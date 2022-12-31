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війна (56511) опитування (1405) українці (2384) Паніотто (11) переговори з Росією (552)

Майже 90% українців підтримують боротьбу з РФ, незважаючи на блекаути, - соціолог Паніотто

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

українці,незламність

Переважна більшість українців не погоджується з тим, що задля якнайшвидшого досягнення миру та припинення обстрілів слід припинити збройну боротьбу проти Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. І лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії", - наголосив він.

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Він також уточнив, що згідно з серпневим опитуванням, мир на умовах володіння лише підконтрольними територіями підтримували 11% респондентів. Для 28% прийнятний мир без повернення окупованого Криму та Донбасу, а 88% виступають за повернення всієї території станом до 2014 року.

В інших дослідженнях соціологи інакше ставили питання та просили обрати між двома варіантами. Перший полягає у можливості відмови від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру, другий - за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від своїх територій.

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"Ми ставили ці питання з травня по грудень, останні дані отримали буквально днями, вони ще не оприлюднені. Здавалося б, люди повинні втомлюватися від війни і бути більш готовими до миру зараз, ніж 8 місяців тому, але цього поки що не відбувається. Більшість обирає другий варіант - жодних територіальних поступок: травень 82%, липень 84%, вересень 87%, грудень 85%, різниця між 85 і 87 статистично незначна. Отже українці зараз не налаштовані ні на які територіальні компроміси", - додав Паніотто.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Хто ці 10% довбойобів?
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31.12.2022 13:51
+8
ті, кого треба відловлювати та вішати на ліхтарях
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31.12.2022 13:56
+6
Тільки одні це розуміли це з народження, інші досі вигадують якусь куйню - тіпо вони не усі кончені..
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31.12.2022 13:46
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Тільки одні це розуміли це з народження, інші досі вигадують якусь куйню - тіпо вони не усі кончені..
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31.12.2022 13:46 Відповісти
Хто ці 10% довбойобів?
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31.12.2022 13:51 Відповісти
Коригувальники.
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31.12.2022 13:54 Відповісти
ті, кого треба відловлювати та вішати на ліхтарях
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31.12.2022 13:56 Відповісти
Прокацаплене падло.
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31.12.2022 14:46 Відповісти
А це вже тема для окремого соцопитування. 😁
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31.12.2022 14:50 Відповісти
донецкие и луганские , которые радуются обстрелам
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31.12.2022 16:22 Відповісти
Рим повинен пасти!
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31.12.2022 13:54 Відповісти
Інші 10 можуть валити в сраку
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31.12.2022 13:54 Відповісти
А 10%, - це точно батальйони🤥 БЗДІЖенців🐷, з Монако та Відня з Ніци і Куршавеля, під «мудрим керуванням» паркетних хенесралів типу Хорошковського та йому подібних🤷‍♂️🙈
Слава Захисникам України та смерть опозажопникам-рашистам з ВРУ‼️

‼️🪖🇺🇦❤️💯🪖⚔️🇺🇸🇬🇧🇪🇺👏💪👍✊😠🤬‼️🇺🇦❤️⚔️🪖
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31.12.2022 14:11 Відповісти
не багато але й не мало
а 3-5 мільйнів підарасів ще вірять в *****
ще надіються що можна домовитись
та не бачуть очевидного
а може розчаровані зеленою бандою
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31.12.2022 14:44 Відповісти
Я розчарований вибором українців з 19-го року. Але, мені і думка не впала, щоб припинити боротьбу.
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31.12.2022 14:48 Відповісти
Маємо 10% колаборантів та потенційних зрадників. Та ще 4% бажаючих до ним примкнути
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31.12.2022 14:47 Відповісти
10% ? Тобто, 5-та колона зменшилась більше ніж вдвічі?
Брехня. В таке не повірю ніколи.
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31.12.2022 15:56 Відповісти
 
 