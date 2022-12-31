Поблизу Бахмута командири ЗСУ "читають" усі плани росіян, а дільниці їхніх атак пристріляні, - Череватий

Усі потенційні контрнаступальні дії російських окупантів на Бахмутському напрямку "читає" командування Збройних Сил України та дає їм відсіч.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі каналу Еспресо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

За словами Череватого, росіяни вже кілька місяців намагаються екстенсивним шляхом просто заповненням новою живою силою вести локальні контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючись знайти слабке місце в обороні ЗСУ.

"Усі ці дії читаються нашим командуванням і зазвичай заздалегідь відпрацьовуються контропераціями... Пристріляно всі ділянки місцевості, з яких вони зазвичай ведуть свої наступальні дії. І наші воїни завдяки своїй мужності, злагодженості, навченості щодобово дають їм відсіч", – сказав речник ЗСУ.

За його словами, складність створюють масовість щоденних атак росіян та погодні умови – дії ворога малими групами в умовах слабкої видимості потребують більшої зосередженості.

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