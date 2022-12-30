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Держдепартамент США - Китаю: Ті, хто підтримає Кремль, неминуче опиняться на неправильному боці історії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,цзіньпін

Китай стверджує, що зберігає нейтралітет, але його дії ясно показують, що він, як і раніше, вибудовує тісні зв’язки з Росією.

Про це представник Державного департаменту США сказав CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Представник Держдепу висловив стурбованість у зв'язку із "союзом Китаю з Росією, оскільки Москва продовжує своє жорстоке та незаконне вторгнення до України". Заява була зроблена після сьогоднішніх переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Представник Держдепу додав, що США уважно спостерігають за діями Пекіна, і що "усі, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії".

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"Пекін стверджує, що він нібито зберігає нейтралітет, але його вчинки ясно показують, що він, як і раніше, вкладається у тісні зв'язки з Росією", – сказав чиновник.

Він також повідомив, що США та ЄС попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги у її війні проти України або надання їй систематичної допомоги для обходу санкцій.
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Топ коментарі
+9
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30.12.2022 23:09
+8
Американцям велика подяка
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30.12.2022 23:16
+7
Рейгана нема, він нагадав би американцям, що комунізм - це діагноз деградації в усіх сенсах включно з мораллю.
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30.12.2022 23:34
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30.12.2022 23:09 Відповісти
А на стіні висять лапті.
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30.12.2022 23:11 Відповісти
И стоят стерхи.
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30.12.2022 23:12 Відповісти
Мабуть від раніше ліквідованого кацапа
Як роги від воленя )))
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30.12.2022 23:13 Відповісти
Про це можна сказати тоді,коли буде українська перемога.Зараз агресор вірить ,що саме він візьме верх,і з його боку саме вони на правельному боці.
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30.12.2022 23:14 Відповісти
Американцям велика подяка
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30.12.2022 23:16 Відповісти
Місія китайців - асиміліровать касапов..
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30.12.2022 23:20 Відповісти
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30.12.2022 23:21 Відповісти
Рейгана нема, він нагадав би американцям, що комунізм - це діагноз деградації в усіх сенсах включно з мораллю.
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30.12.2022 23:34 Відповісти
...а хто буде махлювати, я битиму по цій рудій нахабній пиці... (с) (з анекдоту)
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31.12.2022 00:10 Відповісти
Держдепівськім бандерівцям слава!!!
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31.12.2022 00:26 Відповісти
штати свохми, м'яко кажучи, дивними маневрами лише підіграють кацапам та косооким. Не надаючи Украхні вчасної та повноцінної допомоги зброєю., вони дозволяють москалям перевести війну у затяжну, провести мобілізацію та накопичити нові запаси зброї. Не розуміти цього може лише абсолютний ідіот. Навішо працюють їзні аналітичні агенції - незрозуміло. Таке враження, що на чолі держави люди, які всі свої знання про життя отримували з коміксів. Що не рішення, то суцільні прорахунки або відверта тупість...
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31.12.2022 00:26 Відповісти
Якщо перекласти з дипломатичної мови.. то буде так - "Навіть у розмові сьогоднішній не обіцяйте нічого, і не дай лишенько ви почнете пхати свої носи..куди не слід..вам *******!" Почули?"
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31.12.2022 08:37 Відповісти
 
 