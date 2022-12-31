Росія може завдати масованого ракетного удару під час новорічних свят, - британська розвідка
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Росія може готувати черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення у святковий період.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
29 грудня російські війська здійснили чергову хвилю дальніх ударів по території України, насамперед об'єктах енергосистеми.
"Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону", – зазначають у британській розвідці.
Проте існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят.
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А зараз не до свята
аналитика высочайшего уровня)
А далі монгольська кіннота чи фінськи лижники можуть йти на мацкву. Обороняти нема чим.
Слава ЗСУ та генералу Залужному Наєву Кривоносу Сирьскому Забродському Марченко 🔱❤️🖤🔱💪✊👍✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮🇱🇷🇺🇦
В таком случае украинские военные не бьют по червям, ползающим в норах
Смерть кацапам від малого до старого.