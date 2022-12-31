Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих авіа- та ракетних ударів ЗСУ по зосередженню окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію".
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Треба надіятись на появу JDAM, тоді наш літак зможе розігнати бомбу з низької висоти за три секунди роблячи горку до 500м і вона пролетить більше 10км і точно попаде. А літак швидко знову опуститься вниз. Бомба з крилами пролетить на 40км таким чином.
Бомба JDAM, по потужності Точки У. Це єдиний шанс перетворити лінії оборони Росії на порошок. Не заздрю чмобікам котрі вирили траншеї, а бомбі все рівно, вона робить кратери на десятки метрів.
В США 440 000 бомб JDAM. Безкінечний ********* для нас.
Спутник способен посылать на Землю снимки лучшего в мире качества, совмещая черно-белое и цветное изображение очень высокой резолюции (мультиспектральная система).
На спутнике установлена новейшая камера, способная одномоментно захватывать огромные пространства земной поверхности с шириной до 30 тысяч пикселей. Камера фиксирует предметы длиной от 30 см.
IИзраиль вложил в создание спутника 180 млн долларов , который приведет к скачку в качестве разведывательной информации как военного, так и гражданского назначения.
С началом войны в Украине заметно вырос спрос на качественные спутниковые снимки, и, возможно, ход войны был бы другим, если бы одна из сторон обладала развединформацией такого качества.
Война в Украине продемонстрировала, какую громадную роль играет в современной войне качественная информация, полученная со спутника.
Израиль постоянно поставляет спутниковые снимки в США, которые успешно использует ВСУ.