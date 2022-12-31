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Морпіхи минулої доби знищили 9 окупантів і 4 одиниці причіпної артилерії. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.

Як зазначається, минулої доби морські піхотинці знищили 9 окупантів  і 4 одиниці причіпної артилерії 

 Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Морпіхи минулої доби знищили 9 окупантів і 4 одиниці причіпної артилерії 01

Автор: Анастасія Потіха
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Ракетний удар з БПЛА нанесено по станції Ростов-Товарний. Подробиці уточнюються😠
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31.12.2022 12:22 Відповісти
Хватит курить, где попало, курите там, куда пока не попало
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31.12.2022 12:49 Відповісти
 
 