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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 960 осіб (+710 за добу), 3029 танків, 2016 артсистем, 6075 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати російських окупантів станом на ранок 31 грудня становлять приблизно 105 960 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 3029 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,
- артилерійських систем - 2016 (+6) од,
- РСЗВ - 423 (+0) од,
- засоби ППО - 213 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 269 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),
- крилаті ракети - 711 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4707 (+24) од,
- спеціальна техніка - 180 (+0).
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Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава касапской армии - 104186 человек.
Потери касапских ЧВК в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших.
Потери Росгвардии - 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
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31.12.2022 12:06 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/396
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России.
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*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 104 186 + 33 902 + 5 941 = 144 029 (+6 916 у порівнянні з 17.12.2022, +12 977 з 11.12.2022, +17 210 з 3.12.2022, +37 913 з 05.11.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 144 029 + (144 029 * 2)= 432 087 (+20 748 у порівнянні з 17.12.2022, +38 931 з 11.12.2022, +51 630 з 3.12.2022,+113 739 з 05.11.2022 )
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По ЛДНР інфи нема, проте була більше 12 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 432 087 + 75 000 = 507 087
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 676 116
Ще побачимо леопарди в дії. Та й атакмс.