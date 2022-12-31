Росія не виграє війну, українці нам не байдужі, - прем’єрка Фінляндії Марін у новорічному зверненні

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін своє звернення з нагоди Нового року присвятила рішенню країни стати членом Північноатлантичного Альянсу, війні Росії проти України та єдності Європи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За словами Марін, агресивна війна Росії в Україні вимагала від фінів визначитися з роллю Фінляндії у новій ситуації. До війни менше третини фінів підтримували членство в НАТО, та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість миттєво підтримала членство в Альянсі.

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Марін зазначає, що рішення про вступ до НАТО було прийнято за потужної народної підтримки та твердого парламентського консенсусу.

"Саме на такій одностайності ми повинні будувати наше майбутнє як члени НАТО. Своїм рішенням ми зміцнили позицію Фінляндії і розширили її простір для маневру в ситуації, коли він ризикував звузитися і навіть опинитися під загрозою", - вважає прем’єрка Фінляндії.

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У новорічному привітанні вона також згадала про війну в Україні та зміни, які вона принесла Фінляндії та Європі.

"Від нас і надалі вимагатимуть прояву сили та мужності. Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги", - запевнила Марін, зазначивши, що для фінів українці не байдужі.

"Росія не виграє свою війну. Світ, у якому недемократичні наддержави підпорядковують собі інші держави, не зважаючи на Статут ООН та не зважаючи на страждання, має бути залишений позаду раз і назавжди. Друзів у Росії стало небагато", - наголосила глава фінського уряду.

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