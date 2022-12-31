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Азовське море (1501) Чорне море (1355) Середземне море (91)

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів окупантів, - ВМС ЗСУ

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корабель

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 31.12.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 11 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;
  • о Чорного моря – 23 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі Росія тримає 9 кораблів, серед них один ракетоносій з "Калібрами", - ВМС ЗСУ

Автор: Марина Макєєва
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Щось давненько руські ваєнні кораблі не йшли, куди їм вказали напрям. Треба виправити
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31.12.2022 12:00 Відповісти
а хотелось бы на НГ по хоть по одному катерку шмальнуть...
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31.12.2022 12:07 Відповісти
Плаваючий комбікорм.. бичка годувати не час??
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31.12.2022 12:14 Відповісти
Поки - що перебувають кацапські корита в Чорному і Азовському морях
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31.12.2022 12:28 Відповісти
А почему они до сих пор ещё не на дне ? Кто этим фашистам разрешил плавать в нашем море ?
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31.12.2022 12:31 Відповісти
гандоны начали поздравлять... Пуски ракеты с пеТУхов
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31.12.2022 12:37 Відповісти
Цензор,не пиши«на бойовому».На бойовому-це щось патріотичне,а руzкі корита на розбійно-піратському чергуванні.
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31.12.2022 12:40 Відповісти
 
 