У кількох района Києва лунають вибухи, Попередньо, загинула 1 особа у Солом’янському районі, 7 осіб дістали поранення, - Кличко (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
У Києві лунають вибухи.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві лунають вибухи! Будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Він додав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.
"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - сказав мер.
Пізніше очільник міста повідомив, що також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському: "Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця".
Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що пошкодження зазнав готельний об‘єкт. Також, він зазначив, що у Солом'янському районі Києва уламки потрапили у приватний будинок.
Мер Віталій Кличко заявив, що попередньо, відомо про 1 загиблого у Солом'янському районі Києва. Кілька осіб постраждали.
Кличко розповів про трьох постраждалих жінок та двох чоловіків у Солом'янському районі. Їх госпіталізують.
"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - в украй важкому стані", - розповів мер про ситуацію станом на 14:55.
Будь ласка, зачекайте...
хер с бугра трехмесячный задрот
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:26.09.2022
Фраза а-ля усі ******, усе пропало🤦🤦🤦
не отвечать, безнаказанность порождает новые преступления...
Рашка - милюзговый тиранчик.
Война войно а нажиралово 31 орудия по расписанию.
****** ...
Бо у тих, хто своїх дітей у війну під ракетами поведе в центр до йолки, треба по хорошому дітей забирать.
Так, вдома безпечніше. Бо орки не маєть ні можливостей ні засобів щоб кинуть кожному у дім. А от у місце масового скупчення людей ракету покласти - не проблема.
Що то взагалі за свято таке, підкажіть будь ласка? Що святкуємо?
І скажете вже нарешті, що святкуємо?
Ще раз вас питаю - що ви під оцим от символом збираєтесь святкувати? Чи какаяразніца?
Трудятся. На рассейку!
Капец....
Раз выбирали врагов во власть; не вооружались; не хранили сво веру в своей церкви. Одна отдача в руки врагов всех лавр чего стоит! Тут уж, зеленого, не в чем упрекнуть.
ЗеКодломойские полезные идиоты для путлера...