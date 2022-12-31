"Вагнер" заявив, що відкриває представництво в Сербії. Вучич: Їм тут нічого ловити

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що приватній військовій компанії "Вагнера" "нема чого ловити" в країні. Так він прокоментував заяву найманців про відкриття свого сербського "представництва".

Про це Вучич заявив в інтерв’ю TV Prva, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Чи слід мені загравати з "Вагнером"? Я нікого не буду підлещувати, вам нічого ловити в Сербії - ані вам, ані НАТО. Ми мусимо співпрацювати з НАТО, бо ви, росіяни, пішли з Косова, а ми співпрацюємо з вами, бо ми друзі, бо ви допомагаєте нам у Раді Безпеки ООН", - сказав Вучич.

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Сербський президент також заявив, що вже кілька місяців не спілкувався з Путіним, хоча його нібито називають "нацистом" через тісні зв’язки з президентом РФ, а ще - що Москва "нічого не вдіє" в разі, якщо в Косово спалахне війна.

Коментуючи питання запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні, Вучич нагадав, що такі вимоги він чує ще з квітня.

"Чи зробимо ми це (накладемо санкції), я не знаю, та моє "я не знаю" важить набагато більше, ніж їхнє (опозиції) тверде й рішуче "так". Є маленька країна в Європі, яка не здається й захищає свою свободу як може", - додав він.

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На початку грудня сербські ЗМІ повідомляли, що ПВК "Вагнера" заявила про відкриття "представництва" в Белграді на базі російсько-сербського центру "Орли". Центр був зареєстрований у 2017 році як неурядова організація зі штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі.

Лідером "Орлів" є росіянин Алєксандр Лісов, який, за даними ЗМІ, пов’язаний з ультраправими партіями Сербії. Вони разом поширюють проросійську пропаганду про війну в Україні в соцмережах.