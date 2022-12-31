Росіяни продовжують обстріли Харківщини. Під ворожим вогнем опинився Куп’янський район, є загиблий, - ОВА

Минулої доби ворог обстріляв Куп’янськ та Куп’янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти били по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.

В Куп'янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років", - йдеться в повідомленні.

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