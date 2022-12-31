809 2
Морпіхи минулої доби знищили 9 окупантів і 4 одиниці причіпної артилерії. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.
Як зазначається, минулої доби морські піхотинці знищили 9 окупантів і 4 одиниці причіпної артилерії
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар31.12.2022 12:22 Відповісти Мені подобається 1
walshebneg
показати весь коментар31.12.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...