображений чморите не Генштаб и главкома, а именно завхоза - Резникова, потому что он - политик. Резников если в чем и не дорабатывает, так это в том, что не додумался нанять армию ботов, которые чморили б таких как вы по полной программе.
Поїдь в окоп і твоя уява про реальний бій зміниться кардинально! І скоріш за всього ти просто обісрися,коли твій рюкзак прям в окопі розірве накуй!
Читаючі такі відписки можу тільки дивуватись, як ця людина обіймає таку посаду?! Мавік 3 - інструмент №1 в ЗСУ для розвідки. Стільки роботи, як він, більше ніщо не виконує. Навіть бпла, за які "обговорювальники" будуть виступати "За". Чи мо "обговорювальники" сидять на передовій та виконують розвідку дронами? Чи запропонують потрібну кількість бпла не з гіршими параметрами, у адекватні строки та за меншу ціну?
Моя думка - дана особа не володіє реальною інформацією або бажає її замовчити.
Чи твої генерали сидять в окопі?
Стуліть пельку і сидіть мовчки і моліться, бо війна закінчиться і з вас спросять - за те, що патякали і робили - неробили до війни і підчас війни.
Бач як осміліли - інтервю стали роздавать, єрмакі рєзнікові, арахамії ще не хватає.
Мразі.
Прикре розачарування ...
Колись це висококласний юрист разом з Власенко був головними адвокатоми Помаранчьового Майдану . Власенко ранійше пішов у політику й зара є майже єдиним опозіційним депутатом , законопроєкти якого інколи але регулярно голосуються 5 фракціями , якщо (розумово) вони сутто пофесійні й не мають ідеалогічного контексту .
А ось інший партнєр пійшов протилежним шляхом -- в залежність до профанів й постійно спілкування з профанами він сам стає схожим на їх . !
Йой , пане Олексію , чи не Вам як фаховому адвокату знати заздалагідь , що бюрократисна волоконина майже ніколи не буває автономною й випадковою . Це найбільш відомий засіб витягування хабаря й певні дядьки у лампасах з київських теплих кабінетів можуть бути ланцюжком цього "гешефта на крові" . Ви ж інтелігентна людина й напевно в дитинствій й юнацтві читали книжки про війну , де відважні пілоти розвідники ризикували життям , роблячи "фото-аєроз"йомку" камерами з резолюцією в 100 разів гіршою , ніж ці "весільні" "Мавики" .
Йой , пане юристе, Ви тепер йще довго не позбавитеся від підозрі , що Ви як то кажуть "в долі" в цьому ланцюгу "схилення до хабару" !
Бо це так просто запідозрити людину , якщо очевидно інтелектуально розвинутий індівід бере й прикидається ідійотом в справі , де є якись товар й є пасіонарні волонтери , які комусь цей ціний товар набагаються привезти без відкату й як подарунок армії !
Хто хоче видати їх секрети, того на той світ, як Антона Полякова який розказав про гонорари в ВР від олігархів за "правильне голосування".
@donikroman
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3 ч
1. 3-5 мавіків або аутелів з більш менш навченими пілотами та системами скидів + запасними акумами, можуть зупинити атаку ворожої піхоти на окремій ділянці. Можуть фактично вибити ворожий опорнік під час штурму нашими бійцями.
Якщо ці дрони такі нікчемні, тільки для весілля, максимально спростіть волонтерам, якщо відомо хто вони, їх передачу на фронт, у підрозділи, не за свої гроші купуєте, і не ви їх чекаєте.
І раптом - "не все так однозначно", тоді виходить ці дрони не такі вже й нікчемні?
Ось війна закінчиться, тоді і розкажете які дрони потрібні!
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
55) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "досто
У великих хижакiв йе маленькi яйця, достатньо дати щелбана одним пальчиком i буде скиглити поки на накормлять ножками Буша.
сравните это поведение министра с тем как умные рашисты завозят бытовую элетронику чтобы взять оттуда нужные компоненты, и там на таможне все без юристов таких обходится..
Пан Міністр Оборони, нажаль ви дуже помиляєтесь і погано розібралися в ситуації. Ви повинні це негайно виправити.
Южмаш має потенціал відправляти десятки ракет на Срасеюшку - вибачте, Фау -2 були, набагато, технологічні? не зрадомога,а зрада. повноцінна