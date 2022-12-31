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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,авіація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих  авіа- та ракетних ударів ЗСУ по зосередженню окупантів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ завдали 6 ударів по скупченню ворожих сил, вражено 2 пункти управління та 1 склад, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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В якомусь кадирівському ТГ-каналі виставили відео, як Хаймарс прямо по дорозі отримавши координати, зупинився і ******)) І смайлики зі сльозами ставлять
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31.12.2022 02:43 Відповісти
На жаль наші авіаудари це типу закидування 55мм ракеток за 2км від лінії фронту, котрі кудись туди полетять, у росіян то саме. Пілот він не робот, не можливо розрахувати кут і швидкість розгону ідеально.

Треба надіятись на появу JDAM, тоді наш літак зможе розігнати бомбу з низької висоти за три секунди роблячи горку до 500м і вона пролетить більше 10км і точно попаде. А літак швидко знову опуститься вниз. Бомба з крилами пролетить на 40км таким чином.

Бомба JDAM, по потужності Точки У. Це єдиний шанс перетворити лінії оборони Росії на порошок. Не заздрю чмобікам котрі вирили траншеї, а бомбі все рівно, вона робить кратери на десятки метрів.
В США 440 000 бомб JDAM. Безкінечний ********* для нас.
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31.12.2022 02:54 Відповісти
Ракета компании SpaceX (Илона Маска) успешно вывела сегодня на орбиту с базы ВВС в Калифорнии новейший израильский разведывательный спутник Eros-C3, считающийся самым продвинутым в мире.

Спутник способен посылать на Землю снимки лучшего в мире качества, совмещая черно-белое и цветное изображение очень высокой резолюции (мультиспектральная система).

На спутнике установлена новейшая камера, способная одномоментно захватывать огромные пространства земной поверхности с шириной до 30 тысяч пикселей. Камера фиксирует предметы длиной от 30 см.

IИзраиль вложил в создание спутника 180 млн долларов , который приведет к скачку в качестве разведывательной информации как военного, так и гражданского назначения.

С началом войны в Украине заметно вырос спрос на качественные спутниковые снимки, и, возможно, ход войны был бы другим, если бы одна из сторон обладала развединформацией такого качества.

Война в Украине продемонстрировала, какую громадную роль играет в современной войне качественная информация, полученная со спутника.
Израиль постоянно поставляет спутниковые снимки в США, которые успешно использует ВСУ.
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31.12.2022 07:09 Відповісти
Спасибо Вам, с наступающим Новым годом!
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31.12.2022 07:56 Відповісти
Соколики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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31.12.2022 10:24 Відповісти
 
 