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Бахмута як міста більше не існує. Його легше побудувати "з нуля", - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни майже повністю зруйнували Бахмут у Донецькій області та зробили його не придатним до життя.
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.
"Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - сказав він.
Керівник ГУР зазначив, що росіяни зруйнували Бахмут та зробили абсолютно не придатним до життя чергове місто.
Топ коментарі
+26 Robert Bodnar
показати весь коментар31.12.2022 13:41
+18 владимир Мозговой 43ea6269
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+17 Vik Tor 98802600
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От ви що з двох?
Ничего личного...только бизнес...
По факту..это подкуп Избирателей
Тобто не усе місто ?? Те саме і Маріуполя стосується. Нагнітають.
А от багато сіл у зоні окупації дійсно знесені повністю .
а не яке не СБУ