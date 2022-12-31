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Бахмут(Артемівськ) (1484) ЗСУ (5717)

Поблизу Бахмута командири ЗСУ "читають" усі плани росіян, а дільниці їхніх атак пристріляні, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Усі потенційні контрнаступальні дії російських окупантів на Бахмутському напрямку "читає" командування Збройних Сил України та дає їм відсіч.

 Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі каналу Еспресо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

За словами Череватого, росіяни вже кілька місяців намагаються екстенсивним шляхом просто заповненням новою живою силою вести локальні контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючись знайти слабке місце в обороні ЗСУ.

"Усі ці дії читаються нашим командуванням і зазвичай заздалегідь відпрацьовуються контропераціями... Пристріляно всі ділянки місцевості, з яких вони зазвичай ведуть свої наступальні дії. І наші воїни завдяки своїй мужності, злагодженості, навченості щодобово дають їм відсіч", – сказав речник ЗСУ.

За його словами, складність створюють масовість щоденних атак росіян та погодні умови – дії ворога малими групами в умовах слабкої видимості потребують більшої зосередженості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом протягом доби було 28 боєзіткнень, у росіян 144 вбитих, понад 200 поранених, - Череватий

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Єдиним "Нептуном", створеним при Порошенку, завалили РК"Москва".
Єдиною "Богданою", створеною при Порошенку, звільнили о.Зміїний.
З тих пір пройшло 3.5 роки.
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31.12.2022 01:42
+9
По приколу голосували - по приколу крадуть - по приколу вибиваємо
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31.12.2022 01:40
+8
Росіяни "Ангару" розробляють ще з "нульових" Уже було два запуски Але на МКС росіяни користуються до цих пір "Драгонами" Саме при Порошенку з Турчиновим "Нептун" став реальною бойовою одиницею!
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31.12.2022 04:00
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Війська чекають зброю яка так необхідна.10 місяць війни а ми все ту зброю вибиваємо по каплях...
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31.12.2022 01:06 Відповісти
По приколу голосували - по приколу крадуть - по приколу вибиваємо
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31.12.2022 01:40 Відповісти
Єдиним "Нептуном", створеним при Порошенку, завалили РК"Москва".
Єдиною "Богданою", створеною при Порошенку, звільнили о.Зміїний.
З тих пір пройшло 3.5 роки.
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31.12.2022 01:42 Відповісти
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31.12.2022 02:35 Відповісти
Протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти 2010 року. Це була ініціатива Олега Коростельова, генерального конструктора і генерального директора КБ «Луч». На той час для держави такі проєкти вважалися недоречними, зокрема й через брак коштів на оборонні потреби. Ця інформація була озвучена публічно тільки 2022 року виданням Defense Express.[1] 2012 року державою були відкриті дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун». Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України за безпосереднього керівництва Кремля.[2] У 2013 році пройшли перші «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговом.[1]
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31.12.2022 02:58 Відповісти
Росіяни "Ангару" розробляють ще з "нульових" Уже було два запуски Але на МКС росіяни користуються до цих пір "Драгонами" Саме при Порошенку з Турчиновим "Нептун" став реальною бойовою одиницею!
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31.12.2022 04:00 Відповісти
А при тому що - коли була дружба/ фройндшафт з московити то просрали 200млн.грн на альбомчик від москалів з ескізами отр сапсан чи то гром. Одне діло коли кілька нді просирає роками народні десятки чи сотні мільйонів на картинки і мультики, а інша справа коли ставлять конкретні задачі і вимагають щомісяця результатів
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31.12.2022 07:16 Відповісти
На цензорі до цього часу не вміють писати держ.мовою - яка "дільниця" ? Речник ж сказав "ділянка". Це поганенький маш.переклад з язика, бо в ruzzkix є одне слово участок - избирательний участок, дачний участок, участок фронта. В нас - виборча дільниця, ділянка фронту. Кароч " Учітеся брати моі, ...."
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31.12.2022 07:09 Відповісти
Не брат ты нам! разделяешь украинцев,один народ!одну нацию!на русскоговорящих та україномовних!почти весь Юго -Восток говорит на русском и что?
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31.12.2022 10:07 Відповісти
Десь я це вже чув... "Раздєляют па мовнаму прізнаку! Ущємляют за рускій єзик!! ЮґаВасток нікаґда нібудіт ґаваріть на вашей біндєравской мовє!!!"
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31.12.2022 11:31 Відповісти
почти весь Юго -Восток говорит на русском и что?

На Юго-Востоке почти все - ******** по голове московским зомбоящиком. В связи с чем искренне считают, что они, будучи гражданами Украины, не обязаны знать государственный язык, но при этом, так же искренне, считают что жители например Львова или Ужгорода обязаны их не только понимать (их русский язык), но и общаться с ними обязаны на их (русском) языке.

Я тоже "юго-восточный", но я, к сожалению, в меншинстве, потому что не совкодрочер и не путинофил. Инициатива разделения жителей Украины по языковому признаку - на русскоязычных и других, говорящих на "придуманных" языках или "неправильных диалектах русского" - исходит, вообще-то, из московии. Хотя да, в Украине тоже достаточно "полезных" идиотов, которые с радостью подхватывают этот тренд, просто с противополжного конца.
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31.12.2022 12:20 Відповісти
 
 