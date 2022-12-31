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Російські загарбники обстріляли Краматорськ, загиблих і поранених немає, - мер Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

31 грудня російські військові вдень  вчергове обстріляли Краматорськ

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", — написав Гончаренко.

Очільник громади закликав жителів залишатися в укриттях, адже небезпека не минула.

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Автор: Марина Макєєва
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