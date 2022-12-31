Угорщина взяла Україну в заручники своєї боротьби за кошти від Євросоюзу, - Кулеба

Україна "стала заручницею" уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в його боротьбі за отримання заморожених коштів від Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Угорщина веде свою гру. Вона взяла Україну в заручники своєї боротьби за гроші, які, на її думку, винна їй Єврокомісія. Доброю новиною є те, що Єврокомісія знайшла спосіб, як зробити таку фінансову допомогу Україні можливою, без голосу Угорщини. Тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення", - зауважив міністр.

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