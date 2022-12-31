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Кремль розіслав методички для росЗМІ щодо підсумків 2022 року: у них РФ "перемагає" НАТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кремль,рф

Пропагандистська машина детально написала, як саме росЗМІ повинні підбивати підсумки року, методичка має чотири розділи. У розділі "Головне" автори "рекомендують" вкотре підкреслити, що Володимир Путін, відправивши війська в Україну, "ухвалив єдино правильне рішення, запобігши підготовлюваному нападу України і НАТО на територію Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медуза".

Російським ЗМІ "радять" говорити, що Захід нібито готувався до атаки на РФ з 2014 року. Повномасштабну війну Кремль, звичайно ж, називає "спецоперацією", яка відбувається "успішно". Російським ЗМІ не забули нагадати про так званий "захист мільйонів російських людей".

"У Росії нині 89 регіонів, а площа збільшилася на понад 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину чи Хорватію, Данію чи Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз'єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини Росії", - зазначено в методичці, проте про втрату Херсона та інших територій у Кремлі вирішили промовчати.

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Також російським ЗМІ "рекомендують" говорити про так зване "успішне досягнення цілей з демілітаризації та денацифікації" нашої країни. НАТО в методичках називають "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка нібито так і не змогла зломити армію РФ. Однак пропагандистам буде складно не заплутатися в протиріччях. Адже спочатку йдеться про те, що РФ "демілітаризує" Україну, але при цьому в методичці зазначено, що "РФ воює з НАТО".

"НАТО - це ворог зовсім іншого масштабу і рівня, ніж київський режим. Якби не Захід, Україна давно була б демілітаризована і прийняла умови Росії. Швидких перемог ніхто не чекає - час працює на Росію. У "СВО" ситуація під контролем: затишшя на фронті пов'язане з перегрупуванням сил і необхідністю навчити мобілізованих", - зазначено в методичці.

Ще одне протиріччя в тому, що спочатку Кремль говорить про те, що Захід нібито дає Україні все менше техніки, але при цьому в методичці також зазначено, що наша країна отримує багато допомоги.

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У Кремлі не забули нагадати пропагандистам і про те, що ті повинні розповідати росіянам про "згуртування суспільства". Звичайно ж, справжніх опитувань розкривати ніхто не стане, замість цього людям пропонується показати намальовані від ВЦВГД цифри про довіру росіян до Путіна.

"Додатково в своїх підсумкових відео і текстах пропагандисти розкажуть росіянам про те, що економіка країни має "величезний запас міцності і потенціал для розвитку", а "ситуація в ній і далі буде поліпшуватися", - повідомляє про методичку "Медуза".

Також Кремль каже, що РФ потрібно називати "лідером країн, які не визнають винятковість заходу". Крім цього, в методичці зазначено, що Путін нібито "дає Європі шанс одуматися".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Скора Ната проиграет и будет репарации ножками Буша платить рабсее)
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31.12.2022 11:14
+18
Чого ж він не діждався нападу НАТО -- очко заграло .
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31.12.2022 11:12
+18
Мобілізація у кацапів не призводить до перемог , а лише до збільшення кількості жмурів . Як і прогнозувалось раніше .
.
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31.12.2022 11:20
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Чого ж він не діждався нападу НАТО -- очко заграло .
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31.12.2022 11:12 Відповісти
Скора Ната проиграет и будет репарации ножками Буша платить рабсее)
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31.12.2022 11:14 Відповісти
Скоро будете нову мобілізацію проводити, кадирівськи шльондри, бо дуже мало чмобіків після «навчань» залишилося у строю!
Через 100 днів подивимось на успіхи і на тисячі кілометрів нових земель!
Горіть у пеклі виродки кацапськи!
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31.12.2022 11:16 Відповісти
Мобілізація у кацапів не призводить до перемог , а лише до збільшення кількості жмурів . Як і прогнозувалось раніше .
.
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31.12.2022 11:20 Відповісти
виграли чемпіонат світу з футболу та висадилися на сонце... нова північна корея
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31.12.2022 11:16 Відповісти
з такими методичками мені стало жаль Гебельса
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31.12.2022 11:16 Відповісти
Ді Дойче Вохеншау виглядає ,як мультики для дорослих
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31.12.2022 11:20 Відповісти
Нє, хай парад організують і прямо звідти на хронт...у мішки
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31.12.2022 11:20 Відповісти
Слабаки! НАТО перемагають, а Україну - ні! 😁
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31.12.2022 11:22 Відповісти
ПУТИН *******-ИДИ *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.12.2022 11:24 Відповісти
Правда НАТО поки на війну не прийшло...
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31.12.2022 11:24 Відповісти
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31.12.2022 11:25 Відповісти
Командир над алєнями.
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31.12.2022 11:38 Відповісти
Ну так же й є
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31.12.2022 11:41 Відповісти
дарма ви так.
він знамя над Рейхстагом водружал..... тричі
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31.12.2022 11:56 Відповісти
"Когда приказ отдаст товарищ вова,
Фанерный маршал аленей поведет..."
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31.12.2022 11:58 Відповісти
Скільки ж оленевод виграв битв над оленями, судячи з нагород.
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31.12.2022 11:58 Відповісти
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31.12.2022 15:44 Відповісти
До 24:02: 2023 року - 150 тис "жмурів" на Кацапію!
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31.12.2022 11:26 Відповісти
Шизоиды.
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31.12.2022 11:26 Відповісти
раССея вперде..
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31.12.2022 11:37 Відповісти
Какие руские сцыкуны и ничтожества.
Вся их вековая загадочность слетела и осталось: зона, водка и вонь.
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31.12.2022 11:40 Відповісти
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31.12.2022 11:43 Відповісти
Кому потрібні ваші задрищенці з діркою в підлозі.
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31.12.2022 11:44 Відповісти
Дурдомовцы рабсейские всему Миру очевидно в какую авантюру вы сами влипли, мыльте своё очко, а не другим глаза.
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31.12.2022 11:47 Відповісти
а ще у Чемпіонату Світу з футболу
і на Сонце космонавтів висадили!
"шах і мат, Ілон Маску!"
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31.12.2022 11:51 Відповісти
Победуны короче)
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31.12.2022 11:54 Відповісти
ну побездуны скорее... в НАТО и не в курсе что их кто то там побеждает )))
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31.12.2022 12:11 Відповісти
НАТО так и на войну ПОКА не приехало, а брехать кремлевские идиоты могут что угодно )
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31.12.2022 12:03 Відповісти
Як казав Наполеон у старому анекдоті: "Якби у мене була б газета Правда, то Франція ніколи не дізналася б про Ватерлоо!"
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31.12.2022 12:05 Відповісти
Вже 10 місяців воює срусня проти НАТО. Знищено більш як 100,000 орків (оккупантів рашистських кончених), а НАТО так і не приїхало.
Епічна дурість каZZапні.
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31.12.2022 12:13 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🙁
все вірно
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31.12.2022 12:14 Відповісти
Москалі завжди брехали, брешуть і будуть брехати про свою велич ,
бо ця п'янь і срань по - іншому існувати не вміє 😡
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31.12.2022 12:13 Відповісти
Я так понимаю, пропагандосы должны хвастаться тем что временно натырили у соседей земли, подняв с полу громадные проблемы и став тупо империалистической страной а не страной освободителем, оправдали заодно привентивным нападением на Украину привентивное нападение Гитлера на СССР и в ожидании исключения из совбеза ООН и из ООН вообще должны всему этому радоваться? )
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31.12.2022 12:15 Відповісти
Совок в чистом виде.Там тоже с Америкой воевали так что аж гай шумел, только все это закончилось его развалом и гуманитарной помощью от этой самой Америки.С рашкой будет то же самое.
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31.12.2022 12:43 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що в цей раз ніяких окорочків Буша не буде. Хай Китай допомогає якщо хоче
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31.12.2022 13:15 Відповісти
Боюсь, что гуманизм все же опять пересилит, как уже три раза было...
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31.12.2022 14:26 Відповісти
а нато в курсі?
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31.12.2022 12:48 Відповісти
У дурці все стабільно ...
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31.12.2022 12:50 Відповісти
Ну що ще в світі може бути огидніши терористичної варварської росії ? це ізгої в ********* світі ,з тупим бидлонаселенієм,а друзі які терористи іран ,кндр і білорусь що ж скажи хто твій друг і я скажу хто ти ,це нациське терористичне утворення під назвою рф не має права на існування в ********* світі.
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31.12.2022 12:55 Відповісти
Тобто прямо зараз
росія воює з Угорщиною та Туреччиною?
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31.12.2022 13:00 Відповісти
чистий Оруєлл. 1984
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31.12.2022 13:12 Відповісти
 
 