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Новини За кордоном
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Косово (84) Росія (47229) Сербія (257) ПВК "Вагнер" (1476) Вучич (53)

"Вагнер" заявив, що відкриває представництво в Сербії. Вучич: Їм тут нічого ловити

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що приватній військовій компанії "Вагнера" "нема чого ловити" в країні. Так він прокоментував заяву найманців про відкриття свого сербського "представництва".

Про це Вучич заявив в інтерв’ю TV Prva, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Чи слід мені загравати з "Вагнером"? Я нікого не буду підлещувати, вам нічого ловити в Сербії - ані вам, ані НАТО. Ми мусимо співпрацювати з НАТО, бо ви, росіяни, пішли з Косова, а ми співпрацюємо з вами, бо ми друзі, бо ви допомагаєте нам у Раді Безпеки ООН", - сказав Вучич.

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Сербський президент також заявив, що вже кілька місяців не спілкувався з Путіним, хоча його нібито називають "нацистом" через тісні зв’язки з президентом РФ, а ще - що Москва "нічого не вдіє" в разі, якщо в Косово спалахне війна.

Коментуючи питання запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні, Вучич нагадав, що такі вимоги він чує ще з квітня.

"Чи зробимо ми це (накладемо санкції), я не знаю, та моє "я не знаю" важить набагато більше, ніж їхнє (опозиції) тверде й рішуче "так". Є маленька країна в Європі, яка не здається й захищає свою свободу як може", - додав він.

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На початку грудня сербські ЗМІ повідомляли, що ПВК "Вагнера" заявила про відкриття "представництва" в Белграді на базі російсько-сербського центру "Орли". Центр був зареєстрований у 2017 році як неурядова організація зі штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі.

Лідером "Орлів" є росіянин Алєксандр Лісов, який, за даними ЗМІ, пов’язаний з ультраправими партіями Сербії. Вони разом поширюють проросійську пропаганду про війну в Україні в соцмережах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Вучич, ти або хрестик зніми або труси одягни.
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31.12.2022 11:09
+12
Вы сами к себе этих уродов притащили, так же как и усатый таракан к себе.
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31.12.2022 11:05
+11
Найсмішніше, якби сербські недоумки не цілувалися з кацапами і не мастурбували на югославію,

то вже давно жили б тихим, мирним життям під парасолькою НАТО і ЄС.
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31.12.2022 11:09
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Вы сами к себе этих уродов притащили, так же как и усатый таракан к себе.
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31.12.2022 11:05 Відповісти
І п#₴дить так само як білоруський "колега".
Просто так Вагнер би не заявляв пр відкриття "представництва", називаючи навіть адресу.
Просто ще один хитровжарений, бажаючий сидіти на двух стільцях, пробує і гімна наїстися і губи не забруднити.
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31.12.2022 11:13 Відповісти
А разве сербы это люди? Это европейские свиньи , типа русиш швайн!
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31.12.2022 11:07 Відповісти
"Вучич: Им здесь нечего ловить"..
А кто им вообще разрешил открывать там своё представительство? Власти Сербии. Такие же преступники как и российские власти..
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31.12.2022 14:12 Відповісти
Вучич, ти або хрестик зніми або труси одягни.
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31.12.2022 11:09 Відповісти
Во-во. Якщо вашу "маленьку країну" в центрі Европи, захищає такий ублюдок як путін то може з вами щось не так?
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31.12.2022 12:08 Відповісти
они не считают его ублюдком
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31.12.2022 14:47 Відповісти
Найсмішніше, якби сербські недоумки не цілувалися з кацапами і не мастурбували на югославію,

то вже давно жили б тихим, мирним життям під парасолькою НАТО і ЄС.
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31.12.2022 11:09 Відповісти
А навіщо їм в НАТО? Вони навпаки вважають цю організацію ворогом після бомбардувань Сербії і нічого спільного з ними мати не бажають.
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31.12.2022 11:12 Відповісти
Вони точно так само, як і кацапи, вважають себе "старшим братом" Тільки кацапи вважають себе "старшим братом всех славян", а серби - "старшим братом всіх південних слов"ян" Я колись розказав одній людині, що вже давно живе у Хорватії, про розмову з родичкою моєї дружини, яка живе в Росії Та заявила нам у 2014-му, що "Вот если-бы "ваши" на материке сразу все сдались, как в Крыму, то мы бы жили мирно одной страной!" "А вы нас спрашивали - хотим-ли мы с вами одной страной жить?" "А чего это мы должны вас спрашивать?"
Він мене вислухав та й каже: "Так точно так само і серби себе тут так позиціонують ! Думають, що мають право вказувать тим же хорватам чи чорногорцям, як саме їм жить!"
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31.12.2022 11:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KRbP25XITvk&list=LL&index=154
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31.12.2022 15:59 Відповісти
Не позаздриш цьому сербові: у центрі Європи спробувати усидіти одною сракою на двох базарах - то рівнозначно що ляпнутися мордою в гівно. Як, доречі, і мадярам...
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31.12.2022 11:11 Відповісти
Фуючич пн
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31.12.2022 11:18 Відповісти
Який дурнуватий вучіч.
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31.12.2022 11:23 Відповісти
Про яку "маленьку країну в Європі" воно мичить? Про Косово чи про Ліхтенштейн? Альо вучніч подивись на карту, вже ніякої югославії нема і вже не буде .
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31.12.2022 11:36 Відповісти
Физиономия у Вучича какая-то несербская.
С таким интерфейсом работать бы ему в кремле.
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31.12.2022 11:40 Відповісти
Долговязый недоросль!
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31.12.2022 11:50 Відповісти
Ну что мразь об--ра--ся. Поцелуй дальше резиновую жопу убийцы детей и мирного населения. Ты что тварь думал, что тебя будут спрашивать что убийцам делать. Ты такой же глист, как и то стадо которое отправляет убийца на убой. Ты тварь пока не почювствуешь на свою шкуру, любовь твоего терориста не очюхаешься. Как и тот продурок мадьярский.
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31.12.2022 11:47 Відповісти
В мадярщині хай ще відкриє. В білорашки також.
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31.12.2022 11:59 Відповісти
вучічів питати вони точно не будуть.
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31.12.2022 12:13 Відповісти
Як же так!
НАТО 8 лет дамбило мирний белгад!
Анус србского пітуха напрягся
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31.12.2022 12:18 Відповісти
А почему, до сих пор Вагнер не признан террористической организацией
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31.12.2022 12:42 Відповісти
А сомалийские пираты, талибан, КСИР еще не открыли представительства в Сербии?
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31.12.2022 13:28 Відповісти
это все политка США. террористы открывавают свои отделения в центре европы, а США не то что россию, а вагнера боится назвать террористом....
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31.12.2022 14:48 Відповісти
А ще так недавно українці симпатизували росіянам, білорусам, сербам. Любили Путіна, Лукашекна.

Пропаганда і незнання історії робили свою справу.

А пізніше ті ж українці почали називати друзями турків, азербайджанців, поляків,...

Може досить кидатися з однієї крайності у іншу.
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31.12.2022 15:05 Відповісти
Вірмени свого часу також зробили ставку на Росію. Певний час це допомагало.

І серби і вірмени повинні проклинати Путіна, бо з послабленням Росії йде й послаблення підтримки. Доведеться до "піндосів" на уклін іти.
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31.12.2022 15:18 Відповісти
пусть он хоть что говорит,но сербы остаются такими же мразями как и их братушки кацапы!веры им нет!
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31.12.2022 18:31 Відповісти
Шо, губатий, тебе вже перетворюють на осередок тероризму в Европі? Менше треба було путінську жопу лизати.
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31.12.2022 22:02 Відповісти
 
 