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Сили ППО знищили 7 ворожих цілей над Києвом, відомо про 1 загиблого та 16 постраждалих, - КМВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

Сили ППО знищили 7 повітряних цілей, у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані КМВА.

"В районі Києва знищено 7 повітряних цілей.

Внаслідок падіння уламків:

- у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

- у Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель "АДЛЕР".

- у Печерському районі руйнування готелю "Алфавіто", зруйновано п’ять поверхів, незначні пошкодження прилеглих будівель.

У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється.

Пізніше у КМВА уточнили, що постраждали 16 осіб.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Протасового Яру в Києві: Наразі відомо про 11 постраждалих через ракетну атаку на столицю. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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А сколько всего было ракет ? по всей Украине 40 ? Наверно пора уже долбануть по кремлю
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31.12.2022 16:00 Відповісти
Москва уже пол суток ожидает привет похлеще рустовского.
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31.12.2022 16:01 Відповісти
по перше - не має чим
по друге є набагато більше вигідні цілі
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31.12.2022 16:04 Відповісти
ПУТИН, ЗДОХНИ !!!
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31.12.2022 16:00 Відповісти
Русня, мы по-любому сегодня выпьем за смерть вашей гнилой империи, и - ждите ответочку.
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31.12.2022 16:04 Відповісти
уже пошла.
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31.12.2022 16:06 Відповісти
Просветите
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31.12.2022 16:08 Відповісти
********* поздравила сегодня нас с новым годом, и сегодня же поздравит мацкву наше ВСУ)))) ********* готовьтесь
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31.12.2022 16:05 Відповісти
 
 