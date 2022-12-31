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Угорщина взяла Україну в заручники своєї боротьби за кошти від Євросоюзу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Україна "стала заручницею" уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в його боротьбі за отримання заморожених коштів від Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Угорщина веде свою гру. Вона взяла Україну в заручники своєї боротьби за гроші, які, на її думку, винна їй Єврокомісія. Доброю новиною є те, що Єврокомісія знайшла спосіб, як зробити таку фінансову допомогу Україні можливою, без голосу Угорщини. Тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення", - зауважив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина не змінить проросійської орієнтації, доки Орбан залишається прем’єром, - Кулеба
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Топ коментарі
+28
Ну так переведіть нову послицю з Болгаріі в Венгрію. Гірше не буде?
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31.12.2022 00:10
+22
Значиться на насосних станціях "Дружби" мають статися аварійні відключення. Після кожної ракетної атаки, і мінімум на три дні. Форс-мажор, всі претензії до каців. Війна вона така, по трубопроводам теж пересуватися уміє.
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31.12.2022 00:56
+18
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31.12.2022 00:17
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Ну так переведіть нову послицю з Болгаріі в Венгрію. Гірше не буде?
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31.12.2022 00:10 Відповісти
Я пропоную послицю до Вірменії. Там точно гірше не буде.
А до мадьярів - Безуглу. Вона покаже їм де раки зимують.
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31.12.2022 00:59 Відповісти
"беручи до уваги", що Орбан в молодості був топменеджером борделів у Будапешті, то послицю з Болгорії, спеціалістку по лібідо, вкрай необхідно перевести до Венгрії, тоді у Орбана серце розмякне. Все таки, як не крути, партнери в ескорт-бізнесі.
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31.12.2022 07:59 Відповісти
Кулеба,поменяй посла на более способную,как ты с Болгарией порешал или ты там ничего не решаешь?
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31.12.2022 00:13 Відповісти
Це Ермак Україну позорить
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31.12.2022 00:18 Відповісти
А шо, Кулеба її призначав? Указ президента-і до побачення. Тим більше, що самого Кулебу вже давно хочуть поміняти. Кандидура узгоджена. Чекають вигідного моменту.
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31.12.2022 00:24 Відповісти
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31.12.2022 00:17 Відповісти
Кривий ріг, все зрозуміло
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31.12.2022 07:44 Відповісти
Венгры хотите туда, где вы никогда не были - в эсссер.
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31.12.2022 00:19 Відповісти
угорщина, як і решта країн сходу Європи, післчя зверешення 2Світової і так званого "асвабажденія от націзьма", від Польщі на півночі до Болгарії і колишньої югаславії на півдні, також були під червоною комуно-кацапською окупаційєю, правда трохи мʼякшою - в так заваних "сев" та "варшавських договорах". орбан випускник мацковіцького вузу !!!
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31.12.2022 02:42 Відповісти
Я когда служить попал в Германию подумал, что мы проиграли и при совке были под оккупацией.
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31.12.2022 10:16 Відповісти
Угорщину треба копняками гнати з ЄС , а нас замість них взяти!

Чи ми ще не заплатили за це кров'ю українців?
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31.12.2022 00:20 Відповісти
спочатку українці мають вигнапи з жОПи, ВР цю зелену наркоманську навалоч: єрмаків, стефанчуків, арахамій, татарових, подаляків і тд.тп.
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31.12.2022 02:38 Відповісти
Значиться на насосних станціях "Дружби" мають статися аварійні відключення. Після кожної ракетної атаки, і мінімум на три дні. Форс-мажор, всі претензії до каців. Війна вона така, по трубопроводам теж пересуватися уміє.
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31.12.2022 00:56 Відповісти
это говорит то, что назначило послицей в Болгарию сексолога... бабище, рассуждающее о либидо как лебединой силе... уж ты бы лучше бы молчало бы... тихонько ушло бы... гребаный ты испанский стыд...
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31.12.2022 07:19 Відповісти
Пора ремонтувати нафтопровід...
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31.12.2022 07:36 Відповісти
Ну що там Кулеба. Справжній МІД у нас це телефон Дерьмака. Кулеба тільки озвучує хотелки і відповідає за провали Єрмака. Промокашка, одним словом. А ****** знайшли б в іншу причину.
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31.12.2022 08:04 Відповісти
"Доброю новиною є те, що Єврокомісія знайшла спосіб, як зробити таку фінансову допомогу Україні можливою, без голосу Угорщини"

Здається, я щось пропустив, а новина справді дуже добра. Панове, не підкажете, про який спосіб каже Кулеба?
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31.12.2022 08:26 Відповісти
Скоріш за все та допомога яка мала йти від імені ЄС (і яку заблокували) буде йти індивідуально від країн донорів ЄС
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31.12.2022 08:32 Відповісти
https://youtu.be/015aRPJoJoE...

Шпионы Гитлера в кремле...уникальные свидетельства бывших совковых служак товаристча Сралина...
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31.12.2022 08:58 Відповісти
Западная Европа сама приучила их к этому после развала восточного блока, засыпая деньгами как дорогих шлюх. Польша до сих пор получает 25% всех денег выделяемых на развитие инфраструктуры в ЕС. Недавно Брюссель одобрил 35 миллиардов евро на "восстановление экономики Польши". Восстановление после чего? Раньше Западной Европе нужна была их лояльность, которую они просто решили купить, но теперь этот паразитизм им начинает дорого обходиться. "Спасенные" сели голову этим идиотам привыкшим все покупать.
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31.12.2022 09:14 Відповісти
https://youtu.be/bto9CTB6hjE..

Игорь Лапин про дЕрмаков...и прочих слугах неизвестно чего....
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31.12.2022 09:26 Відповісти
Цей угорський путіноїд чекає перемоги рашистівякі обіцяли йому Закарпаття.Нехай ще почекає.Покінчимо з рашистами прийде черга і до *******.
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31.12.2022 09:54 Відповісти
 
 