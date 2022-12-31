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Новини За кордоном
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Велика Британія (3673) допомога (5064) Сунак Ріші (153)

У 2023 році продовжимо стояти з українськими друзями проти жорстокості Путіна, - Сунак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сунак

У своєму першому новорічному зверненні на посаді прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв разом з Україною боротись проти жорстокості Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Щойно ми оговталися від безпрецедентної глобальної пандемії, Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну. Це мало глибокий економічний вплив по всьому світу, від якого не застрахована і Велика Британія", - сказав Сунак.

Британський прем’єр зазначив, що багато британців відчули вплив цих подій на собі, і тому уряд ухвалив важливі рішення, щоб взяти під контроль запозичення та борг.

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"Я не збираюся робити вигляд, що всі наші проблеми зникнуть. Але 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є в Британії, на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна та захищаючи свободу і демократію скрізь, де ми вважатимемо, що вони перебувають під загрозою", - наголосив Сунак.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Денис Казанський пише https://t.me/kazansky2017/5126
Пишут, что 27 декабря что-то страшное случилось с командным пунктом 37 омбр ВС РФ в Херсонской области. Судя по тому, что погибло сразу 11 офицеров и комбриг, с наступающими праздниками оккупантов поздравил "Хаймарс".
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31.12.2022 10:29
+6
Дякуємо, Британіє! God Save the King!
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31.12.2022 10:53
+5
Це маленька дівчинка замовила подарунок на Новий рік, Хеймерсів
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31.12.2022 10:30
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Денис Казанський пише https://t.me/kazansky2017/5126
Пишут, что 27 декабря что-то страшное случилось с командным пунктом 37 омбр ВС РФ в Херсонской области. Судя по тому, что погибло сразу 11 офицеров и комбриг, с наступающими праздниками оккупантов поздравил "Хаймарс".
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31.12.2022 10:29 Відповісти
Це маленька дівчинка замовила подарунок на Новий рік, Хеймерсів
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31.12.2022 10:30 Відповісти
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31.12.2022 11:03 Відповісти
"Святий Миколаю, зроби так, щоб кацапи здохли" (с)
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31.12.2022 11:50 Відповісти
продовжуючи стояти разом... Проти німців у другій світовій воювали і американці воювали та не шкодували танки та літаки для перемоги.
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31.12.2022 10:40 Відповісти
Це було тільки після того, як японці влаштували Перл-харбор. Тоді США вступили у війну. Поки рашка не нападе на союзників НАТО, чи на самих США, вони своїми солдатами не будуть воювати, нажаль.
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31.12.2022 10:55 Відповісти
После подписания двух братских договоров Молотов Рибентроп в 1939 году Гитлер и Сралин звонили друг друга каждый день,а письма писали для координации захвата Европы также почти ежедневно..., все это до сих пор засекречено... навечно..но кое что вылезло на Свет Божий...
Эти два Негодяя поделили каждый километр Земного шара...,хотя на Глобусе было изображение советского сраного серпа и молота без Германии...
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31.12.2022 10:51 Відповісти
Дякуємо, Британіє! God Save the King!
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31.12.2022 10:53 Відповісти
Tak oto zh! 💕
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31.12.2022 13:10 Відповісти
 
 