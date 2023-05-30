Внаслідок обстрілу Києва поранення дістав японський журналіст, його госпіталізовано, - Кличко

Журналіст із Японії дістав поранення внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже - 8 постраждалих", - розповів очільник міста.

У мережі опублікували фото журналіста.

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