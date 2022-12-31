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Минулої доби росіяни обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади, без постраждалих, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,руйнування,миколаївська

Вчора, 30 грудня, о 14:25 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 30 грудня, о 14:25 внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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