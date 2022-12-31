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Росія може завдати масованого ракетного удару під час новорічних свят, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Росія може готувати черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення у святковий період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

29 грудня російські війська здійснили чергову хвилю дальніх ударів по території України, насамперед об'єктах енергосистеми.

"Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону", – зазначають у британській розвідці.

Проте існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+38
Невже ВСУ не привітають в ніч на 01.01.2023 р оркостанців з черговою річницею народження Андрія Степановича Бандери?
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31.12.2022 09:22
+19
Крім люті та ненависті, більш нічого.
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31.12.2022 09:23
+15
Я такі висновки і без брит.розвідки можу зробити!
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31.12.2022 09:25
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а хто сумнівається
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31.12.2022 09:21 Відповісти
Ну кацапи можуть в кизяк упитися і їм буде не до запусків.
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31.12.2022 09:24 Відповісти
А шо, вчера в бульбостан сколько самолётов с оркостана прилитело?ото оружия навезли орки.
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31.12.2022 09:47 Відповісти
Нікуя. Піднімемо моральний дух горілкою і самогонкою.
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31.12.2022 11:56 Відповісти
Невже ВСУ не привітають в ніч на 01.01.2023 р оркостанців з черговою річницею народження Андрія Степановича Бандери?
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31.12.2022 09:22 Відповісти
І днем народження мого племінника, волонтера від Свободи.
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31.12.2022 09:43 Відповісти
Запитайте в нього - а шо зараз роблять Тягнибок з Пупсом? Де ці гіпер-патріоти на зарплаті у *********?
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31.12.2022 10:55 Відповісти
Тягнибок був на фронті, це було тут. Свобода була в Сєверодонецьку, тепер Бахмут. Так що краще про слуг питайте у арахамії.
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31.12.2022 11:01 Відповісти
Повага Вашому племіннику. 💙💛
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31.12.2022 12:50 Відповісти
Крім люті та ненависті, більш нічого.
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31.12.2022 09:23 Відповісти
Я такі висновки і без брит.розвідки можу зробити!
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31.12.2022 09:25 Відповісти
але з висновками де-яких українських ексмердів про закінчення у рашистів запасів ракет ,або про те,що у рашистів залишилося менше 30% ракет,що є менше критичного запасу для захисту ********* ,важко згодитися ,або майже неможливо.
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31.12.2022 10:50 Відповісти
Новий рік не буде таким святковим як було раніше - концерти не проведуть світло можуть вимкнути рашисти можуть завдати ракетного удару тому хто думає що новий рік це свято глибоко помиляється- так це свято тільки коли мирне небо над головою і все гаразд
А зараз не до свята
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31.12.2022 09:26 Відповісти
Ну хоча б поставити вдома маленьку штучну ялиночку і прикрасити її кульками і гірляндами, просто щоб легше на душі стало, щоб не з'їхати з глузду від війни
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31.12.2022 09:45 Відповісти
Я не вітаю нікого з роботи з святами, не купляю подарунків, не святкую, бо Свято може бути одне Перемога України. Час зупинився, бережіть себе
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31.12.2022 09:46 Відповісти
так и с ума можно сойти
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31.12.2022 10:03 Відповісти
Мені не можна,бо я одна на 3 сім'ї України, плюс допомога ЗСУ.
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31.12.2022 10:22 Відповісти
Як же без концертів
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31.12.2022 10:03 Відповісти
...а может и нанести... а путин может в себе в штаны насрать...
аналитика высочайшего уровня)
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31.12.2022 09:28 Відповісти
Такая же , как и от Буданова - семь пятниц на неделю
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31.12.2022 09:44 Відповісти
Ракетки для "масованого" закінчились. Залишилось 150-200 шт. І все...
А далі монгольська кіннота чи фінськи лижники можуть йти на мацкву. Обороняти нема чим.
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31.12.2022 09:30 Відповісти
Мавзолейные Обезьяны путлера панически Бояцца Генерала Залужного...
Слава ЗСУ та генералу Залужному Наєву Кривоносу Сирьскому Забродському Марченко 🔱❤️🖤🔱💪✊👍✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮🇱🇷🇺🇦
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31.12.2022 09:32 Відповісти
Муженку.
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31.12.2022 10:30 Відповісти
Вода мокра, вогонь гарячий, кацапи падлюки.
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31.12.2022 09:39 Відповісти
18+ Российские с*ки и просто обоссанные по жизни трусы прикрывают свои позиции от артиллерии ВСУ раненым украинским военнопленнымhttps://t.me/DialogUaChat/1032290

В таком случае украинские военные не бьют по червям, ползающим в норах
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31.12.2022 09:40 Відповісти
Шо-шо, "підірвати моральний дух''?! Та вони ще більшу лють розпалюють!!!
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31.12.2022 09:44 Відповісти
Терористи із московських болот будуть це робити до тих пір, пока в їх міста не прилетять наші ракети. Як тільки перша ракета вдарить в якийсь промисловий об'єкт, або потушить світло цілого міста, п'яний медведєв чи старий лавруша будуть погрожувати ядерною бомбою і розплачуться на весь світ, що їх кацапушок вбивають, скличуть ООН і підпишуть мир на наших умовах. Терористи дуже сцикливі.
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31.12.2022 09:45 Відповісти
Кацапи - нарід-підарас.
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31.12.2022 09:46 Відповісти
Насрати всім і вся для кацапа саме те що треба.
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31.12.2022 09:48 Відповісти
Британська розвідка , ну ви і насмішили 👍🤣та ми все життя живемо поруч з цими під#рами , зробити якесь зло сусіду це вся суть росіян , гнойний народець.
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31.12.2022 10:01 Відповісти
Яка цінність цієї новини крім хайпу? Звичайно ж можуть, хтось сумнівається в тому, до можуть? Хіба сили ППО не готуються?
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31.12.2022 10:24 Відповісти
Кацапи не люди, а їхній сурогат. Єдиний сенс їхнього існування полягає у тому, щоб завдавати болю та страждань іншим. Саме цим пояснюється їхня агресія по відношенню до сусідніх країн. Оце і все, що потрібно про них знати.
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31.12.2022 10:38 Відповісти
Звичайно може і завдасть . Це ж терористи!

Смерть кацапам від малого до старого.
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31.12.2022 10:49 Відповісти
https://t.me/mykolaivskaODA/3888
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31.12.2022 12:32 Відповісти
На новий рік в москві намічається великий концерт самого кобзона.вхід вільний, вихід в мішках.чорти вже чекають з вінками.
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31.12.2022 12:40 Відповісти
 
 