Внаслідок обстрілу Києва поранення дістав японський журналіст, його госпіталізовано, - Кличко
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Журналіст із Японії дістав поранення внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих", - розповів очільник міста.
У мережі опублікували фото журналіста.
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