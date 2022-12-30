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Резніков про евакуацію мирного населення в разі нового наступу РФ: Немає плану вивезти всю країну з країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

У разі повторного наступу військ Російської Федерації на Україну з північного напрямку повної евакуації мирного населення не планується.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає такого плану вивезти всю країну з країни, і хто залишиться в Україні? Звісно, є плани, це якісь важливі документи, ще якісь речі, це відпрацьовано в кожного на місці. Але поняття евакуації мирного населення…

Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння. Але зараз говорити про план евакуації населення по всій території України – це точно сіяти паніку", - пояснив міністр.

Також читайте: Евакуації з великих міст у разі блекауту не буде. Хтось прийде в "Пункт незламності". Хтось виїде за кордон, - Шмигаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Тобто жінкам та дітям залишатися і готуватися до гвалтувань і тортур???
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31.12.2022 00:01
+17
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31.12.2022 00:20
+13
Ото підрюгана кусок! 73% дебілів, війна на вашій совісті.
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31.12.2022 00:07
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Знов підемо на шашлики?
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30.12.2022 23:58 Відповісти
Сталін так мотивував свою заборону евакуювати мирне населення з Сталінграду: "солдати порожні міста не захищають".
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31.12.2022 00:01 Відповісти
Зеленский кстати сказал тоже самое
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31.12.2022 22:52 Відповісти
Тобто жінкам та дітям залишатися і готуватися до гвалтувань і тортур???
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31.12.2022 00:01 Відповісти
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31.12.2022 00:20 Відповісти
Головне себе любимих вивезти.
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31.12.2022 00:21 Відповісти
Так він же чесно сказав - документы і речі, і в кожного, кому треба, все відпрацьовано.
Про біомаси- ані слова.
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31.12.2022 00:24 Відповісти
Ні, їм що, потрібна указка на виїзд від держави чи щоб силою кинули в вантажівку і вивезли?
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31.12.2022 08:18 Відповісти
Нормальна, цивілізована, впорядкована евакуація. Без зайвої метушні
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01.01.2023 12:58 Відповісти
Знов піти на Київ..??знов обісратися ?? на таку тупість навіть касап не поведеться..
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31.12.2022 00:03 Відповісти
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31.12.2022 00:14 Відповісти
Як раз москаль поведеться. Битися в лоб це їх традиція, скільки їх сдохло під Ржевом, наступаючи в лоб на позиції Моделя
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31.12.2022 03:31 Відповісти
Ото підрюгана кусок! 73% дебілів, війна на вашій совісті.
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31.12.2022 00:07 Відповісти
Повномаштабна війна була неминуча. А от за всі дії цієї прокремлядської швалі цілком і повністю на відповідальності ціє 73% худоби. Цікаво їм зараз весело? Гірше не настало?
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31.12.2022 10:58 Відповісти
В общем всё как всегда, надеяться можно только на себя.
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31.12.2022 00:15 Відповісти
Ви оптиміст. На вас вже є плани.
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31.12.2022 00:17 Відповісти
у Резнікова
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31.12.2022 07:14 Відповісти
Цинічниша мразота тільки путлер.
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31.12.2022 00:18 Відповісти
Коли буде новий наступ, то кожний буде діяти як у мирному житті. Тобто на владу ніхто покладатися не буде. До речі, якщо наступ почнеться з білорусі, то і тікати особливо не буде куди. Ці ідіоти заборонили виїзд з країни, тому невідомо куди вся ця маса людей попреться. Хіба що буде мігрувати з однієї області до іншої.
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31.12.2022 00:21 Відповісти
Відкрийте кордони підораси
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31.12.2022 01:38 Відповісти
"хто залишиться в Україні?" - ну, может зеленое гавно? хотя оно сбежит в первых рядах
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31.12.2022 02:28 Відповісти
Життя українців зараз це коли тебе 24 на 7 намагаються знищити скажені чорти с московії, та тупорилі ідіоти при владі які не вміють нічого окрім корупції
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31.12.2022 03:35 Відповісти
Вот это Правда! согласен с каждым словом!
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31.12.2022 09:13 Відповісти
Та ти просто зобов"язаний вивезти сім'ї військовослужбовців,чи ти рішив 8271 напечатати і пох.й на все.
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31.12.2022 05:47 Відповісти
А сім'і не військовослужбовців?Чи то вже не той сорт?
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31.12.2022 08:33 Відповісти
Він МО.
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31.12.2022 08:52 Відповісти
І що з того?Зараз він це казав відносно всього населення країни.А те що він МО в воюючий країні,робить його безпосередньо відповідальним за долі людей.Чи хто повинен цим перейматись?Міністр культури і спорту?
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31.12.2022 09:27 Відповісти
Це ви зараз все одно що до стоматолога забігли вирізати апендицит,є шмигля,зе і підпорядковані їм міністерства,служби і т.д
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31.12.2022 11:19 Відповісти
Зрозуміло. Хай їх кацапи вбивають.
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31.12.2022 07:34 Відповісти
рєзніков, коли вже МО нарешті остаточно заборонить ввезення "мавіків"?
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31.12.2022 07:58 Відповісти
Щось дуже багато останнім часом тексту про новий наступ.І ще більше про те,що це будуть особисті проблеми плебсу.
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31.12.2022 08:26 Відповісти
А ложили они на людей!банда наркоманов!
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31.12.2022 09:14 Відповісти
Роздайте зброю на руки волинянам, галичанам та полішукам!
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31.12.2022 09:30 Відповісти
Встречный вопрос: нахера народу платить налоги такому правительству и быть ему хотя бы минимально лояльным, если зелёная шобла уже во второй раз собирается бросить мирное население на растерзание оккупантам?
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31.12.2022 11:07 Відповісти
«У разі нового вторгнення з боку білорусі евакуацію не проводитимуть, але людей попередять», - голова Міноборони Резніков.
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А шашлики будуть?
Це треба було прої&ати тисячі життів, щоб через рік сказати, що ми попередимо вас, єслі шо.
Дитячі будинки теж просто попередять?
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31.12.2022 11:43 Відповісти
Цинизм высшей пробы через год войны. Я шатал. Что еще нужно, чтобы у нас в стране что-то поменялось?
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31.12.2022 13:43 Відповісти
 
 