Угорщина взяла Україну в заручники своєї боротьби за кошти від Євросоюзу, - Кулеба
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Україна "стала заручницею" уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в його боротьбі за отримання заморожених коштів від Євросоюзу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Угорщина веде свою гру. Вона взяла Україну в заручники своєї боротьби за гроші, які, на її думку, винна їй Єврокомісія. Доброю новиною є те, що Єврокомісія знайшла спосіб, як зробити таку фінансову допомогу Україні можливою, без голосу Угорщини. Тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення", - зауважив міністр.
Топ коментарі
+28 Игорь Москаленко 6242d00e
показати весь коментар31.12.2022 00:10
+22 fresh guacamole
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+18 Sophia-Maria Duglass
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А до мадьярів - Безуглу. Вона покаже їм де раки зимують.
Чи ми ще не заплатили за це кров'ю українців?
Здається, я щось пропустив, а новина справді дуже добра. Панове, не підкажете, про який спосіб каже Кулеба?
Шпионы Гитлера в кремле...уникальные свидетельства бывших совковых служак товаристча Сралина...
Игорь Лапин про дЕрмаков...и прочих слугах неизвестно чего....