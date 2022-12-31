Російські загарбники змушують освітян та медиків отримувати російські паспорти,- Центр національного спротиву
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На тимчасово захоплених територіях ворог намагається проводити примусову паспортизацію. Зокрема російські паспорти примушують отримувати працівників бюджетної сфери.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог намагається проводити примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях.
Окупаційні адміністрації донесли до лікарів, комунальників та інших, що їм необхідно отримати російські паспорти, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства". - йдеться в повідомленні
Також зазнається, що росіяни відкривають на окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік у них можна буде лише власникам російських паспортів.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь ці злидні змушені з дупи виколупувати паспорт України.
Епічна трагедія
https://www.youtube.com/watch?v=D94wP6CXFl4
Різні у всіх сируації. Хитровжарені?! Заздрите?
Друге ви вкидуєте про те що якось жінка там щось написала. І що? Особисто знаю і хитрожопих і принципових, вимушених, і так діл. Не узагальнюйте.