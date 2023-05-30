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Київ (13848) Кличко (2816) поранення (2658) Японія (593) Повітряні атаки на Київ (408)

Внаслідок обстрілу Києва поранення дістав японський журналіст, його госпіталізовано, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Журналіст із Японії дістав поранення внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих", - розповів очільник міста.

У мережі опублікували фото журналіста.

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Внаслідок обстрілу Києва поранення дістав японський журналіст, його госпіталізовано, - Кличко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Не пишіть дурню, бо японці нам постачають багато чого+ фінансами ‼️😠
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31.12.2022 15:16
+13
Японці - наші головні друзі в Азії зараз, як би там не було
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31.12.2022 15:24
+8
Було багато позашляховиева від них для армії + фінанси + обладнання для енергосистем та багато чого
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31.12.2022 15:31
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Японія не дала жлдної зброї, але хоче отримати Курильські острови ... на післявоєнному дерибані території колишньої росії головувати буде Україна, і з таким підходом від японців отримають вони хіба що фото з тими островами
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31.12.2022 15:14 Відповісти
Не пишіть дурню, бо японці нам постачають багато чого+ фінансами ‼️😠
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31.12.2022 15:16 Відповісти
ну ото й не пишіть дурню, якщо не знаєте .... що постачають, і ще щоб цього було багато? .... два-три борти прилітали за всю війну від них, і там не було жодної зброї
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31.12.2022 15:23 Відповісти
Було багато позашляховиева від них для армії + фінанси + обладнання для енергосистем та багато чого
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31.12.2022 15:31 Відповісти
Позашляховиків
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31.12.2022 15:32 Відповісти
Японці - наші головні друзі в Азії зараз, як би там не було
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31.12.2022 15:24 Відповісти
У Японії під боком КНДР. Їм самим потрібна зброя.
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31.12.2022 15:25 Відповісти
І Китай.
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31.12.2022 15:26 Відповісти
І рашка
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31.12.2022 15:29 Відповісти
Китай не нападе першим. Він навіть на Тайвань не напав,хоча такий привід був... Ментальність у них не войовнича зовсім,вони можуть лише "сидіти біля річки і чекати поки по ній пропливе труп їхнього ворога"...
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31.12.2022 16:27 Відповісти
Нам із нашим підходом теж треба лише фото зброї надавати, як на то вже пішло.

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31.12.2022 15:33 Відповісти
Яким чином будуть дерибанити країну з ядерною зброєю? Головою трошки думайте.
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31.12.2022 15:33 Відповісти
Будуть міняти буханку хліба на атомну бомбу.
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31.12.2022 17:16 Відповісти
Поміняю одно-кімнатну "хрущовку", біля посольства Китаю, на приватний будинок в центрі Львова...
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31.12.2022 15:37 Відповісти
 
 