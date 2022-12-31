"Вагнер" заявив, що відкриває представництво в Сербії. Вучич: Їм тут нічого ловити
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що приватній військовій компанії "Вагнера" "нема чого ловити" в країні. Так він прокоментував заяву найманців про відкриття свого сербського "представництва".
Про це Вучич заявив в інтерв’ю TV Prva, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Чи слід мені загравати з "Вагнером"? Я нікого не буду підлещувати, вам нічого ловити в Сербії - ані вам, ані НАТО. Ми мусимо співпрацювати з НАТО, бо ви, росіяни, пішли з Косова, а ми співпрацюємо з вами, бо ми друзі, бо ви допомагаєте нам у Раді Безпеки ООН", - сказав Вучич.
Сербський президент також заявив, що вже кілька місяців не спілкувався з Путіним, хоча його нібито називають "нацистом" через тісні зв’язки з президентом РФ, а ще - що Москва "нічого не вдіє" в разі, якщо в Косово спалахне війна.
Коментуючи питання запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні, Вучич нагадав, що такі вимоги він чує ще з квітня.
"Чи зробимо ми це (накладемо санкції), я не знаю, та моє "я не знаю" важить набагато більше, ніж їхнє (опозиції) тверде й рішуче "так". Є маленька країна в Європі, яка не здається й захищає свою свободу як може", - додав він.
На початку грудня сербські ЗМІ повідомляли, що ПВК "Вагнера" заявила про відкриття "представництва" в Белграді на базі російсько-сербського центру "Орли". Центр був зареєстрований у 2017 році як неурядова організація зі штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі.
Лідером "Орлів" є росіянин Алєксандр Лісов, який, за даними ЗМІ, пов’язаний з ультраправими партіями Сербії. Вони разом поширюють проросійську пропаганду про війну в Україні в соцмережах.
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Просто так Вагнер би не заявляв пр відкриття "представництва", називаючи навіть адресу.
Просто ще один хитровжарений, бажаючий сидіти на двух стільцях, пробує і гімна наїстися і губи не забруднити.
А кто им вообще разрешил открывать там своё представительство? Власти Сербии. Такие же преступники как и российские власти..
то вже давно жили б тихим, мирним життям під парасолькою НАТО і ЄС.
Він мене вислухав та й каже: "Так точно так само і серби себе тут так позиціонують ! Думають, що мають право вказувать тим же хорватам чи чорногорцям, як саме їм жить!"
С таким интерфейсом работать бы ему в кремле.
НАТО 8 лет дамбило мирний белгад!
Анус србского пітуха напрягся
Пропаганда і незнання історії робили свою справу.
А пізніше ті ж українці почали називати друзями турків, азербайджанців, поляків,...
Може досить кидатися з однієї крайності у іншу.
І серби і вірмени повинні проклинати Путіна, бо з послабленням Росії йде й послаблення підтримки. Доведеться до "піндосів" на уклін іти.