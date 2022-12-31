У 2023 році продовжимо стояти з українськими друзями проти жорстокості Путіна, - Сунак

У своєму першому новорічному зверненні на посаді прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв разом з Україною боротись проти жорстокості Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Щойно ми оговталися від безпрецедентної глобальної пандемії, Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну. Це мало глибокий економічний вплив по всьому світу, від якого не застрахована і Велика Британія", - сказав Сунак.

Британський прем’єр зазначив, що багато британців відчули вплив цих подій на собі, і тому уряд ухвалив важливі рішення, щоб взяти під контроль запозичення та борг.

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"Я не збираюся робити вигляд, що всі наші проблеми зникнуть. Але 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є в Британії, на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна та захищаючи свободу і демократію скрізь, де ми вважатимемо, що вони перебувають під загрозою", - наголосив Сунак.