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Російські загарбники змушують освітян та медиків отримувати російські паспорти,- Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,росія

На тимчасово захоплених територіях ворог намагається проводити примусову паспортизацію. Зокрема російські паспорти примушують отримувати працівників бюджетної сфери.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Ворог намагається проводити примусову паспортизацію на тимчасово захоплених територіях.

Окупаційні адміністрації донесли до лікарів, комунальників та інших, що їм необхідно отримати російські паспорти, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства". - йдеться в повідомленні

Також зазнається, що росіяни відкривають на окупованих територіях центри зайнятості, але стати на облік у них можна буде лише власникам російських паспортів.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Не треба змішувати освітян та медиків.
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31.12.2022 08:34
+4
Усе російське миттєве, що паспорти, що країна. Залишиться тільки діагноз агресивної поведінки- російський, значить убивця.
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31.12.2022 08:36
+4
Так як змушував отримувати сруські паспорти бідненьких кримчан?
Теперь ці злидні змушені з дупи виколупувати паспорт України.
Епічна трагедія
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31.12.2022 08:38
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Не треба змішувати освітян та медиків.
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31.12.2022 08:34 Відповісти
бо може утворитись "освічений Кентавр з скальпелем на голові"
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31.12.2022 09:24 Відповісти
Усе російське миттєве, що паспорти, що країна. Залишиться тільки діагноз агресивної поведінки- російський, значить убивця.
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31.12.2022 08:36 Відповісти
Так як змушував отримувати сруські паспорти бідненьких кримчан?
Теперь ці злидні змушені з дупи виколупувати паспорт України.
Епічна трагедія
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31.12.2022 08:38 Відповісти
Ті, хто залишилися на окупованих територіях, самі не проти отримати кацапський паспорт і всі це знають. Що їм заважало виїхати? Держава надає допомогу, отже це їхній вибір жити разом з окупантами.
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31.12.2022 08:39 Відповісти
Ви зайшли сюди учора,щоб написати Що? Унизу ваш пост можна розцінювати, як агітацію за російський спосіб життя. Може самі з якоря зніматися і попливите шляхом москви
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31.12.2022 08:46 Відповісти
Я навпаки пишу про те те, щоб віїзджали з окупованих територій. А ти дурепа вже прилепила агатацію за російський спосіб життя.
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31.12.2022 09:00 Відповісти
Сергій Степаненко 561cfea2, де ти був до з 24 лютого до 30 грудня 2022 р?

https://www.youtube.com/watch?v=D94wP6CXFl4
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31.12.2022 09:27 Відповісти
В Україні звісно був. Чи у вас тут секта якась?
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31.12.2022 09:40 Відповісти
Сергій Степаненко 561cfea2, скажи пароль.
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31.12.2022 09:48 Відповісти
Ваш посто про жінку з Маріуполя може бути розцінено тільки як агітація за руський спосіб життя. Образи до мене не липнуть,бо знаю що ви таке.
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31.12.2022 09:33 Відповісти
Знаю, що медики на окупованих досі отримують українську зарплатню. Так що, не треба занадто жаліти.
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31.12.2022 09:28 Відповісти
Так про "двє зарплати і двє пєнзіі - ат расіі і ат дурних хахлов" - це "старая пестня а ґлавном".
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31.12.2022 11:15 Відповісти
Де ви беретеся? Або «теоретик, або провокатор.
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31.12.2022 08:50 Відповісти
Яка в тебе "держава"? Ненька чи цапостан?
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31.12.2022 10:23 Відповісти
Читаю пости однієї жіночки з Маріуполя, так вона пише що і при Україні гарно жила і не проти кацапів, бо вони спочатку зруйнували все, а потім щось намагаються відновлювати і звісно у неї 2 паспорти. От таких хитровжарених там в окупації 90%.
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31.12.2022 08:42 Відповісти
Про що ви розмірковуєте? Про те про що поняття не маєте? Тому що «читатель»?
Різні у всіх сируації. Хитровжарені?! Заздрите?
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31.12.2022 09:00 Відповісти
Це вони спочатку хитровжарені, як кримчани і донбасяни, а потім їм видадуть зброю кацапи і погонять воювати проти нас.
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31.12.2022 09:09 Відповісти
Завжди дивуюся манері перевести розмову на іншу тему. Ми щось обговорювали про видадуть збою і погонять? Хто добровільно отримав зброю - в утіль, кого примусили і здався в полон - по обставинам.
Друге ви вкидуєте про те що якось жінка там щось написала. І що? Особисто знаю і хитрожопих і принципових, вимушених, і так діл. Не узагальнюйте.
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31.12.2022 09:56 Відповісти
Російські загарбники змішують освітян та медиків отримувати російські паспорти. В той час як частина умовного заходу намагається "зберегти обличчя Путіна" Кремль різними способами і шляхами колонізує окуповані території і таким чином лугандонізуючи їх на майбутні сепарації, ..
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31.12.2022 08:53 Відповісти
Як взяли ці паспорти-так і віддадуть потім або просто ними підітруться. Хто надто любить русню - побіжить слідом за російським кораблем коли наші ЗСУ повернуть наші землі. Ми ж бачили написи у Херсоні-"Росія тут назавжди" і що? Легко назавжди перетворилося на Ніколи Росії тут не буде.
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31.12.2022 08:56 Відповісти
Это ничего не значит. Они выводят просто человека из привычного уклада. Создают хаос, чтоб - потом - выдержав определенную паузу - привести жизнь до определенного знаменателя. Все это имперские практики. Не мытьем, так катанием. Дурогонов, будут заменять более устойчивыми кадрами. ЗСУ, обязано, пресечь это.
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31.12.2022 09:27 Відповісти
Ніхто їх не змушує, самі того хочуть!!!!
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31.12.2022 10:40 Відповісти
8
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31.12.2022 11:14 Відповісти
 
 