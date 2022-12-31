УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17439 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 074 23
війна (56511) Фінляндія (765) Шольц Олаф (719) Марін Санна (31) Сунак Ріші (153)

Росія не виграє війну, українці нам не байдужі, - прем’єрка Фінляндії Марін у новорічному зверненні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

марін

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін своє звернення з нагоди Нового року присвятила рішенню країни стати членом Північноатлантичного Альянсу, війні Росії проти України та єдності Європи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За словами Марін, агресивна війна Росії в Україні вимагала від фінів визначитися з роллю Фінляндії у новій ситуації. До війни менше третини фінів підтримували членство в НАТО, та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість миттєво підтримала членство в Альянсі.

Читайте: Німеччина продовжить підтримувати Україну у 2023 році, - Шольц

Марін зазначає, що рішення про вступ до НАТО було прийнято за потужної народної підтримки та твердого парламентського консенсусу.

"Саме на такій одностайності ми повинні будувати наше майбутнє як члени НАТО. Своїм рішенням ми зміцнили позицію Фінляндії і розширили її простір для маневру в ситуації, коли він ризикував звузитися і навіть опинитися під загрозою", - вважає прем’єрка Фінляндії.

Також читайте: У 2023 році продовжимо стояти з українськими друзями проти жорстокості Путіна, - Сунак

У новорічному привітанні вона також згадала про війну в Україні та зміни, які вона принесла Фінляндії та Європі.

"Від нас і надалі вимагатимуть прояву сили та мужності. Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги", - запевнила Марін, зазначивши, що для фінів українці не байдужі.

"Росія не виграє свою війну. Світ, у якому недемократичні наддержави підпорядковують собі інші держави, не зважаючи на Статут ООН та не зважаючи на страждання, має бути залишений позаду раз і назавжди. Друзів у Росії стало небагато", - наголосила глава фінського уряду.

Також читайте: Війна в Україні показала, що Європа "недостатньо сильна", - прем’єрка Фінляндії Марін

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Це вам не "корабельна сосна".
показати весь коментар
31.12.2022 11:26
+8
Саша Грей, думала что она сосёт лучше всех в мире Пока не увидела вторую армию
показати весь коментар
31.12.2022 11:25
+7
Finy ocen xoroso znajet sto jest bomzovskaja kacapija i ix mir.Eto strana kotoraja kotoraja umela vojevat i dumaju teper gotovi povtorit toze , kogda prakticeski odna, neimeja voruzenyja ostanavyla rodzianskuju bomzovskuju armiju.
показати весь коментар
31.12.2022 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саша Грей, думала что она сосёт лучше всех в мире Пока не увидела вторую армию
показати весь коментар
31.12.2022 11:25 Відповісти
завали
показати весь коментар
31.12.2022 11:57 Відповісти
Оказывается можно еще бомбить Белгород
показати весь коментар
31.12.2022 12:02 Відповісти
Це вам не "корабельна сосна".
показати весь коментар
31.12.2022 11:26 Відповісти
Корабельні сосни лише у зелені.
показати весь коментар
31.12.2022 11:31 Відповісти
Це просто гарна сосьонка)
показати весь коментар
31.12.2022 14:57 Відповісти
Питання вже в іншому - чи переживе раССея цю війну..
показати весь коментар
31.12.2022 11:32 Відповісти
Finy ocen xoroso znajet sto jest bomzovskaja kacapija i ix mir.Eto strana kotoraja kotoraja umela vojevat i dumaju teper gotovi povtorit toze , kogda prakticeski odna, neimeja voruzenyja ostanavyla rodzianskuju bomzovskuju armiju.
показати весь коментар
31.12.2022 11:34 Відповісти
Переможемо,котики!
показати весь коментар
31.12.2022 11:42 Відповісти
Яка красуня, одразу видно - любить Україну
показати весь коментар
31.12.2022 11:56 Відповісти
Маршал Финляндии Маннершейм обидел дохлый Ссср трижды.. зимой 1940 года,летом 1941 года и летом 1944 года...и все три раза товаристч Сралин был в полном Сортире...🤣💪
Слава Маршалу Маннергейму ✊👍💯💯💯🇺🇦
показати весь коментар
31.12.2022 12:05 Відповісти
Takoj kak marsal Mannersreim razdajutisia 1 v 100 let.Imeja na 100 sotni raz sil mense nanesti poteri 1 k 50.
показати весь коментар
31.12.2022 12:35 Відповісти
Киця.Цьом.
показати весь коментар
31.12.2022 12:05 Відповісти
Мавзолейных Обезьян Сралина любил только президент США Франклин Делано Рузвельт..миллионами тонн кормил краснопузых шакалов своей Тушонкой и не только,,, Мавзолейного быдлоВермахта..🦍🦍🦍👺👺👺
показати весь коментар
31.12.2022 12:10 Відповісти
Буш старшый тоже рюсьге свиней кормил ножками куриными, русню ****** всю историю США кормили
показати весь коментар
31.12.2022 12:20 Відповісти
Добавьте сюда голод в Повольжье организация АРА. Неблагодарные твари.
показати весь коментар
31.12.2022 12:24 Відповісти
дякуємо пані Санна Марін ! З Новим роком, Вас ! З роком Перемоги України !!!

показати весь коментар
31.12.2022 12:22 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 12:24 Відповісти
Frau Marin Auch Ihnen ein frohes neues Jahr!
показати весь коментар
31.12.2022 12:45 Відповісти
Пані прем'єр і на щиру повагу заслуговує, і з себе жіночка симпатична та ладненька.
показати весь коментар
31.12.2022 13:20 Відповісти
 
 