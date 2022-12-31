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Бахмута як міста більше не існує. Його легше побудувати "з нуля", - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,руйнування

Росіяни майже повністю зруйнували Бахмут у Донецькій області та зробили його не придатним до життя.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

"Там катастрофа саме місто... Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - сказав він.

Дивіться: Українські снайпери розповіли про бої в Бахмуті: Росіяни своїх не шкодують, "вагнерівці" йдуть на забій. ВIДЕО

Керівник ГУР зазначив, що росіяни зруйнували Бахмут та зробили абсолютно не придатним до життя чергове місто.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Ти ***** будівник чи розвіднику
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31.12.2022 13:41
+18
якщо міста нема,то зрозуміло,що тре відбудовувати,але...коли це каже "шпіон від ОПи",то тре перевірити чи нема в нього якоєсь будівельної фірмочки)))
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31.12.2022 13:41
+17
чому цей разведчеГ не на фронті?
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31.12.2022 13:40
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чому цей разведчеГ не на фронті?
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31.12.2022 13:40 Відповісти
там стріляють
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31.12.2022 14:22 Відповісти
Якщо замислитись, то дуже тупе питання.
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31.12.2022 15:33 Відповісти
якщо міста нема,то зрозуміло,що тре відбудовувати,але...коли це каже "шпіон від ОПи",то тре перевірити чи нема в нього якоєсь будівельної фірмочки)))
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31.12.2022 13:41 Відповісти
Ти ***** будівник чи розвіднику
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31.12.2022 13:41 Відповісти
друг зе
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31.12.2022 17:29 Відповісти
Все подряды на строительство ЗеКодломойские давно скупили...чужих не пустят ..только Данилыча братва...
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31.12.2022 13:44 Відповісти
Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати", - сказав він а для чого відбувувати місто.яке не існує? Я не розвідник.але на тому місці де було вже не існуюче місто Бахмут,варто вибудувати ешелонований всіма видами озброєнь захисний рубіж держави Україна
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31.12.2022 13:46 Відповісти
Там ше 10 тис. людеи в підвалах живуть .
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31.12.2022 13:54 Відповісти
Це "чувирло".. не вперше з ним стикаюсь... має дуже підозрілу дату реєстріції.. більшість з подібних ботів -- давні (2014 рік), є свіжіші -- після лютого 2022-го.. усі володіють (ну таке.. хто-як) українською мовою.. в усіх чітко прослідковується єдиний наратив -- завжди погана українська влада.. та "жиди".. американські
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31.12.2022 19:09 Відповісти
знаєте як там ваші ж кажуть??.. "дурак или почему?"..
От ви що з двох?
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31.12.2022 18:48 Відповісти
що там ваші кажутья вже зрозумів, але українському Бахмуту,щоб його починати відбудовувати з "нуля" все ж таки краще в першу чергу з "нуля" варто вибудувати ешелонований всіма видами озброєнь захисний рубіж держави Україна,а за ним починати будівництво з "нуля" українського Бахмуту.В іншому випадку,маючи скажену рашистську собаку під боком .слід чекати повторення того що є зараз.Що не так?
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31.12.2022 19:43 Відповісти
все не так.
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31.12.2022 21:29 Відповісти
добре все те,що перед рашистською ордою, є добре захищене.З Новим роком .
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31.12.2022 21:58 Відповісти
Кацапи визволили половину Донбаса від бандьорівців і ямериканців. Правда самі аж зі шкури вилазять, щоб з ними заговорили США і поставляли їм фактично все, бо без іхнього устаткування кацапи прості БОМЖі середньовіччя.
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31.12.2022 13:50 Відповісти
ДУПАтаты слуг раздают новогодние подарки в школах яслах и детсадиках по всей Украине...из Гуманитарочки...стран НАТО, остальное продают во всяких там АТБ и прочих своих богодельнях...
Ничего личного...только бизнес...
По факту..это подкуп Избирателей
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31.12.2022 13:52 Відповісти
Моменто море -- моментально в море . Піар на всьому .
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31.12.2022 13:57 Відповісти
Все буде, коли касапа не буде..
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31.12.2022 13:53 Відповісти
Какой ты умный, с**кин сын. Не тебе решать.
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31.12.2022 13:53 Відповісти
Це він натякає на чергове "велике крадівництво"?
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31.12.2022 13:54 Відповісти
Як би не скандал з операцією то ніхто мабуть не знав призвіще колишнього керівника ГУР, а тут прямо шоу
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31.12.2022 13:54 Відповісти
Маленький город Авдеевка в 10 км от Донецка быдло мавзолейное штурмует с апреля 2014 года...почти 9 лет..вторая армия Третьего мира после Зимбабве 👺🦍🦍🦍👹👹Обезьяны...
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31.12.2022 13:59 Відповісти
вчера снайпера рассказывали, что даже рынок до обеда работает..
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31.12.2022 14:05 Відповісти
Так яку будівлю з зе постили? Чи дійсно цей чиновник керує розвідкою.
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31.12.2022 14:06 Відповісти
Заткність писок цьому покидьку!
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31.12.2022 14:06 Відповісти
Три роки привладні мудрили готувалися ….
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31.12.2022 14:13 Відповісти
Судячи з того, що буданов не вилазить з медійного простору, йому нема що робити причому у прямому сенсі цього слова і це представник розвідки країни що воює, мл..ь
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31.12.2022 14:14 Відповісти
Чи може цей «начальник розвідки» завалити хлібало вже накінець?! В нього тєчка чи що!?
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31.12.2022 14:16 Відповісти
певно мовна діарея
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31.12.2022 16:19 Відповісти
Неправда. Вчора по "Суспільному". не "марафон" великий репортаж був і скажу доволі цікавий. Дівчина журналістка поїхала туди і знімала як Бахмут там і на ділянках фронту під вибухами до речі, багато разів і вона і оператори падали на землю спасаючись вибухів. Так фільмували місто, не все там так погано і не все зруйновано
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31.12.2022 14:18 Відповісти
Так про що і мова! А Зекотрі вже його захоронили і плани на відб.. не застосовуваватиму словесних зворотів.. відбудову планують.. Головні розвідники!!.. щозах?!
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31.12.2022 18:59 Відповісти
Чому не на фронті,тому,що оце потрібна зе-гнида
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31.12.2022 14:19 Відповісти
Цікаво, він сам це пише?
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31.12.2022 14:47 Відповісти
"Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають."

Тобто не усе місто ?? Те саме і Маріуполя стосується. Нагнітають.

А от багато сіл у зоні окупації дійсно знесені повністю .
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31.12.2022 15:17 Відповісти
А гарно Буданов відмазував зеленського від Вагнергейту, казав що це спецоперація росії,
а не яке не СБУ
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31.12.2022 16:59 Відповісти
 
 