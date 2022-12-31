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вибух (3754) війна (56511) Київ (13848) Кличко (2816) обстріл (21114)

У кількох района Києва лунають вибухи, Попередньо, загинула 1 особа у Солом’янському районі, 7 осіб дістали поранення, - Кличко (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

У Києві лунають вибухи.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві лунають вибухи! Будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Він додав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.

"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - сказав мер.

Пізніше очільник міста повідомив, що також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському: "Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця".

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що пошкодження зазнав готельний об‘єкт. Також, він зазначив, що у Солом'янському районі Києва уламки потрапили у приватний будинок.

Мер Віталій Кличко заявив, що попередньо, відомо про 1 загиблого у Солом'янському районі Києва. Кілька осіб постраждали.

Кличко розповів про трьох постраждалих жінок та двох чоловіків у Солом'янському районі. Їх госпіталізують.

"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина - в украй важкому стані", - розповів мер про ситуацію станом на 14:55.

Читайте: По всій території України оголошена повітряна тривога. Кім попередив про пуски ракет

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
Де гівнокомандуюче? Залізло в бункер? Чому не пуляє по кацапії реактивним асфальтом?
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31.12.2022 14:24
+38
....твари бьют безсистемно...а нам нельзя по ним мы же не они......но если
не отвечать, безнаказанность порождает новые преступления...
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31.12.2022 14:26
+35
Нехай данілов, ще одну картинку запостить...
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31.12.2022 14:21
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Нехай данілов, ще одну картинку запостить...
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31.12.2022 14:21 Відповісти
Де гівнокомандуюче? Залізло в бункер? Чому не пуляє по кацапії реактивним асфальтом?
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31.12.2022 14:24 Відповісти
... багато їстивного в голову влазить з за відсутності мозку?...
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31.12.2022 14:32 Відповісти
За три з гаком роки яку нову зброю поставив клоун в армію якщо стара була підірвана?
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31.12.2022 14:35 Відповісти
Які такі системи ПВО підірвали на складах при Пороху?у зебілів іншого аргумента нема.Аби язиком молоти...
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31.12.2022 14:36 Відповісти
"5 копійок", засланный козачек с рашки. Он тут давно серит, маскируясь под украинца.
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31.12.2022 14:39 Відповісти
5 копійок я знаю роками, ми ж приблуда свіжа.
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31.12.2022 14:40 Відповісти
Никита Фоменко 6979048b
хер с бугра трехмесячный задрот

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Я читаю: 0

Реєстрація:26.09.2022
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31.12.2022 15:11 Відповісти
"Казачкі срашкі" пердякають свинособачою, тунгусе. І ні чим ти цей ґандж не замаскуєш.
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31.12.2022 15:57 Відповісти
Хто саме підірвав? Може ти?
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31.12.2022 14:39 Відповісти
так шо Порох не углядел? на посту он лично не стоял?
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31.12.2022 14:43 Відповісти
до реактивного асфальту потрібен кацапський бітум, та бульбашанське пальне
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31.12.2022 14:27 Відповісти
І який конструктив дає твій висер?
Фраза а-ля усі ******, усе пропало🤦🤦🤦
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31.12.2022 14:34 Відповісти
Так ведь ублюдок Абдристович своим членом ракеты сбивает над Банковой!
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31.12.2022 15:02 Відповісти
Навіть на фоні дегенератів ***** все-одно виглядає ще більшим денегератом.

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31.12.2022 14:25 Відповісти
Я дивлюся усі відео з захисниками України іі ви маєте рацію,бо українці-Воїни Світла, ціж просто синтетичні потвори,без емоцій, думки,волі. Раби
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31.12.2022 15:56 Відповісти
....твари бьют безсистемно...а нам нельзя по ним мы же не они......но если
не отвечать, безнаказанность порождает новые преступления...
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31.12.2022 14:26 Відповісти
Главное не воспринимать себя слишком серьезно, та и их тоже.

Рашка - милюзговый тиранчик.
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31.12.2022 14:28 Відповісти
Никто ж не запрещает ответить. Отвечай. А нельзя потому что клали асфальт и воровали а народ глотал. Надо было строить ракеты вместо этого и было бы тогда чем ответить.
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31.12.2022 14:28 Відповісти
Чем? Нет подобных ракет. Готовились к тысячелетнему миру. Все отдали.
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31.12.2022 14:29 Відповісти
вся ця типу гуманність - це лише відмазка ... бо немає тупо чим відповісти, тому що до Порошенко всі зброю крали і продавали, при Порошенко кучу складів підірвали, а Янелох Боневтікович звернув навіть те кволе виробництво що було ... ось і має що максимум 2-3 Ту-143 за місяць можна запустити, декілька PD-2 на Крим, для понту і тільки, та ще можно сараї на прикордонні з орками зі ствольної артилерією крити
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31.12.2022 14:36 Відповісти
ВІРНО СКАЗАНО.
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31.12.2022 14:49 Відповісти
Рашисти хотять зірвати новорічні свята ось тому і обстрілюють
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31.12.2022 14:28 Відповісти
Якi свята могут бути у вiйну? Уже видел в маркете толпы вечно голодных сметающих все с прилавков жрачку и алкоголь....а ещё говорят у людей нету денег ..каждый сумяры тянет как в последний раз.
Война войно а нажиралово 31 орудия по расписанию.
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31.12.2022 14:41 Відповісти
предлагаешь все остановить? для магазинов - это прибыль и зарплаты. зарплаты не нужны уже? коммунизм на улице?
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31.12.2022 14:51 Відповісти
Ось чому всім притомним людям було зрозуміло, що йолка в центрі - безумство і повна маячня.
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31.12.2022 14:29 Відповісти
не совсем. праздник все-же нужен, хоть для деток.
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31.12.2022 14:31 Відповісти
Ага, собираются дети с родителями вокруг елки и тут прилетает Искандер или долетают его осколки с бч...
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31.12.2022 14:36 Відповісти
Повітряну тривогу треба не ігнорувати. Хоча, я в підвал ще не ховалась, не кажучи про бомбосховище до якого 100м.
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31.12.2022 15:51 Відповісти
Ну і багато зараз дєток біля йолки?
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31.12.2022 14:38 Відповісти
сейчас нет, но будет завтра, послезавтра. ситуация на недели-вторую успокоится, и сразу все вылезут из квартир и домов. так всегда бывает и так всегда будет.
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31.12.2022 14:47 Відповісти
Дайош празднік!!
****** ...
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31.12.2022 14:39 Відповісти
Сюр свято на похоронах.
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31.12.2022 14:50 Відповісти
Я так розумію, "дєткі" - це ви про чиновників з Київради, які мають гешефт з йолки? У цих "Дєток" має бути свято?
Бо у тих, хто своїх дітей у війну під ракетами поведе в центр до йолки, треба по хорошому дітей забирать.
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31.12.2022 14:41 Відповісти
тогда нужно сразу всем взять и закопаться. зачем жить, если война.
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31.12.2022 14:46 Відповісти
При чому тут закопаться? У вас в голові тільки чорне й біле існує? Кому треба дуже свято для дитини, може додому запросити аніматорів до власної йолки, які зроблять дитині свято. Ризикувати власним здоров'ям і здоров1ям дитини, пхаючись до центру міста, який сто відсотково будуть обстрілювати орки - на хіба? Щоби що? Традиція? Кожне 31-ше грудня ми з малим п'ємо глінтвейн біля йолки? Не розумію.
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31.12.2022 14:59 Відповісти
так а дома, думаете, менее безопасно? сейчас в Украине нет безопасных мест. Но и все закрыть не получится. Детям же надо учиться, в школы ходить, на кружки. Все не остановить и не закрыть.
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31.12.2022 15:03 Відповісти
Діти прекрасно навчаються з дому.
Так, вдома безпечніше. Бо орки не маєть ні можливостей ні засобів щоб кинуть кожному у дім. А от у місце масового скупчення людей ракету покласти - не проблема.
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31.12.2022 15:16 Відповісти
Дети в школу ходят не только для того, чтобы учить математику. Им же еще общение нужно, спорт нужен. Закроете их дома - все. Ну ладно, это такое. А пока Вас с Новым годом, надеюсь, он будет веселее уходящего.
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31.12.2022 15:22 Відповісти
А повітряну тривогу для кого об'являють ? У киян є мінимум 10 хвилин, щоб сховатися, а не стояти з дітьми поруч з ялинкою, чекаючи прильоту калібрів чи якихось там х- .
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31.12.2022 15:14 Відповісти
Просто шикарне дитяче свято, припхатися під ялинку, а потім панічно тікати у метро, з коляскою під однією пахвою і дружиною під іншою. Самі придумали, чи хтось підказав?
Що то взагалі за свято таке, підкажіть будь ласка? Що святкуємо?
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31.12.2022 15:18 Відповісти
А чим ялинка у цьому сенсі відрізняється від, наприклад, маршрутки, по якій теж може на вулиці прилетіти ? То треба дітей зачинити у бомбосховище і нехай увесь час там сидять і навіть сонця не бачать ? Щоб в них розвинутися якісь психічні розлади ? І самим звідти не вилазити, навіть по продукти в магазин ? Сам придумав чи хто підказав ? Українцям випало жити під час війни. І життя має продовжуватися. Єдине правило-не нехтувати сигналами повітряної тривоги, яку у Києві оголошують завчасно. Можна встигнути сховатися і з під ялинки, і з магазину, і з дому.
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31.12.2022 15:37 Відповісти
То чому тоді транспорт зупиняють на час повітряної тривоги, а йолку ні?

І скажете вже нарешті, що святкуємо?
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31.12.2022 15:39 Відповісти
У мене немає сьогодні святкового столу. А люди усього світу святкують прийдешній новий рік, якщо не в курсі. Вас до цього долучатися ніхто не примушує.
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31.12.2022 15:50 Відповісти
І, доречі, йолкі-це за порєбріком, у нас-ялинки.
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31.12.2022 15:53 Відповісти
Ялинка стоїть вдома, а оте лайно в центрі - справжня йолка. Символ совка, деградації а також - двічі несудимого проф фесора, партії регіона, крові, болю людей, яких під покровом ночі ********* беркут насмерть забивав гумовими кийками, ногами, щитами, війни, втрати територій, смерті людей.
Ще раз вас питаю - що ви під оцим от символом збираєтесь святкувати? Чи какаяразніца?
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31.12.2022 15:58 Відповісти
Ще раз відповідаю-увесь світ-Європа, Штати-встановлюють великі новорічні ялинки на площах і святкують біля них новий рік. Їм усім до одного місця, що у когось ялинки-це асоціації виключно з совком, прохвесором і таке інше. У житті шукаєте тільки погане і так і живете-не нав'язуйте своє бачення іншим, які шукають хоч якийсь позитив. Тим паче-діти, тим паче-в умовах війни.
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31.12.2022 20:00 Відповісти
10 місяців війни і в нас надалі ніби нічого і не відбувається. Йолки ставлять, ресторани гудять, хто при владі чи має чим заплатити погранцям- в кілометрових чергах на виїзд погуляти в Монако чи Куршавелі, на бюджетний випадок то в Татрах.
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31.12.2022 14:42 Відповісти
А путіну подобається, що у Києві ялинка буде, чи ні?
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31.12.2022 14:56 Відповісти
Скільки скільки війни?
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31.12.2022 14:59 Відповісти
А чем сейчас заняты в консульстве белорусии в Киеве ?
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31.12.2022 14:35 Відповісти
после полуночи новую дип-сосёнку обкатывать хором будут
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31.12.2022 14:45 Відповісти
"А чем сейчас заняты в консульстве белорусии в Киеве ?"

Трудятся. На рассейку!
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31.12.2022 14:45 Відповісти
Вы это серьезно? В Киеве есть еще консульство Белорусии?
Капец....
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31.12.2022 14:50 Відповісти
+ а в иранском?!
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31.12.2022 15:11 Відповісти
А Кірілл Тімашєнка, що - речник МО, чи якоїсь іншої інституції?
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31.12.2022 14:36 Відповісти
Він у кожній дірці затичка, як і його старишй по званню, дерьмак.
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31.12.2022 14:41 Відповісти
До чого вже огидне і мерзене це терористичне утворення під назвою рф ,будь проклята варварська росія і її дибільний народ і що б ви гади в новому році стільки біди зазнали як ви завдали нам ,оце дітям запамятаєтся "братський народ" тому все російське геть з України.
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31.12.2022 14:39 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.12.2022 14:42 Відповісти
москва готуйся
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31.12.2022 14:45 Відповісти
А почему. собственно, некое ***** должно запретить нам праздновать Новый Год? Я сам допустим не праздную. Но давайте еще все нацепим траурные одежды сделаем постные и унылые лица и перестанем скупаться и тратить на подарки (а это двигает экономику, что тоже важно. все должно работать).
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31.12.2022 14:49 Відповісти
Пока ситуация не заставит, западные страны, передать соответствуюее вооружение - надо набраться большого терпения.
Раз выбирали врагов во власть; не вооружались; не хранили сво веру в своей церкви. Одна отдача в руки врагов всех лавр чего стоит! Тут уж, зеленого, не в чем упрекнуть.
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31.12.2022 14:51 Відповісти
Крысы мавзолейные следят за реакцией и читают все что выбрасывают в инет из Украины...а потом повторная атака...
ЗеКодломойские полезные идиоты для путлера...
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31.12.2022 14:52 Відповісти
та такий наївний чи дурний? ... в Україні стільки зрадників, починаючі від звичайних ватанів та ОПи, і закінчиючі московськими попами, що оркам дивитися на світлини чергових зелених дурників не має жодного сенсу
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31.12.2022 14:57 Відповісти
Але все одно дивляться.
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31.12.2022 15:39 Відповісти
Мошонка знову наводить кацапськи ракети, виставляючи фото ураженого готелю!
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31.12.2022 14:54 Відповісти
Не обов'язково мати ракети. По Бєлгороду можна лупанути у відповідь і з С-300, але ж сили духу немає дати такий наказ у Зеленої телеікони
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31.12.2022 15:01 Відповісти
Шановний Президенте Байден! Як почуєте доповідь радників про чергову масовану ракетну атаку путінської РФ на міста та села України, загибель людей та руйнування, то запитайте: СКІЛЬКИ УКРАЇНСЬКИХ РАКЕТ атакували сьогодні підприємства ВПК та інфраструктуру глибокого тилу РФ У ВІДПОВІДЬ? Чому російський ВПК досі фактично перебуває під захистом США та НАТО? Чому досі ВПК РФ продовжуе у три зміни безперешкодно виробляти ті самі ракети, якими рашисти вбивають українців та руйнують Україну?
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31.12.2022 15:10 Відповісти
"потому что нато не сторона конфликта"((
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31.12.2022 15:22 Відповісти
Я думаю ви і самі розумієте, що пану Байдену глибоко *****. Гинуть же не американці...
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31.12.2022 15:27 Відповісти
у цій ситуації мене зігріває лише одне: сьогодні ввечері виступить втомлений і оброслий щетиною преЗЕдент і скаже нам,що він захоплюється нашою мужністю/стійкістю,картавим,втомленим голосочком пообіцяє вск відновити.мертвих воскресити,покалічених оздоровити...з нетерпінням чекаю виступу нашого 73%-го світоча!!!
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31.12.2022 15:30 Відповісти
Що пропонуєте?
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31.12.2022 15:59 Відповісти
пропоную вам розбитися ударом об стіну,а там буде видно....
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31.12.2022 16:32 Відповісти
Не перепрацьовуйте, вам не заплатять.
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31.12.2022 17:57 Відповісти
Нажаль, відповісти немає чим. А були б свої ракети, то ніхто б і слова не сказав, якщо б наші стріляли у відповідь. А так - просимо у всього світу, а ті "ну, ви ж б по росії будете бити, а ракети наші, ми не хочемо війни" і все. А все тому що свого не спромоглися.
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02.01.2023 13:48 Відповісти
 
 