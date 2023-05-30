Сили ППО знищили 7 ворожих цілей над Києвом, відомо про 1 загиблого та 16 постраждалих, - КМВА (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Сили ППО знищили 7 повітряних цілей, у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження та руйнування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані КМВА.
"В районі Києва знищено 7 повітряних цілей.
Внаслідок падіння уламків:
- у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.
- у Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель "АДЛЕР".
- у Печерському районі руйнування готелю "Алфавіто", зруйновано п’ять поверхів, незначні пошкодження прилеглих будівель.
У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється.
Пізніше у КМВА уточнили, що постраждали 16 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
по друге є набагато більше вигідні цілі